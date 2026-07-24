இங்கிலாந்து அமைச்சரவையில் இடம்பிடித்த உமா குமரன் எம்.பி. – இலங்கைத் தமிழர்களுக்கு வரலாற்று பெருமை!

இலங்கைத் தமிழ் வம்சாவளியைச் சேர்ந்த இங்கிலாந்து தொழிற்கட்சி (Labour Party) நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் உமா குமரன், இங்கிலாந்து அரசாங்கத்தின் இராஜாங்க அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
வெளியுறவு, காமன்வெல்த் மற்றும் மேம்பாட்டு இணை அமைச்சர் பதவி உமா குமரன் எம்.பிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இங்கிலாந்து பிரதமர் மேற்கொண்ட அண்மைய அமைச்சரவை மாற்றங்களின் ஒரு பகுதியாக இந்த நியமனம் இடம்பெற்றுள்ளது. இதன்மூலம், அரசாங்கத்தின் நிர்வாகப் பொறுப்புகளில் நேரடியாக பங்களிக்கும் வாய்ப்பு உமா குமரனுக்கு கிடைத்துள்ளது.
2024ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற இங்கிலாந்து பொதுத் தேர்தலில், இலண்டனின் Stratford and Bow தொகுதியில் தொழிற்கட்சி சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற அவர், முதல் முறையாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகத் தெரிவாகியிருந்தார். தேர்தலுக்கு முன்னதாகவே தொழிற்கட்சியின் கொள்கை வடிவமைப்பு, தேர்தல் திட்டமிடல் மற்றும் பிரசாரப் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு, கட்சியின் முக்கிய முகங்களில் ஒருவராக திகழ்ந்தார்.
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அரசியலுக்குள் நுழைவதற்கு முன்பு, பொதுக் கொள்கை, சமூக நீதி, கல்வி, சமத்துவம் மற்றும் சமூக முன்னேற்றம் தொடர்பான பல்வேறு துறைகளில் பணியாற்றிய அனுபவம் அவருக்கு உள்ளது. இந்தப் பின்னணி, அவரை இங்கிலாந்து அரசியல் வட்டாரங்களில் குறிப்பிடத்தக்க நபராக உருவாக்கியது.
உமா குமரனின் அமைச்சரவை நியமனம், இங்கிலாந்து அரசியலில் இலங்கைத் தமிழ் வம்சாவளியினரின் பிரதிநிதித்துவம் மேலும் வலுவடைந்துள்ளதற்கான முக்கிய மைல்கல்லாகக் கருதப்படுகிறது.
இந்த அறிவிப்பு, இங்கிலாந்தில் வாழும் இலங்கைத் தமிழர்கள் மட்டுமன்றி தெற்காசிய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த பல சமூகங்களிடையேயும் மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்கப்பட்டுள்ளது. வெளிநாடுகளில் வாழும் தமிழர்கள் அரசியல் மற்றும் நிர்வாகத் துறைகளில் அதிகளவில் முன்னேறி வருவதை இந்த நியமனம் வெளிப்படுத்துகிறது.
மேலும், சர்வதேச அரசியல் அரங்கில் இலங்கைத் தமிழ் சமூகத்தின் பங்களிப்பும் செல்வாக்கும் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதற்கான மற்றுமொரு முக்கிய அடையாளமாகவும் உமா குமரனின் இந்த நியமனம் பார்க்கப்படுகிறது.
ஈழத் தமிழ்ப் பெண்ணான உமா குமரன், இங்கிலாந்து வரலாற்றில் முதல் தமிழ் எம்.பியாகவும் இராஜாங்க அமைச்சராகவும் உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இவரது குடும்பம் இலங்கையில் ஏற்பட்ட உள்நாட்டுப் போருக்கு பின்னர் இங்கிலாந்துக்கு குடிபெயர்ந்துள்ளது.