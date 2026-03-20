நடிகர் ஷேன் நிஹாம் நடிக்கும் புதிய படத்திற்கான பிரத்யேக அறிவிப்பு

மலையாளம் மற்றும் தமிழ் திரையுலகில் மட்டுமல்லாமல் பான் இந்திய அளவில் புகழ்பெற்ற நடிகரான ஷேன் நிஹாம் கதையின் நாயகனாக நடிக்கும் பெயரிடப்படாத திரைப்படத்தினை பற்றிய அறிவிப்பு அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.
‘#ஷேன் 27 ‘ என தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டிருக்கும் இந்த திரைப்படத்தை இயக்குநர் சாகர் உடகண்ட்லா இயக்குகிறார். துவாரகேஷ் மற்றும் அபூர்வன் ஆகியோர் இணைந்து ஒளிப்பதிவு செய்யும் இந்த திரைப்படத்திற்கு சாம் சி. எஸ். இசையமைக்கிறார். எக்சன் என்டர்டெய்னராக தயாராகும் இந்த திரைப்படத்தை மாதவ் மூவிஸ் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் சுரேஷ்குமார் தயாரிக்கிறார்.
‘ மெட்ராஸ்காரன் ‘, ‘பல்டி’ ஆகிய படங்களின் மூலம் தமிழ் ரசிகர்களின் மனதை கவர்ந்த மலையாள நடிகரான ஷேன் நிஹாம் நடிக்கும் புதிய படத்தை தெலுங்கு இயக்குநர் இயக்குவதால்… இந்தத் திரைப்படம் பான் இந்திய அளவில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தும்.