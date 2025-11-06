மழைக்காலத்தில் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக் கூடாத உணவுகள்

மழைக்காலம் வந்துவிட்டால் குளிரான சூழல், ஈரப்பதம் மற்றும் கிருமிகள் அதிகரிப்பு போன்ற காரணங்களால் குழந்தைகளின் உடல் நலம் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புகள் அதிகம். இந்த காலத்தில் குழந்தைகளுக்கு உணவு தேர்வு செய்வது மிகவும் முக்கியம். சில உணவுகள் குழந்தைகளின் செரிமானத்தையும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் பாதிக்கக்கூடும்.
இங்கே மழைக்காலத்தில் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக் கூடாத உணவுகளும் அதற்கான காரணங்களையும் தெரிந்துகொள்வோம்
1. குளிர்ந்த மற்றும் பனிக்கட்டி சேர்த்த பானங்கள்
காரணம்:
மழைக்காலத்தில் வானிலை ஏற்கனவே குளிராக இருக்கும். இதற்கு மேலும் குளிர்ந்த பானங்கள் (ice cream, cold drinks, milkshakes) கொடுத்தால் குழந்தைகளுக்கு தொண்டை வலி, இருமல், காய்ச்சல் ஏற்படும் அபாயம் அதிகம்.
2. பொரியல்கள் மற்றும் தீவிர எண்ணெய் உணவுகள்
காரணம்:
மழைக்காலத்தில் வெளியில் விற்பனை செய்யப்படும் சாமோசா, வடை, பஜ்ஜி போன்ற பொரியல்கள் ஈரமான சூழலில் கிருமிகள் வளர்க்கும் சூழலை உருவாக்குகின்றன. அதிக எண்ணெய் குழந்தைகளின் செரிமானத்தை பாதிக்கவும், வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படவும் வாய்ப்புண்டு.
3. கடை வெளி உணவுகள் (Street foods)
காரணம்:
மழைக்காலத்தில் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்குவதால், தூசி மற்றும் கிருமிகள் உணவுடன் கலந்து விடும் அபாயம் உண்டு. இது குழந்தைகளில் வயிற்று வலி, வாந்தி, மற்றும் உணவு விஷத்தன்மை ஏற்படுத்தும்.
4. பால் பொருட்கள் – பழைய தயிர் அல்லது குளிர்ந்த பால்
காரணம்:
மழைக்காலத்தில் பால் பொருட்கள் எளிதில் கெட்டுப்போகும். பழைய தயிர் அல்லது குளிர்ந்த பால் கொடுத்தால், தொண்டை வலி மற்றும் குடல் தொற்று ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
5. வெயிட்டில் வைக்கப்பட்ட பழங்கள் அல்லது வெட்டப்பட்ட பழங்கள்
காரணம்:
வெட்டியபின் நீண்ட நேரம் வைக்கப்பட்ட பழங்கள் ஈரத்தன்மை காரணமாக கிருமி வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும். குழந்தைகளுக்கு புதியதாக வெட்டிய பழங்களையே கொடுக்க வேண்டும்.
6. குளிர் பீட்ஸ் (Cool sweets) மற்றும் பேக்கரி பொருட்கள்
காரணம்:
மழைக்காலத்தில் உடல் சூடேற்றம் குறையும். இதற்கு கூடுதலாக பீட்ஸ், கேக், பேஸ்ட்ரி போன்ற குளிர் உணவுகள் உடல் வெப்பத்தை மேலும் குறைத்து, சளி மற்றும் இருமலை அதிகரிக்கும்.
7. அதிக மசாலா மற்றும் கார உணவுகள்
காரணம்:
மசாலா நிறைந்த உணவுகள் குழந்தைகளின் செரிமானத்தை சிரமப்படுத்தும். வயிற்று எரிச்சல், அஜீரணம் போன்ற பிரச்சினைகள் ஏற்படும்.
மழைக்காலத்தில் கொடுக்க வேண்டிய நல்ல உணவுகள்:
சூடான பால், சூப், கஞ்சி போன்ற மென்மையான உணவுகள்
வீட்டில் சமைத்த சத்தான உணவுகள்
புதிய பழங்கள் (வாழை, ஆப்பிள், மாதுளை)
மஞ்சள், இஞ்சி, துளசி சேர்க்கப்பட்ட பானங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும்
மழைக்காலத்தில் குழந்தைகளின் உடல் நலம் காக்க உணவில் சிறிய கவனமே பெரிய பாதுகாப்பாகும்.
குளிர் உணவுகளையும் வெளி உணவுகளையும் தவிர்த்து, வீட்டிலேயே சுத்தமான, சூடான உணவுகளை கொடுத்தால் குழந்தைகள் ஆரோக்கியமாகவும் உற்சாகமாகவும் இருப்பார்கள்.