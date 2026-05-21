ஜூன் மாதம் வெளியாகும் இசக்கி கார்வண்ணனின் ‘ஆட்டி’

தயாரிப்பாளர்- இயக்குநர் -நடிகர்- இசக்கி கார்வண்ணன் கதை யின் நாயகனாக முதன்மையான வேடத்தில் நடித்திருக்கும் ‘ஆட்டி’ திரைப்படம் எதிர்வரும் ஜூன் மாதம் ஐந்தாம் திகதி அன்று வெளியாகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இயக்குநர் த. கிட்டு இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘ஆட்டி’ திரைப்படத்தில் இசக்கி கார்வண்ணன், அபி நட்சத்திரா, ஆனந்த் சௌந்தரராஜன், கரண் சக்கரவர்த்தி, பிரவீன் பழனிச்சாமி, காதல் சுகுமார், சிந்து குமரேசன், லெனின் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள். சிபி சதாசிவம் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு தேப்சன் இசையமைத்திருக்கிறார்.
பழங்குடியின மக்களின் வாழ்வியல் பின்னணியில் தயாராகி இருக்கும் இந்த திரைப்படத்தை லட்சுமி கிரியேஷன்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் இசக்கி கார்வண்ணன் தயாரித்திருக்கிறார். இந்த திரைப்படத்தை தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் காமாட்சி யின் விஹவுஸ் புரொடக்ஷன்ஸ் வழங்குகிறது.
இப்படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை கவர்ந்திருந்த நிலையில் தற்போது இத்திரைப்படம் எதிர்வரும் ஜூன் மாதம் ஐந்தாம் திகதி அன்று வெளியாகும் என பிரத்யேக புகைப்படத்தை வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளனர்.
இந்த அறிவிப்பை தமிழ் திரையுலக பிரபலங்களான இயக்குநர்கள் சீனு ராமசாமி – சுப்பிரமணிய சிவா -ரவி மரியா – இரா. சரவணன்- நடிகைகள் கஸ்தூரி – ஹரிதா நடிகர் இளவரசு- தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் காமாட்சி ஆகியோர் அவர்களுடைய சமூக வலைதள பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளனர்.