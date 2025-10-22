WhatsApp
Wednesday, October 22, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
விஷால் இயக்குநராக அறிமுகமாகும் ‘மகுடம்’
ஆசிய இளையோர் விளையாட்டு விழா | கடற்கரை கரப்பந்தாட்டத்தில் இலங்கைக்கு...
தர்மலிங்கம் சுரேஸ் பயங்கரவாத தடுப்புப் பிரிவில் முன்னிலை | 5 மணிநேர விசாரணையின்...
பொலிஸ் அதிகாரிகள் என கூறி வீட்டிற்குள் நுழைந்து கொள்ளையிட்ட கும்பல்...
ஹேர் டையால் புற்றுநோய் அபாயம்: எச்சரிக்கும் நிபுணர்கள்!
இலண்டன் புதிய சம்பள விகிதம் அறிவிப்பு, ஏப்ரல் 2026 முதல்...
கந்த சஷ்டி விரதத்தின் முழு பலனையும் பெற…
நாள் ஒன்றுக்கு எவ்வளவு தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும்?
ஹேர் டையால் புற்றுநோய் அபாயம்: எச்சரிக்கும் நிபுணர்கள்!

ஹேர் டையால் புற்றுநோய் அபாயம்: எச்சரிக்கும் நிபுணர்கள்!

தலைமுடிக்கு ஹேர் டை பயன்படுத்தும் பழக்கம் தற்போது அதிகரித்து வருகிறது. ஆனால், இதனைப் பயன்படுத்தும் முன் சில முக்கியமான விஷயங்களை கவனிக்க வேண்டும் என மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

🔹 ஹேர் டையில் உள்ள வேதிப்பொருட்களின் அபாயம்

பல ஹேர் டைகளில் PPD (Para-Phenylene Diamine) மற்றும் அமோனியா போன்ற வேதிப்பொருட்கள் உள்ளன. இவை சிலருக்கு:

சரும அலர்ஜி

சிவப்பு, அரிப்பு

முகம் கறுத்தல்

தோல் தடிப்பு போன்ற பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தும்.

PPD என்பது தலைமுடிக்கு ஆழமான கறுப்பு நிறத்தை அளிக்க உதவும் வேதிப்பொருள். ஆனால் இது சூரிய ஒளியை அதிகமாக உறிஞ்சி, தோலில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். எனவே, நீங்கள் வாங்கும் ஹேர் டையில் PPD அளவு 2.5% -க்கு குறைவாக இருக்க வேண்டும். அதுவே பாதுகாப்பான ஹேர் டையாகக் கருதப்படுகிறது.

🔹 அமோனியா இல்லாத ஹேர் டை தேர்வு செய்யுங்கள்

அமோனியா அமிலத்தன்மை கொண்டது; இது தலையின் தோலைக் கடுமையாக பாதிக்கலாம். சிலருக்கு அனாஃபிலாக்டிக் ஷாக் (Anaphylactic Shock) எனப்படும் தீவிரமான ஒவ்வாமை கூட ஏற்படும் அபாயம் உண்டு.

அதனால், “Ammonia-free Hair Dye” என்பதையே பயன்படுத்துவது சிறந்தது. தற்போது சந்தையில் பல வண்ணங்களில் அமோனியா இல்லாத ஹேர் டைகள் கிடைக்கின்றன.

🔹 பயன்படுத்தும் முன் பேட்ச் டெஸ்ட் அவசியம்

எந்த ஹேர் டையையும் பயன்படுத்தும் முன் பேட்ச் டெஸ்ட் (Patch Test) செய்து பார்க்க வேண்டும். அதாவது, சிறு பகுதியிலே அந்த டையைப் பூசி 24 மணி நேரம் காத்திருந்து, ஒவ்வாமை இருக்கிறதா என்பதை கவனிக்க வேண்டும்.

மேலும், ஹேர் டையை மாதத்திற்கு ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படுத்துவது பாதுகாப்பானது.

🔹 புற்றுநோய் அபாயம்

சமீபத்திய ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன:

நிரந்தர ஹேர் டை (Permanent Hair Dye) பயன்படுத்துவோருக்கு 60% வரை புற்றுநோய் அபாயம் உள்ளது.

குறிப்பாக, எலும்பு மச்சையில் உருவாகும் புற்றுநோய் செல்கள், இரத்தப்புற்று, சுரப்பி புற்று மற்றும் கருப்பை புற்றுநோய் போன்றவை இதன் காரணமாக அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

🔹 தோல் பாதிப்புகள்

தோலுக்கு ஹேர் டை ஒத்துக்கொள்ளாவிட்டால்:

சிறிய கொப்புளங்கள்,

முகத்தின் இரு பக்கங்களிலும் கருமை,

தோல் தடிப்பு மற்றும் சிவப்பு புண்கள் ஏற்படலாம்.

இத்தகைய பிரச்சினைகள் வந்தால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகுவது அவசியம்.

🔹 அழகுக்காக ஆரோக்கியத்தை இழக்க வேண்டாம்.

ஹேர் டை பயன்படுத்தும் முன் அதன் PPD அளவைச் சரிபார்க்கவும், அமோனியா இல்லாததைத் தேர்வு செய்யவும், பேட்ச் டெஸ்ட் செய்யவும்.

சில சமயங்களில், இயல்பான வெள்ளை முடியே நம் உடல் ஆரோக்கியத்தின் அடையாளமாகும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

