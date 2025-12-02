இலங்கையில் வெள்ளம் மற்றும் மண்சரிவினால் இடம்பெயர்ந்து இடைத்தங்கல் முகாம்களில் தங்கியுள்ள பெண்களுக்கு வழங்க வேண்டிய நிவாரணப் பொருட்கள் மற்றும் அவற்றின் அவசியம் கீழே வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பெண்களுக்கு வழங்க வேண்டிய முக்கிய நிவாரணப் பொருட்கள்:
1. மாதவிடாய் சுகாதாரப் பொருட்கள்
பேட்கள் (Sanitary Pads) / Cotton pads
பெண்களுக்கான அடிப்படை சுகாதாரக் கிட் (Soap, wipes, underwear)
ஏன் அவசியம்?
பேரழிவின்போது தனியுரிமை குறைவு, சுத்தமான தண்ணீர் கிடைக்காதது, திறந்தவெளி சூழல் போன்றவை பெண்களின் மாதவிடாய் சுகாதாரத்தை பாதிக்கும்.
தொற்றுநோய்கள் பரவும் அபாயத்தைத் தடுக்க.
2. தனிப்பட்ட சுத்தம் மற்றும் பாதுகாப்பு பொருட்கள்
சோப்பு, ஹேண்ட்வாஷ், துண்டுக் கைத்துணி
டூத் பேஸ்ட், தூரிகை
‘Privacy kit’ – ஷால், துணி, பெண்கள் பயன்படுத்தும் தனிப்பட்ட பொருட்கள்
ஏன் அவசியம்?
கூட்டமாக தங்கும் முகாம்களில் சுத்தம் குறைவதால் தோல் நோய், தொற்று போன்றவை அதிகரிக்கும்.
பெண்களுக்கு தனியுரிமையை பாதுகாப்பது நம்பிக்கை மற்றும் பாதுகாப்பு உணர்வை உருவாக்குகிறது.
3. உடைகள்
சுத்தமான உடைகள்
உள்ளாடைகள் (பெரும்பாலும் பெண்களுக்கு மிகவும் அவசியமானவை)
ஏன் அவசியம்?
வெள்ளத்தில் உடைகள் சேதமடைவது இயல்பு.
பெண்களின் உடல் நலன் மற்றும் மரியாதையை காக்க.
4. தாய்மார்கள் மற்றும் கர்ப்பிணிகளுக்கான பொருட்கள்
கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு தேவையான Vitamin supplements
குழந்தைகளுக்கான diapers, wet wipes
Breastfeeding cover / feeding shawl
ஏன் அவசியம்?
கர்ப்பிணிகள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்கள் அதிக கவனத்துக்குப் பாட்டரியவர்கள்.
குழந்தைகளின் நோய் எதிர்ப்பு திறன் குறைவாக இருப்பதால் சுத்தம் மிக அவசியம்.
5. பாதுகாப்பு மற்றும் நலன்புரி தொடர்பான பொருட்கள்
டார்ச் லைட் / Solar light
Whistle (அவசரத்திற்கு)
பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பு தகவல் வழிகாட்டி
ஏன் அவசியம்?
முகாம்களில் இரவு நேரத்தில் பாதுகாப்பு குறைவு ஏற்படலாம்.
பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு உணர்வு ஏற்படுதல் முக்கியம்.
6. அடிப்படை மருத்துவப் பொருட்கள்
பெண்களுக்கான சுகாதாரச் சோதனைக் கிட்கள்
Pain relievers, basic first-aid
அறிகுறிகள் தோன்றினால் தொடர்புகொள்ள வேண்டிய மருத்துவ குழுவின் தகவல்
ஏன் அவசியம்?
நோய் ஏற்பட்டால் உடனடி சிகிச்சை கிடைக்காத சூழல் அதிகம்.
பெண்கள் பெரும்பாலும் தாங்கள் பாதிக்கப்பட்டாலும் சொல்லாமல் பொறுத்துக் கொள்வர் – அதனால் medical support kit மிகவும் அவசியம்.
7. மனநல ஆதரவு பொருட்கள் / சேவைகள்
Counselling தகவல்
Relaxation items – small notebooks, pen, stress-relief toys (for mothers and young girls)
ஏன் அவசியம்?
பேரழிவு, வீட்டை இழத்தல், குழந்தை பாதுகாப்பு கவலை போன்றவை பெண்களுக்கு மன அழுத்தம் உண்டாக்கும்.
மனநல ஆதரவு அவசியமான ஒன்று.
இடைத்தங்கல் முகாம்களில் தங்கியுள்ள பெண்களின் தேவைகள் ஆண்களைவிட வேறுபட்டவை.
அவர்களின் சுகாதாரம், தனியுரிமை, பாதுகாப்பு, கர்ப்பகால/குழந்தை பராமரிப்பு தேவைகள், மனநலம் ஆகியவற்றை கருத்தில்கொண்டு நிவாரணம் வழங்குவது அவசியம்.