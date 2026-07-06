WhatsApp
Monday, July 6, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்

செய்திகள்

இயக்குநர் அட்லீ வெளியிட்ட அதர்வா நடிக்கும் ‘இதயம் முரளி’ படத்தின்...
by பூங்குன்றன்
35 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் வரலாறு படைத்தது வெஸ்லி கல்லூரி
by பூங்குன்றன்
பழ.நெடுமாறனை சந்தித்தனர் தமிழ் தேசிய பேரவையினர்
by பூங்குன்றன்
முழு உலகுக்கும் குற்றவாளிகளாக இருந்தாலும் அவர்கள் எமக்குப் பிள்ளைகளே!
by பூங்குன்றன்
நீர்கொழும்பு சிறைச்சாலைக்கு நீதி அமைச்சர் ஹர்ஷண நாணயக்கார விஜயம்
by பூங்குன்றன்
தீதும் வந்து தன்னை தீண்டும் என்ற போதும் | நதுநசி
by பூங்குன்றன்
இங்கிலாந்து தேர்தல்: வெளிநாட்டு நன்கொடைகளுக்குக் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க அரசு...
by இளவரசி
மாரடைப்பைத் தடுக்கும் காய்கறிகள்!
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை மீனாக்க்ஷி சௌத்திரியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home ஆசிரியர் தெரிவு தீதும் வந்து தன்னை தீண்டும் என்ற போதும் | நதுநசி

தீதும் வந்து தன்னை தீண்டும் என்ற போதும் | நதுநசி

written by பூங்குன்றன் 0 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

நினைக்கும் போது
நிலமே எழுந்து
வாழ்த்தொலிக்க உம்
வார்த்தைகள் பேசும்.

செங்கோல் வேந்தன்
வேங்கை வீரர்
கொடுங்கோல் வெல்ல
மாண்ட போது மாவீரர்.

வீழ்ந்தவர் பேச்சில்
விளைந்தது இத்தனை.
வாழ்ந்தவர் வார்த்தை
வானுரைத்து போகையில்.

இனியொரு கதை
இராது இதுபோல்.
இவை எழுதியது போல்
இனியிங்கே யாரெழுதுவார்.

புனைந்தெழுதிய இது
புன்னகை சிந்திய
புவிவாழ் மனிதரின்
புண்ணி மிக்க கதை.

புழுதி புரண்ட ஈழத்தில்
புதுமைகள் படைத்தவர்
புண்பட்ட பாட்டின் துயர;
புள்மனதின் சிற்பங்கள்.

ஏழேழு தலைமுறை
ஏனிந்த கொடுமை என்று;
ஏறெடுத்து பேச்செடுக்கும்.
ஏட்டில் நடுகல் விழ்ந்த போதும்.

தீபச்செல்வன் உள்ளத்தில்
தீயாய் எரிந்த கதை.
தீதும் வந்து தன்னை
தீண்டும் என்ற போதும்;

தீட்டிய வண்ணத்தில்
தீராத் தாகத்தில்
தீர்வை எட்டும் எண்ணத்தில்
தீவெல்லாம் சிங்களத்திலும்.

நடுகல் வருகிறது
நாட்டிய நடுகல் எல்லாம்
நாசமாக்கியவர் சந்ததி
நாடிப் படித்து அறிந்திடவே!

உண்மைகளை உரக்க
ஊர் அறிந்து எரிக்க
ஊமை வாழ்வின் விடுதலையாய்
உலா வருவதில் மகிழ்ச்சி.

நதுநசி

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Breaking நீர்கொழும்பு சிறைச்சாலையில் வன்முறை: அதிகாரிகள் உட்பட 25 பேர்...

தினமும் சுமார் 30 நிமிட நடைப்பயிற்சிக்கு சன்மானம்: NHSஇன் புதிய...

அமெரிக்க சுதந்திரப் பிரகடனத்தின் அரிய நகல் இங்கிலாந்து தேசிய ஆவணக்...

இங்கிலாந்தில் பிரசவத்தின்போது பெண்கள் உயிரிழப்பு 20% அதிகரிப்பு; விசாரணை அறிக்கையில்...

எரிசக்தி விலைகள் இன்று முதல் உயர்கின்றன: மீட்டர் அளவீடுகளை உடனே...

இங்கிலாந்தில் மின்சார ஸ்கூட்டர்களின் விளம்பரங்களால் சர்ச்சை; வாசகங்களை மாற்றியமைக்கும் நிறுவனங்கள்!

பிரபலமானவை

இன்றைய ராசிபலன் 05 ஜூலை 2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அதிர்ஷ்டம் உச்சத்தில்… யாருக்கு வெற்றி, யாருக்கு எச்சரிக்கை?
இன்றைய ராசிபலன் 06 ஜூலை 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சோதனைகள் அதிகம்… யார் தடைகளை தாண்டப் போகிறார்கள்?
இரு தலைமுறைகளின் மிகுதிறன் | ஜெர்மனியில் தந்தை மகனின் ஓவியக் கண்காட்சி
இன்றைய ராசிபலன் 03 ஜூலை 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை… இன்று மகிழ்ச்சியில் திளைக்கப் போவது யார்?

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் 03 ஜூலை 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 01 ஜூலை 2026: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு நினைத்தது...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 30 ஜூன் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 29 ஜூன் 2026: இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி
வார ராசிபலன் (28 ஜூன் 2026 – 04 ஜூலை 2026):...
by இளவரசி

மகளிர்

வெள்ளையான சருமத்துக்கு சோள மாவு ஃபேஸ் பேக்!
by இளவரசி
உங்க அக்குள் கருப்பா இருக்கா? அப்ப இந்த 5 வழிகளை ட்ரை...
by இளவரசி
பிள்ளையின் படிப்பு முன்னேற்றம் அம்மாவின் கையிலா? தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
by இளவரசி
வயதுக்கு வந்த பெண் பிள்ளைக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆரோக்கியமான பாரம்பரிய உணவுகள்
by இளவரசி
குழந்தைகளின் கையெழுத்தை அழகாக மாற்றும் வழிகள் இதோ!
by இளவரசி

சமையல்

வெறும் தோசையை விட முட்டை தோசை ஏன் சிறந்தது?
by இளவரசி
காரசாரமான சிக்கன் மிளகு கிரேவி – எப்படி செய்வது?
by இளவரசி
ஓட்ஸ், முட்டையில் சத்தான காலை உணவு!
by இளவரசி
1 கப் கோதுமை மாவில் ஈவ்னிங் ஸ்நாக்ஸ்!
by இளவரசி
இட்லியை வீணாக்காமல் மசாலா இட்லி செய்யுங்க!
by இளவரசி

மருத்துவம்

புகைப்பிடிக்காதவர்களிடம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்புற்றுநோய்!
by இளவரசி
தயிர் – யோகர்ட்: உடல்நலனுக்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி
சீரகத் தண்ணீர் குடிப்பதால் கிடைக்கும் அற்புத நன்மைகள்
by இளவரசி
7 நாள் முட்டை டயட்: உடல் எடையை வேகமாக குறைக்க உதவுமா?
by இளவரசி
எந்த கனவுகள் வந்தால் ஆபத்து? கனவுகள் சொல்லும் எச்சரிக்கை!
by இளவரசி

சினிமா

இயக்குநர் அட்லீ வெளியிட்ட அதர்வா நடிக்கும் ‘இதயம் முரளி’ படத்தின் முன்னோட்டம்

by பூங்குன்றன்
பத்துக்கும் மேற்பட்ட வேடங்களில் நடிக்கும் யோகி பாபு
by பூங்குன்றன்
‘மக்கள் செல்வன்’ விஜய் சேதுபதி வெளியிட்ட லியோ சிவகுமாரின் ‘டெலிவரி பாய்’ படத்தின்...
by பூங்குன்றன்
நடிகர் பாரி இளவழகன் நடிக்கும் ‘அன்பே டயானா’ படத்தினை விளம்பரப்படுத்தும் பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
டார்க் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

அங்கீகாரம் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
நிழல் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பெத்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
வாரண்ட் | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
29 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

இரு தலைமுறைகளின் மிகுதிறன் | ஜெர்மனியில் தந்தை மகனின் ஓவியக் கண்காட்சி

by பூங்குன்றன்
பாரதிராஜா – பாக்கியராஜ் கூட்டிணைப்பு ஓர் காவியம் | அ. நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்
சிறுவயது தவில் வித்துவானின் மரணம்!!! | காதால் கேட்பவை எல்லாம் உண்மையா |...
by பூங்குன்றன்
தமிழர் தேசத்தை உலுக்கும் வீதி விபத்துக்கள் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
கல்வியா? கலையா? சமூகத்தின் தவறான கற்பிதத்தை உடைத்த கில்மிசா! | அ. நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.