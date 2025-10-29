மார்பகப் புற்றுநோய் குறித்து முன்னெச்சரிக்கையாக இருங்கள்! 💔

மார்பகப் புற்றுநோய் பெண்களிடையே வேகமாகப் பரவி வரும் நிலையில், அதற்கான சராசரி வயது தற்போது 45 ஆகக் குறைந்துள்ளது என்பது கவலைக்குரிய தகவல். அதிலும் அதிர்ச்சியாக, 40 வயதிற்கும் குறைவான பெண்களில் 15 முதல் 20 சதவீதம் பேர் இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மருத்துவ புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
🌍 உலகளவில் அதிகரிக்கும் புற்றுநோய் மரணங்கள்
உலக சுகாதார அமைப்பின் (WHO) சமீபத்திய தகவலின்படி, 2022 ஆம் ஆண்டில் மட்டும் மார்பகப் புற்றுநோயால் உலகளவில் சுமார் 6.7 இலட்சம் மரணங்கள் பதிவாகியுள்ளன. இதனால், இது உலகின் மிகவும் பொதுவான மற்றும் உயிருக்கு ஆபத்தான புற்றுநோய்களில் ஒன்றாக மாறியுள்ளது.
👩🦰 “மார்பகப் புற்றுநோய் வயதான பெண்களுக்கு மட்டும் அல்ல”
இன்றைய நிலவரத்தில், 30 வயதிலிருந்தே பெண்களுக்கு மார்பகப் புற்றுநோய் ஏற்படுகிறது. முன்பு 50 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களிடையே அதிகமாகக் காணப்பட்டாலும், தற்போது 20 மற்றும் 30 வயதுடைய இளம் பெண்களிடையே இது வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது. இது “புற்றுநோய் வயதானோருக்கே வரும்” என்ற பழைய நம்பிக்கையை முறியடிக்கிறது.
⚠️ ஆபத்தை அதிகரிக்கும் காரணிகள்
இளம் வயதிலேயே மார்பகப் புற்றுநோய் ஏற்படுவதற்கான பல காரணிகள் உள்ளன:
மரபணு மாற்றங்கள் (BRCA1, BRCA2 போன்றவை)
குடும்ப வரலாறு
உடல் பருமன் மற்றும் உடற்பயிற்சி இல்லாமை
மன அழுத்தம்
திருமணமும், குழந்தைப் பிறப்பும் தாமதப்படுத்தப்படுதல்
தாய்ப்பால் கொடுக்காதது
அசாதாரண வாழ்க்கை முறை மற்றும் உணவுப் பழக்கங்கள்
இந்த காரணிகள் ஒருங்கிணைந்து இளம் வயதினரிடையே புற்றுநோய் அபாயத்தை அதிகரிக்கின்றன.
💡 விழிப்புணர்வு தான் பாதுகாப்பு
மார்பகப் புற்றுநோயைத் தவிர்க்கவும், ஆரம்பத்திலேயே கண்டறியவும் பெண்கள் பின்பற்ற வேண்டிய முக்கிய வழிமுறைகள்:
உங்கள் உடலில் ஏற்படும் புதிய மாற்றங்களை கவனியுங்கள்
குடும்ப வரலாறு இருந்தால் மரபணு ஆலோசனை பெறுங்கள்
ஆரோக்கியமான உணவு, நிதானமான உடற்பயிற்சி, போதிய உறக்கம் ஆகியவற்றை கடைபிடிக்கவும்
வழக்கமான பரிசோதனைகள் (மார்பக சுய பரிசோதனை, மாமோகிராம்) செய்து கொள்ளுங்கள்
💪 முன்னெச்சரிக்கை உயிரைக் காப்பாற்றும்
முன்கூட்டியே நோயை கண்டறிதல் மட்டுமே உயிரைக் காப்பாற்றும் முக்கிய திறவுகோல். இளம் வயதினரிடமும் ஏற்படக்கூடிய இந்த தீவிரமான நோய் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே கண்டறியப்பட்டால் முழுமையாக குணப்படுத்தப்படலாம்.
மார்பகப் புற்றுநோய் 50 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு மட்டும் அல்ல. இன்றைய தலைமுறையில் 20 மற்றும் 30 வயதுடைய பெண்களும் அபாயத்தில் உள்ளனர்.
எனவே, விழிப்புணர்வை உருவாக்குங்கள், முன்கூட்டியே பரிசோதியுங்கள், உயிரைக் காப்பாற்றுங்கள். 💗