குழந்தைகளுக்கான டூத்பேஸ்ட்டை தெரிவுசெய்யும் போது...

குழந்தைகளின் பல் ஆரோக்கியம் அவர்களின் முழு உடல் ஆரோக்கியத்துடன் நேரடியாக தொடர்புடையது. சிறு வயதில் சரியான பல் பராமரிப்பு பழக்கங்களை உருவாக்கினால், எதிர்காலத்தில் பல் அழுகல், ஈறு நோய் போன்ற பிரச்சினைகளைத் தவிர்க்க முடியும். இதில் முக்கியமான ஒன்று குழந்தைகளுக்கான சரியான டூத்பேஸ்ட்டை தேர்வு செய்வதாகும்.
குழந்தைகளுக்கான டூத்பேஸ்ட் பெரியவர்களுக்கான டூத்பேஸ்ட்டை விட முற்றிலும் வேறுபட்டதாக இருக்க வேண்டும். முதலில் கவனிக்க வேண்டியது குழந்தையின் வயது. இரண்டு வயதுக்கு கீழ் உள்ள குழந்தைகளுக்கு ஃப்ளூரைடு இல்லாத அல்லது மிகக் குறைந்த அளவு ஃப்ளூரைடு கொண்ட டூத்பேஸ்ட் பொருத்தமானது. ஏனெனில் இந்த வயதில் குழந்தைகள் டூத்பேஸ்ட்டை விழுங்கும் வாய்ப்பு அதிகம். மூன்று முதல் ஆறு வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு குறைந்த அளவு ஃப்ளூரைடு கொண்ட டூத்பேஸ்ட் பயன்படுத்தலாம். இது பல் அழுகலைத் தடுக்கும் அதே நேரத்தில் பாதுகாப்பாகவும் இருக்கும்.
டூத்பேஸ்ட்டின் சுவையும் குழந்தைகளுக்கு முக்கியமான ஒரு அம்சம். ஸ்ட்ராபெரி, ஆரஞ்சு போன்ற மென்மையான பழச் சுவைகள் குழந்தைகளை பல் துலக்க ஆர்வமுடன் மாற்றும். ஆனால் மிக அதிக இனிப்பு அல்லது சர்க்கரை போன்ற சுவை கொண்ட டூத்பேஸ்ட்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. அவை குழந்தைகள் டூத்பேஸ்ட்டை விழுங்கத் தூண்டும்.
டூத்பேஸ்ட்டில் உள்ள பொருட்களையும் கவனமாகப் பார்க்க வேண்டும். சோடியம் லாரில் சல்பேட் போன்ற அதிக நுரை உருவாக்கும் வேதிப்பொருட்கள் குழந்தைகளின் மென்மையான ஈறுகளை எரிச்சலடையச் செய்யலாம். அதுபோல, கடுமையான அரைப்புப் பொருட்கள் (abrasives) உள்ள டூத்பேஸ்ட்கள் குழந்தைகளின் பற்களின் மேற்பரப்பை சேதப்படுத்தக்கூடும். எனவே “kids safe”, “low abrasive” போன்ற குறிப்புகள் உள்ள டூத்பேஸ்ட்களை தேர்வு செய்வது சிறந்தது.
பேக்கேஜிங்கில் உள்ள பாதுகாப்பு சான்றிதழ்களும் முக்கியம். பல் மருத்துவர் சங்கம் அல்லது சுகாதார அமைப்புகள் பரிந்துரைத்துள்ள டூத்பேஸ்ட்களை பயன்படுத்துவது பெற்றோருக்கு நிம்மதியை தரும். இதன் மூலம் அந்த டூத்பேஸ்ட் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பானது என்பதில் நம்பிக்கை பெறலாம்.
குழந்தைகளுக்கு டூத்பேஸ்ட் பயன்படுத்தும் அளவும் முக்கியமானது. மிகச் சிறிய குழந்தைகளுக்கு அரிசி தானியளவு மட்டும் போதுமானது. பெரிய குழந்தைகளுக்கு பட்டாணி அளவு போதும். இதனால் டூத்பேஸ்ட்டை விழுங்கும் அபாயம் குறையும்.
மொத்தத்தில், குழந்தைகளுக்கான டூத்பேஸ்ட்டை தேர்வு செய்யும்போது வயது, ஃப்ளூரைடு அளவு, சுவை, உள்ளடக்கப் பொருட்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு சான்றிதழ்கள் ஆகியவற்றை கவனிக்க வேண்டும். சரியான டூத்பேஸ்ட்டுடன், தினசரி இருமுறை பல் துலக்கும் பழக்கத்தை உருவாக்கினால், குழந்தைகள் ஆரோக்கியமான புன்னகையுடன் வளர முடியும்.