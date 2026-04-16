இளவரசர் ஹாரி மற்றும் மேகன் ஆஸ்திரேலிய பயணம்: சமூக வலைதள பாதிப்புகள் குறித்த முக்கிய கருத்துகள்!

இளவரசர் ஹாரி மற்றும் மேகன் தம்பதியினர் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளனர்.
மெல்போர்னில் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்வில் பேசிய மேகன், கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக தான் “உலகிலேயே அதிகப்படியான இணையத் தாக்குதலுக்கு உள்ளான நபர்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
சமூக வலைதளங்களின் தீமைகள் குறித்து மெல்போர்ன் ஸ்வின்பர்ன் தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்களிடையே உரையாற்றிய அவர், ஒரு தசாப்த காலமாக தான் ஒவ்வொரு நாளும் “துன்புறுத்தப்பட்டதாக” கூறினார்.
கிளிக்குகளைப் பெறுவதற்காகவே மற்றவர்களைக் கொடுமைப்படுத்துவதை அடிப்படையாகக் கொண்டு இயங்கும் இந்த பில்லியன் டொலர் தொழில்துறை மாறப்போவதில்லை என்றும், இளைஞர்கள் அதற்கு எதிராக வலுவாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
அதேவேளை, 16 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு சமூக வலைதளங்களைத் தடை செய்யும் ஆஸ்திரேலியாவின் முடிவை இளவரசர் ஹாரி வெகுவாகப் பாராட்டினார். இளைய தலைமுறையினர் பயன்படுத்த பாதுகாப்பான சூழலை உருவாக்க வேண்டிய பொறுப்பு தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கு உண்டு என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், உச்சிமாநாடு ஒன்றில் உரையாற்றிய ஹாரி, தனது தாயார் இளவரசி டயானாவின் மறைவு குறித்தும், துயரத்தை நாம் புறக்கணிப்பதன் மூலம் அது மறைந்துவிடாது என்றும், தொடர் கண்காணிப்பில் வாழும் ஒரு குழந்தையாக தான் சந்தித்த சவால்கள் குறித்தும் தனது தனிப்பட்ட அனுபவங்களைப் பகிர்ந்துகொண்டார்.
தங்கள் பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக, தம்பதியினர் மெல்போர்னில் உள்ள ‘ஸ்கார் ட்ரீ வாக்’ (Scar Tree Walk) என்ற பழங்குடியின மக்களின் கலாசார நடைப்பயணத்தில் பங்கேற்றனர். அங்குள்ள பாரம்பரிய நிலங்கள் மற்றும் ஆறுகள் பழங்குடியின மக்களால் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டன என்பது குறித்து அவர்கள் அறிந்துகொண்டனர்.