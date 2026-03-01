WhatsApp
Sunday, March 1, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
மத்திய கிழக்கு நெருக்கடி: அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பாவிற்கு இடையே அதிகரிக்கும்...
வளைகுடாவில் பதற்றம்: தமிழர்களின் பாதுகாப்புக்காக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை – முதல்வர்...
இலங்கையில் இருந்து மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்குச் செல்லவிருந்த விமான சேவைகள்...
மத்திய கிழக்கு பதற்றம்: எரிபொருள் தட்டுப்பாடு இல்லை – நீண்ட...
மத்திய கிழக்கில் பதற்றம் உச்சம்: “ஈரான் உச்ச தலைவர் காமனெயி...
தையிட்டி விகாரை விவகாரம் – யாழில் திறந்த கலந்துரையாடல்
மத்திய கிழக்கில் இங்கிலாந்து தளங்களுக்கு பாதுகாப்பு தீவிரம்: தாக்குதல்களில் பங்கேற்கவில்லை!
மத்திய கிழக்கில் போர் பதற்றம்: ஈரான் மீது அமெரிக்கா, இஸ்ரேல்...
மத்திய கிழக்கு நெருக்கடி: அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பாவிற்கு இடையே அதிகரிக்கும் கருத்து வேறுபாடு

மத்திய கிழக்கில் நிலவும் போர் பதற்றங்களுக்கு மத்தியில், அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப், இங்கிலாந்து பிரதமர் சர் கீர் ஸ்டார்மரை தொலைபேசியில் அழைத்து உரையாடினார்.

ஈரான் மீதான தாக்குதல்கள் குறித்து அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளின் நிலைப்பாடுகள் மாறுபட்டுள்ள நிலையில், இந்த உரையாடல் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல் இடையிலான மோதலில் அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலின் நடவடிக்கைகளில் இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ் மற்றும் ஜெர்மனி ஆகிய நாடுகள் எந்த வகையிலும் ஈடுபடவில்லை. அதே சமயம் அந்த நடவடிக்கைகளுக்கு அவை ஆதரவும் தெரிவிக்கவில்லை.

இங்கிலாந்து பிரதமர் ஸ்டார்மர் ஈரானின் நடவடிக்கைகளைக் கண்டித்தாலும், பிராந்தியத்தில் உள்ள இங்கிலாந்து போர் விமானங்கள் தற்காப்பு நோக்கத்திற்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்றும், அவை சர்வதேச சட்டத்திற்கு உட்பட்டவை என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இங்கிலாந்தில் உள்ள எதிர்க்கட்சிகள் இந்த விவகாரத்தில் மாறுபட்ட கருத்துகளைக் கொண்டுள்ளன.

கன்சர்வேடிவ் மற்றும் ரிஃபார்ம் யுகே (Reform UK) கட்சிகள், பிரதமர் ஸ்டார்மர் அமெரிக்காவிற்கு போதிய ஆதரவு அளிக்காமல் “வேடிக்கை பார்ப்பதாக” குற்றம் சாட்டுகின்றன.

அதே நேரத்தில், லிபரல் டெமக்ராட்ஸ் மற்றும் ஸ்காட்லாந்து தேசியக் கட்சி ஆகியவை ட்ரம்ப்பின் நடவடிக்கைகள் குறித்து தங்கள் சந்தேகத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளன.

உலக வர்த்தகத்தின் முக்கியப் பாதையான ஹார்முஸ் நீரிணையில் (Strait of Hormuz) ஏற்படக்கூடிய தடைகள் குறித்து இங்கிலாந்து அரசு கவலை கொண்டுள்ளது. இது உலகளவில் எரிபொருள் விலை உயர்வு, வட்டி விகித மாற்றம் மற்றும் பணவீக்கத்தை அதிகரிக்கக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது.

மேலும், மத்திய கிழக்கில் தங்கியுள்ள இங்கிலாந்து குடிமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வெளியுறவுத்துறை “உங்கள் வருகையைப் பதிவு செய்யுங்கள்” (Register Your Presence) என்ற அமைப்பைத் தொடங்கியுள்ளது.

