சூப் vs வடிச்சாறு – ஜீரணத்துக்கு எது சிறந்தது?

குளிர்காலம் வரும்போது சூடான பானங்களை குடிக்க ஆசை அதிகரிக்கும். டீ, காபி அதிகமாக குடிப்பதை விட, ஆரோக்கியமான சூப்களும் வடிச்சாறும் இந்த காலத்தில் சிறந்த தேர்வுகள்.
ஆனால், ஜீரணத்துக்கு எது சிறந்தது? எது அதிக நன்மை தரும்? என்று நினைத்தால், இதோ தெளிவான விளக்கம்!
குளிர்காலத்தில் சூடான சூப்களின் நன்மைகள்
சூப்கள் குளிர்காலத்தில் மிகச் சிறந்த முழு உணவாக கருதப்படுகின்றன.
சூப்களில் காய்கறி, ப்ரோடீன், மூலிகைகள், மசாலா ஆகியவை கலந்து இருப்பதால் உடலுக்குத் தேவையான அனைத்து சத்துக்களும் கிடைக்கின்றன.
சூடான சூப் மூக்கடைப்பை திறக்க, தொண்டையை தணிக்க, இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது.
காய்கறிகள் உள்ளதால் நார்ச்சத்து அதிகம். இது செரிமானத்தை எளிதாக்கி, வயிறு நிரம்பிய உணர்வை தருகிறது.
குளிர்காலத்தில் தண்ணீர் குடிப்பது குறைவதால் ஏற்படும் நீரிழப்பை சரி செய்யவும் சூப் உதவுகிறது.
பரிந்துரைக்கும் சூப்கள்:
ப்ரோக்கோலி பாதாம் சூப் – நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு
கிரீன் காடஸ் சூப் – நச்சு நீக்கத்திற்கு
ரோஸி சீக்ஸ் சூப் – தோல் ஆரோக்கியத்திற்கு
குளிர்காலத்தில் வடிச்சாறின் நன்மைகள்
எலும்பு அல்லது காய்கறி வேகவைத்த வடிச்சாறு மிகவும் லேசான மற்றும் சத்தான பானமாகும்.
இதில் அமினோ ஆசிட்கள், எலக்ட்ரோலைட்டுகள், மினரல்கள், கொலாஜன் போன்றவை நிறைந்துள்ளன.
மூட்டு ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது.
உடலின் நீரேற்றத்தை அதிகரிக்கிறது.
சூடான, மெல்லிய திரவம் என்பதால் ஜீரணமாவது மிக எளிது.
நோயிலிருந்து மீள்பவர்கள், குடல் பிரச்சனை உள்ளவர்கள், பசியின்மை உள்ளவர்கள் அனைவருக்கும் சிறந்தது.
நார்ச்சத்து மிகக் குறைவாக இருப்பதால் வயிறு மீது அழுத்தம் இல்லாமல் செரிமானம் நடைபெறும்.
சூப் vs வடிச்சாறு – எதைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும்?
உங்கள் உடல் நிலையைப் பொறுத்தே தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
நீங்கள்…
✔ நிறைவான, சத்தான, முழு உணவை விரும்பினால் → சூடான சூப் சிறந்தது
✔ ஜீரணிக்க லேசான, குடலுக்கு மென்மையான ஒன்றை விரும்பினால் → வடிச்சாறு சிறந்தது
✔ நோயிலிருந்து மீளுகிறீர்கள் அல்லது பசியின்மை உள்ளவர்கள் → வடிச்சாறு மிக உகந்தது
✔ நார்ச்சத்து, ப்ரோடீன், நீரேற்றம் அனைத்தும் ஒரே நேரத்தில் வேண்டும் → சூப் தேர்வு செய்யலாம்
குளிர்கால ஜீரணத்திற்கு யார் வெற்றி?
செரிமானத்திற்கு மிகச் சிறந்தது → வடிச்சாறு
சத்துக்கும், வயிறு நிறைவிற்கும் சிறந்தது → சூடான சூப்
சராசரியாக குளிர்கால ஆரோக்கியத்திற்கு → இரண்டும் பயனுள்ளவை
👉 உங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் தேவைப்படுவது என்ன என்பதையே வைத்து சூப் அல்லது வடிச்சாறு தேர்வு செய்யலாம். குளிர்காலத்தில் இரண்டும் உடலுக்கு தரும் நன்மைகள் மிக அதிகம்!