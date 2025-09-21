WhatsApp
Sunday, September 21, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
Home ஆசிரியர் தெரிவு பாலஸ்தீனத்தை ஒரு நாடாக அங்கீகரிக்க இங்கிலாந்து திட்டம்; இஸ்ரேல், பிணையக்கைதி குடும்பங்கள் கடும் எதிர்ப்பு

பாலஸ்தீனத்தை ஒரு நாடாக அங்கீகரிக்க இங்கிலாந்து திட்டம்; இஸ்ரேல், பிணையக்கைதி குடும்பங்கள் கடும் எதிர்ப்பு

written by இளவரசி
பாலஸ்தீனத்தை ஒரு நாடாக அங்கீகரிக்க இங்கிலாந்து திட்டம்

பாலஸ்தீனத்தை தனி நாடாக இங்கிலாந்து அங்கீகரிக்கும் முடிவை பிரதமர் சர் கெய்ர் ஸ்டார்மர் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகலில் ஓர் அறிக்கையாக அறிவிக்க உள்ளார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த நடவடிக்கை இங்கிலாந்து வெளியுறவுக் கொள்கையில் ஒரு முக்கிய மாற்றத்தைக் கருதப்படுகிறது.

இந்த முடிவு, இஸ்ரேல் விதிமுறைகளைப் பூர்த்தி செய்யாததைத் தொடர்ந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய முடிவை எடுப்பது, நீண்ட கால அமைதி ஒப்பந்த நம்பிக்கையை உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்க வேண்டிய தார்மீகப் பொறுப்பு என்று இங்கிலாந்து அமைச்சர்கள் வாதிடுகின்றனர்.

இஸ்ரேலிய எதிர்ப்பும் பிணையக்கைதி கோரிக்கையும்

இந்த நடவடிக்கை, இஸ்ரேலிய அரசாங்கத்திடமிருந்தும், பிணையக் கைதிகளின் குடும்பங்களிடமிருந்தும் மற்றும் சில பழமைவாதக் கட்சியினரிடமிருந்தும் கடும் விமர்சனத்தை எழுப்பியுள்ளது.

பாலஸ்தீனத்தை தனி நாடாக அங்கீகரிக்கும் இங்கிலாந்து முடிவு “பயங்கரவாதத்திற்கு வெகுமதி அளிப்பது” என்று இஸ்ரேலிய பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு ஏற்கெனவே கூறியிருந்தார்.

பிணையக் கைதிகளை விடுவிக்காமல், இந்த நேரத்தில் அங்கீகாரம் அளிப்பது பயங்கரவாதத்திற்கான வெகுமதியாக இருக்கும் என்று பழமைவாதத் தலைவர் கெமி பேடனோக் தனது X தளத்தில் எழுதியிருந்தார்

ஹமாஸால் பிணையாகப் பிடிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் நேற்று சனிக்கிழமை (20) இங்கலாந்து பிரதமருக்கு ஒரு திறந்த கடிதம் எழுதினர்.

அதில் மீதமுள்ள 48 பிணையக் கைதிகள் (அவர்களில் 20 பேர் உயிருடன் இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது) விடுவிக்கப்படும் வரை இந்த நடவடிக்கையைத் தவிர்க்குமாறு அவர்கள் வலியுறுத்தினர்.

இந்த அறிவிப்பு, தங்கள் அன்புக்குரியவர்களைத் திரும்பக் கொண்டு வரும் முயற்சிகளை “நாடகத்தனமாகக் சிக்கலாக்கியுள்ளது” என்றும், ஹமாஸ் இதை “வெற்றியாக” கொண்டாடுவதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

இங்கிலாந்து மற்றும் பாலஸ்தீனத்தின் நிலைப்பாடு

பாலஸ்தீன அதிகாரசபைத் தலைவர் மஹ்மூத் அப்பாஸ், இங்கிலாந்தின் அங்கீகார உறுதிமொழியை வரவேற்றார். ஹமாஸுக்கு எதிர்கால பாலஸ்தீன நிர்வாகத்தில் எந்தப் பங்கும் இருக்காது என்று இரு தலைவர்களும் (ஸ்டார்மரும் அப்பாஸும்) ஒப்புக்கொண்டதாக டவுனிங் ஸ்ட்ரீட் தெரிவித்துள்ளது.

அரசுரிமை என்பது பாலஸ்தீன மக்களின் உரிமை என்றும், அதை அரசாங்கம் ஒரு பயங்கரவாத அமைப்பாகக் கருதும் ஹமாஸைச் சார்ந்து இருக்க முடியாது என்றும் வெளிவிவகார அலுவலக அதிகாரிகள் வாதிடுகின்றனர்.

சர்வதேச அங்கீகாரம்

ஐ.நா.வின் 193 உறுப்பு நாடுகளில் சுமார் 75% ஆல் பாலஸ்தீனம் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்பெயின், அயர்லாந்து மற்றும் நோர்வே ஆகிய நாடுகள் கடந்த ஆண்டு இந்த நடவடிக்கையை எடுத்தன. மேலும் போர்த்துக்கல், பிரான்ஸ், கனடா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட பிற நாடுகளும் அங்கீகரிப்பதாகக் கூறியுள்ளன.

எனினும், பாலஸ்தீனத்திற்கு தற்போது சர்வதேச அளவில் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட எல்லைகள், தலைநகரம் அல்லது இராணுவம் இல்லை என்பதால், இந்த அங்கீகாரம் பெரும்பாலும் சின்னபூர்வமானதாகவே இருக்கும்.

அமெரிக்காவின் நிலைப்பாடு

இந்த வாரம் இங்கிலாந்திற்கு வருகை தந்த அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப், அங்கீகார முடிவுக்கு தான் உடன்படவில்லை என்று கூறினார்.

இளவரசி

