பத்திரிகையாளர்களை உளவு பார்த்த புகார்: அமைச்சரவை அமைச்சர் இராஜினாமா!

பத்திரிகையாளர்களின் பின்னணியை ஆராய்வதற்காக ஒரு நிறுவனத்தைப் பயன்படுத்தியதாக எழுந்த புகார்களைத் தொடர்ந்து, இங்கிலாந்து அமைச்சரவை அமைச்சர் ஜோஷ் சைமன்ஸ் (Josh Simons) தனது பதவியை இராஜினாமா செய்துள்ளார்.
ஜோஷ் சைமன்ஸ் எம்.பியாக முன்பு ‘லேபர் டுகெதர்’ (Labour Together) என்ற சிந்தனைக் குழுவை வழிநடத்தி வந்தார். அந்தச் சமயத்தில், தொழிலாளர் கட்சிக்கு வழங்கப்பட்ட அறிவிக்கப்படாத நன்கொடைகள் குறித்த செய்தியை வெளியிட்ட ‘சண்டே டைம்ஸ்’ பத்திரிகையின் ஆதாரங்கள் மற்றும் பின்னணியை ஆராய APCO Worldwide என்ற நிறுவனத்திற்கு சுமார் £30,000 பணம் வழங்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
அந்த நிறுவனம் தயாரித்த அறிக்கையில், பத்திரிகையாளர் கேப்ரியல் போக்ரண்டின் (Gabriel Pogrund) யூத மத நம்பிக்கைகள் மற்றும் அவரது சித்தாந்த நிலைப்பாடுகள் குறித்த தகவல்கள் இடம்பெற்றிருந்தன. மேலும், போக்ரண்டின் செய்திகள் ஐக்கிய இராச்சியத்தின் ஸ்திரத்தன்மையைக் குலைப்பதாகவும், அவை ரஷ்யாவின் வெளியுறவுக் கொள்கை நோக்கங்களுக்கு உதவுவதாகவும் அந்த அறிக்கையில் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருந்தது.
பால் ஹோல்டன் மற்றும் மேட் தைபி ஆகிய பிற பத்திரிகையாளர்களையும் விசாரிப்பதற்கு சைமன்ஸ் ஒப்புக்கொண்டதாக ஒப்பந்த ஆவணங்கள் வெளிப்படுத்துவதாக பிபிசி செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
தனது இராஜினாமா குறித்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட சைமன்ஸ், தான் அரசாங்கத்தின் முக்கியமான பணிகளுக்கு ஒரு “தடைக்கல்லாக” மாறிவிட்டதால் விலகுவதாகக் குறிப்பிட்டார். தான் எந்தவொரு பத்திரிகையாளரையும் அவதூறு செய்ய முற்படவில்லை என்றும், அந்த நிறுவனம் தான் கேட்டதற்கும் மேலாகச் செயல்பட்டுவிட்டதாகவும் அவர் முன்னர் தெரிவித்திருந்தார்.
பிரதமர் சர் கீர் ஸ்டார்மர், சைமன்ஸின் இராஜினாமாவை வருத்தத்துடன் ஏற்றுக்கொண்டார். சைமன்ஸ் அமைச்சரவை விதிகளை மீறவில்லை என்று நெறிமுறை ஆலோசகர் சர் லாரி மேக்னஸ் கண்டறிந்தாலும், சைமன்ஸ் அவசரப்பட்டு அந்த நிறுவனத்தை நியமித்ததை ஒப்புக்கொண்டதாகத் தெரிவித்தார்.
இதற்கிடையில், எதிர்க்கட்சியான கன்சர்வேடிவ் கட்சியின் தலைவர் கெமி பேடனாக் (Kemi Badenoch), பத்திரிகையாளர்களை வேண்டுமென்றே அவதூறு செய்த ஒரு குழுவிற்கு சைமன்ஸ் தலைமை தாங்கியதாகக் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். தொழிலாளர் கட்சி இன்னும் மாறவில்லை என்பதற்கு இதுவே சாட்சி என்றும் அவர் விமர்சித்துள்ளார்.