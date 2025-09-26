WhatsApp
Friday, September 26, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
உதட்டை பொழிவாக வைத்துக்கொள்ள ஆசையா?

உதட்டை பொழிவாக வைத்துக்கொள்ள ஆசையா?

இளவரசி
உதட்டை பொழிவாக வைத்துக்கொள்ள ஆசையா?

அழகில் முக்கிய பங்காற்றுவது உதடு. உலர்ச்சி, கருமை, பிளவு போன்றவை உதட்டின் அழகை குறைக்கக்கூடும். சில எளிய பழக்கவழக்கங்களால் உதட்டை எப்போதும் பளபளப்பாகவும், மென்மையாகவும் வைத்துக்கொள்ளலாம்.

💧 போதுமான தண்ணீர் குடிக்கவும்

உதட்டின் உலர்ச்சிக்கு முக்கிய காரணம் உடல் நீர்ச்சத்து குறைவுதான். தினமும் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பது உதட்டை ஈரப்பதமாக வைத்திருக்க உதவும்.

🧴 லிப் பாம் பயன்படுத்தவும்

குளிர், வெயில், தூசி போன்றவை உதட்டிற்கு தீங்கு விளைவிக்கும். இயற்கை பொருட்களால் தயாரிக்கப்பட்ட லிப் பாம் அடிக்கடி பயன்படுத்துங்கள்.

🍯 வீட்டிலேயே இயற்கை பராமரிப்பு

தேன் + எலுமிச்சை சேர்த்து தடவினால் கருமை குறையும்.

தேங்காய் எண்ணெய் அல்லது ஆலிவ் ஆயில் தடவினால் மென்மை வரும்.

சர்க்கரை + தேன் கொண்டு ஸ்க்ரப் செய்தால் இறந்த செல்கள் நீங்கி உதடு பொழிவாகும்.

🥦 சத்தான உணவு சாப்பிடவும்

விட்டமின் B, C, E நிறைந்த காய்கறி, பழம், பச்சை கீரை ஆகியவை உதட்டு ஆரோக்கியத்திற்கு அவசியம்.

🚫 தவிர்க்க வேண்டியவை

உதட்டை கடிதல் அல்லது நக்குவது.

அதிகமாக காஃபி, டீ குடிப்பது.

தரமற்ற லிப்ஸ்டிக் அடிக்கடி பயன்படுத்துவது.

சிறிய கவனிப்புகள், சத்தான உணவு, இயற்கை பராமரிப்பு ஆகியவற்றை பின்பற்றினால், உங்கள் உதடுகள் எப்போதும் பொழிவாகவும் அழகாகவும் இருக்கும்.

⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்)

இளவரசி

