கங்கை அமரன் நடிக்கும் ‘லெனின் பாண்டியன்’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு

நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் குடும்பத்தின் வாரிசான தர்ஷன் கணேசன் கதையை வழிநடத்திச் செல்லும் அழுத்தமான கதாபாத்திரத்தில் நடிகராக அறிமுகமாகும் ‘லெனின் பாண்டியன்’ திரைப்படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.
இயக்குநர் டி டி பாலச்சந்திரன் இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள ‘லெனின் பாண்டியன்’ திரைப்படத்தில் தர்ஷன் கணேசன் ,கங்கை அமரன், ரோஜா , ஷிரிதா ராவ், ஜார்ஜ் மரியன், ஆடுகளம் நரேன், யுகேந்திரன், போஸ் வெங்கட் , அர்ச்சனா ரவிச்சந்திரன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள். ஏ. எம். எட்வின் சகாய் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு இசை ஞானி இளையராஜா இசையமைத்திருக்கிறார். கொமர்ஷல் என்டர்டெய்னராக தயாராகி இருக்கும் இந்த திரைப்படத்தை சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர்கள் செந்தில் தியாகராஜன் மற்றும் அர்ஜுன் தியாகராஜன் ஆகியோர் இணைந்து தயாரித்திருக்கிறார்கள். இந்த திரைப்படத்தை தயாரிப்பாளர் டி ஜி தியாகராஜன் வழங்குகிறார்.
அனைத்து பணிகளும் நிறைவடைந்து விரைவில் படமாளிகையில் வெளியிட திட்டமிடப்பட்டு வரும் இப்படத்தின் முன்னோட்டம் இணையத்தில் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. இதில் இடம் பிடித்திருக்கும் காட்சிகள் மணல் மாஃபியா- அரசியல்வாதிகளின் அட்டகாசம்- சமூக செயற்பாட்டாளர்களின் ஒடுக்கு முறை – என சமூக நிலையை இயல்பாகவும் யதார்த்தமாகவும் விவரிக்கும் காட்சிகள் இடம்பிடித்திருப்பதால் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்திருக்கிறது.