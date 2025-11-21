பெண்கள் ஏன் மெட்டி அணிய வேண்டும்?

பெண்கள், மெட்டி அணிவதற்குப் பாரம்பரியம் மற்றும் அறிவியல் ரீதியான காரணங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. பொதுவாக மெட்டியை வெள்ளியில் மட்டுமே அணிய வேண்டும் என்றும், கட்டைவிரலுக்கு அடுத்த விரலில் மட்டுமே அணிய வேண்டும் என்றும் பாரம்பரிய வழக்கம் உள்ளது. இதற்கு பாரம்பரியம், உடல்நலம், ஆன்மீகம் போன்ற பல காரணங்கள் கூறப்படுகின்றன.
1. திருமணத்தின் அடையாளம்
மெட்டி என்பது இந்தியப் பாரம்பரியத்தில்
✔️ பெண்கள் திருமணமானவர்கள் என்பதைக் காட்டும் முக்கிய அறிகுறி.
✔️ திருமணப் பந்தத்தின் பாதுகாப்பையும், குடும்ப பொறுப்பையும் குறிக்கிறது.
2. உடல்நலனுக்கு தரும் நன்மைகள்
பழங்கால ஆயுர்வேதக் குறிப்புகளின்படி, மெட்டி அணிவது பெண்களின் ஆரோக்கியத்துக்கும் உதவுகிறது:
✔ மாதவிடாய் சுழற்சி சீராகும்
இரண்டாவது விரலில் அணியும் மெட்டி, அந்த நரம்புகளின் மூலம்
உடல் ஹார்மோன்களை சமநிலைப்படுத்தி, மாதவிடாய் சுழற்சியை சீராக்க உதவும்.
✔ புதுப்பிள்ளை பெறும் சக்தியை அதிகரிக்கும்
பாதத்தின் நரம்புகள் கருப்பை தொடர்பான நரம்புகளுடன் இணைந்திருக்கின்றன.
மெட்டியின் மென்மையான அழுத்தம் கருத்தடை மற்றும் கருப்பை செயல்பாடுகளை மேம்படுத்தும் என நம்பப்படுகிறது.
கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் மயக்கம், வாந்தி போன்ற சிரமங்கள் குறையும் என்றும் நம்பப்படுகிறது.
✔ இரத்த ஓட்டம் மேம்படும்
வெள்ளி மெட்டி மண்ணின் இயல்பான ஆற்றலை உடலுக்குள் இழுத்து
இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தும் என பாரம்பரிய நம்பிக்கை.
3. உடல் ஆற்றல் சமநிலை
வெள்ளி மெட்டிக்கு
✔ உடல் சூட்டை குறைக்கும்
✔ நிலத்துடன் (Earth element) உடலின் ஆற்றலை இணைக்கும் திறன் உள்ளது.
அதனால் மன அமைதி, உடல் சமநிலை கிடைக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
4. அழகியல் காரணம்
மெட்டி அணிவது பெண்களின் கால்களுக்கு அழகையும்,
பெண்மைக்கும், நாகரிகத்துக்கும் அடையாளமாக கருதப்படுகிறது.
5. பண்பாட்டு மரியாதை
தென்னிந்தியாவில், திருமணத்தின் போது மணமகளின் காலில்
மணமகன் மெட்டியை அணிவிப்பது
✔ மரியாதை,
✔ அன்பு,
✔ உறவை உறுதி செய்கிற அடையாளமாகக் கொள்ளப்படுகிறது.
சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் மெட்டி என்பது
➡ திருமண அடையாளம்
➡ ஆரோக்கிய நன்மைகள்
➡ ஆன்மீக ஆற்றல்
➡ பண்பாட்டு பெருமை
➡ உடல் அழகியல் எல்லாவற்றையும் இணைத்துள்ளது.