Sunday, December 14, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

இலங்கை இளைஞன் மீது லண்டனில் 7 குற்றச்சாட்டுகள்; நீதிமன்றத்தில் மறுத்தார்
by இளவரசி
இங்கிலாந்தில் வேகமாக பரவும் ப்ளூ வைரஸ்; மருத்துவர்களின் வேலைநிறுத்த திட்டத்திற்கு...
by இளவரசி
2026-இல் 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்; பாபா வாங்காவின் கணிப்பு
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் பாலியல் ஆசை அதிகரிப்பதன் அறிவியல் விளக்கம்
by இளவரசி
ஊசி மூலம் எடை குறைப்பு ஆரோக்கியமானதா?
by இளவரசி
மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
டிஜிட்டல் தளத்தில் நேரடியாக வெளியாகும் பார்வதி நாயரின்’ உன் பார்வையில்’
by பூங்குன்றன்
நாடளாவிய ரீதியில் விசேட சுற்றிவளைப்பில் 590 பேர் கைது!
by பூங்குன்றன்

குளிர்காலத்தில் பாலியல் ஆசை அதிகரிப்பதன் அறிவியல் விளக்கம்

written by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் பாலியல் ஆசை அதிகரிப்பதன் அறிவியல் விளக்கம்

பலருக்கும் கவனத்தில் பட்டிருக்கும் ஒன்று என்னவென்றால், குளிர்காலத்தில் மனநிலை மாற்றமும், உடல்நிலை மாற்றமும் ஏற்படுவதுடன், பாலியல் ஆசையும் (Libido) அதிகரிப்பது போல ஒரு உணர்வு தோன்றுகிறது. இது வெறும் உணர்ச்சியா, அல்லது உண்மையிலேயே அறிவியல் காரணங்கள் உள்ளதா? என்றால், இதற்கு தெளிவான அறிவியல் விளக்கங்கள் உள்ளன.

1. ஹார்மோன் மாற்றங்கள் முக்கிய காரணம்

குளிர்காலத்தில் உடலில் டெஸ்டோஸ்டிரோன் போன்ற பாலியல் ஹார்மோன்களின் அளவு சிலருக்கு அதிகரிக்கும் என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. குறிப்பாக ஆண்களில் இந்த ஹார்மோன் அதிகரிப்பது பாலியல் ஆசையை தூண்டும் முக்கிய காரணமாகும். பெண்களிலும் ஹார்மோன் சமநிலையால் பாலியல் ஆர்வம் அதிகரிக்கலாம்.

2. சூரிய ஒளி குறைவதும் மெலட்டோனின் ஹார்மோனும்

குளிர்காலத்தில் சூரிய ஒளி குறைவாக இருப்பதால், உடலில் மெலட்டோனின் என்ற ஹார்மோன் அதிகம் சுரக்கிறது. இந்த ஹார்மோன் தூக்கத்தை மட்டுமல்லாமல், சில நேரங்களில் பாலியல் ஹார்மோன்களின் செயல்பாட்டையும் பாதிக்கிறது. இதன் விளைவாக உடலில் இயற்கையான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு, நெருக்கம் தேடும் உணர்வு அதிகரிக்கலாம்.

3. உடல் வெப்பம் மற்றும் நெருக்கம் தேடும் மனநிலை

குளிரான காலநிலையில் உடல் இயற்கையாகவே வெப்பத்தைத் தேடுகிறது. அதனால் மனிதர்கள் அதிக நெருக்கத்தை நாடுகிறார்கள். இந்த உடல் நெருக்கம் தேடும் உணர்வு, மனநிலை மாற்றத்துடன் சேர்ந்து பாலியல் ஆசையை அதிகரிக்க உதவுகிறது.

4. மன அழுத்தம் குறைவதும் ஓய்வும்

குளிர்காலத்தில் பலருக்கு வெளியே அதிகமாகச் செல்லாமல், வீட்டில் ஓய்வெடுக்கும் நேரம் அதிகரிக்கும். வேலைப்பளு, வெளிப்புற செயல்பாடுகள் குறையும்போது மன அழுத்தம் குறைகிறது. மன அழுத்தம் குறைவது பாலியல் ஆர்வம் அதிகரிக்க ஒரு முக்கிய காரணமாகும்.

5. உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து மாற்றங்கள்

குளிர்காலத்தில் உடலை சூடாக வைத்துக்கொள்ள அதிக சத்தான உணவுகளை உட்கொள்வது வழக்கம். நல்ல கொழுப்பு, புரதம் மற்றும் சில வைட்டமின்கள் நிறைந்த உணவுகள் ஹார்மோன் சுரப்பை மேம்படுத்தி, பாலியல் ஆர்வத்தை அதிகரிக்கலாம்.

6. உடை மற்றும் தோற்ற மாற்றங்கள்

குளிர்கால உடைகள் உடலை முழுமையாக மூடினாலும், சிலருக்கு அது ஒரு விதமான கவர்ச்சியையும் மர்மத்தையும் உருவாக்குகிறது. தோற்றத்தில் ஏற்படும் இந்த மாற்றமும் மனதளவில் பாலியல் ஈர்ப்பை தூண்டக்கூடும்.

7. பருவகால மனநிலை மாற்றங்கள்

பருவகால மாற்றங்களால் மனிதர்களின் மனநிலையும் மாறுகிறது. சிலருக்கு குளிர்காலத்தில் தனிமை உணர்வு அதிகரிக்கலாம். இந்த தனிமை உணர்வு, துணையுடன் நெருக்கம் கொள்ளும் ஆசையை அதிகரிக்கச் செய்யும்.

குளிர்காலத்தில் பாலியல் ஆசை அதிகரிப்பது வெறும் கற்பனை அல்ல. ஹார்மோன் மாற்றங்கள், மனநிலை, உடல் வெப்பத் தேவை, வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் போன்ற பல அறிவியல் காரணங்கள் இதற்குப் பின்னணியாக உள்ளன. இருப்பினும், ஒவ்வொருவரின் உடல் மற்றும் மனநிலை வேறுபடும் என்பதால், அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியான அனுபவம் இருக்கும் என்பதில்லை. முக்கியமாக, உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தை சமநிலையுடன் பேணுவது தான் சிறந்த வழியாகும்.

இளவரசி

வணக்கம் இலண்டன்

