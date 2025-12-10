WhatsApp
Wednesday, December 10, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

72 மணி நேரத்தில் 6 துப்பாக்கிச் சூடுகள் – தெரு...
by இளவரசி
கிறிஸ்துமஸுக்கு வீடு திரும்பும்போது ரயில் பயணத்தில் செய்ய வேண்டியவை மற்றும்...
by இளவரசி
உக்ரேன் தேர்தலை நடத்த டிரம்ப் அழைப்பு; தயார் என்கிறார் ஸெலென்ஸ்கி!
by இளவரசி
நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு தினமும் ஒரு கொய்யா!
by இளவரசி
மழைக்காலத்தில் துணிகளில் துர்நாற்றம் வருகிறதா?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் ஃப்ரிட்ஜைப் பயன்படுத்தும்போது…
by இளவரசி
சுப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் ‘படையப்பா’ ரிட்டர்ன்ஸ்
by பூங்குன்றன்
பறங்கி, பாலி ஆறுகளின் தாழ்நில பிரதேசங்களுக்கு வெள்ளம் தொடர்பான முன்னெச்சரிக்கை
by பூங்குன்றன்

Home மகளிர் குளிர்காலத்தில் ஃப்ரிட்ஜைப் பயன்படுத்தும்போது…

குளிர்காலத்தில் ஃப்ரிட்ஜைப் பயன்படுத்தும்போது…

written by இளவரசி 1 minutes read
குளிர்காலத்தில் ஃப்ரிட்ஜைப் பயன்படுத்தும்போது...

குளிர்காலம் தொடங்கிய பிறகு, வீட்டில் உள்ள ஃப்ரிட்ஜில் சில முக்கிய மாற்றங்களைச் செய்ய நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர். இவற்றை பின்பற்றாமல் இருந்தால், மின்சார கட்டணம் அதிகரிப்பதோடு, ஃப்ரிட்ஜின் செயல்திறனும் குறையலாம்.

🔹 டெம்பரேச்சர் அமைப்பை மாற்றுங்கள்

குளிர்காலத்தில் வெளிப்புற வெப்பநிலை குறைவாக இருக்கும். அதனால் ஃப்ரிட்ஜுக்கு அதிக குளிர்ச்சி உருவாக்க தேவையில்லை.
எனவே Thermostat-ஐ குறைந்த குளிர்ச்சிக்கு மாற்றி அமைக்கவும்.
இது ஃப்ரிட்ஜ் குறைவாக இயங்கி, மின்சாரச் செலவை குறைக்க உதவும். ஃப்ரீசரில் பனி அதிகமாக உருவாகுவதும் தவறும்.

🔹 Direct Cool – Single Door ஃப்ரிட்ஜில் அவசியம் Defrost செய்யுங்கள்

இத்தகைய ஃப்ரிட்ஜில் தானாக பனி அகற்றும் வசதி இல்லை.
குளிர்காலத்தில் பனி படிவம் வேகமாக அதிகரிக்கும். எனவே ஒவ்வொரு 15–20 நாட்களுக்கும் ஒருமுறை கண்டிப்பாக Defrost செய்ய வேண்டும்.
இது ஃப்ரிட்ஜின் செயல்திறனை அதிகரித்து, மின்சார நுகர்வை குறைக்கிறது.

🔹 பருவம் மாறும் போது ஃப்ரிட்ஜை ஆழமாக சுத்தம் செய்யுங்கள்

ஃப்ரிட்ஜை காலி செய்து முழுவதும் துடைக்கவும்

கதவு ரப்பர் பேண்டுகளை (Door Gasket) சுத்தம் செய்யவும்

பின்னால் உள்ள காயில்/கிரில் (Condenser Coil) தூசியை அகற்றவும்

சுத்தம் செய்த பிறகு, குறைந்தது 24 மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜை திறந்தபடி விடுங்கள்.
இந்த ஆழமான சுத்தம் மற்றும் ஓய்வு, ஃப்ரிட்ஜின் ஆயுளை நீட்டித்து, செயல்திறனை மேம்படுத்தும்.

➡️ இந்த எளிய நடவடிக்கைகள் உங்கள் ஃப்ரிட்ஜை பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ளும், மேலும் தேவையற்ற மின்சார கட்டணத்தையும் தவிர்க்க உதவும்.

இளவரசி

