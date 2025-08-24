நகங்களின் முக்கியத்துவம்

நம்மில் பலர் சருமம் மற்றும் முடி பராமரிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்துகிறோம். ஆனால் நகங்களும் உடலின் ஒரு முக்கியமான பகுதியே. அவற்றின் ஆரோக்கியத்தையும் நாமும் கவனிக்க வேண்டும்.
நீண்டவும் வலுவான நகங்கள் – முடிக்க முடியாத கனவா?
அழகான மற்றும் வலுவான நகங்களை பெற சில எளிய வழிமுறைகளை பின்பற்றினாலே போதும். தொடர்ந்து சாதாரண பராமரிப்பை செய்தாலே உங்கள் நகங்கள் நலமாக வளர்ந்துவிடும்.
1. எலுமிச்சை சாறு – இயற்கையான தூய்மை மற்றும் வளர்ச்சி
வெட்டிய எலுமிச்சையை நகங்களில் தினமும் தேய்த்து 5 நிமிடங்கள் கழித்து வெதுவெதுப்பான நீரில் கழுவுங்கள். இது நகங்களை வளர்க்க உதவும், பாக்டீரியா இல்லாமல் பாதுகாக்கும்.
2. தேங்காய் எண்ணெய் – நகங்களுக்கு ஊட்டச்சத்து
தினமும் இரவில் வெதுவெதுப்பான தேங்காய் எண்ணெயில் நகங்களை மசாஜ் செய்யவும். இதில் உள்ள வைட்டமின் E மற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்டுகள் நக வளர்ச்சிக்கு உதவுகின்றன.
3. ஆரஞ்சு சாறு – கொலாஜன் உற்பத்திக்காக
ஒரு கிண்ணத்தில் ஆரஞ்சு சாறு எடுத்து 10 நிமிடங்கள் நகங்களை ஊற வைக்கவும். பிறகு கழுவி ஈரப்பதம் சேர்க்கவும். இது நகங்களை வலுப்படுத்துகிறது, நோய்கள் வராமல் காக்கிறது.
4. ஆலிவ் எண்ணெய் – சேதமடைந்த நகங்களுக்கு தீர்வு
வெதுவெதுப்பான ஆலிவ் எண்ணெயில் நகங்களை மெதுவாக மசாஜ் செய்து, கையுறைகள் போட்டு தூங்குங்கள். இது உள் அடுக்கை ஊடுருவி, நகங்களை குணமாக்கும்.
5. ஜெல் மற்றும் அக்ரிலிக் நகங்களை கட்டுப்படுத்துங்கள்
ஜெல் மற்றும் அக்ரிலிக் நகங்கள் அழகாக இருந்தாலும், அடிக்கடி பயன்படுத்துவது நக வளர்ச்சியை தடுக்கிறது. அவற்றை குறைத்து இயற்கை பராமரிப்பு வழிகளை பின்பற்றுங்கள்.
அழகான மற்றும் வலுவான நகங்கள் யாருக்கும் கிடைக்கக்கூடியவை. சரியான பராமரிப்பும் பொறுமையும் இருந்தால், உங்கள் நகங்கள் உங்கள் கனவுகளை பூர்த்தி செய்யும்!