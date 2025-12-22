WhatsApp
Monday, December 22, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

அஸ்வெசும நலன்புரி நன்மைகள் திட்டம் ; தகவல் புதுப்பிப்பு கால...
by பூங்குன்றன்
ஆசிரியர் – அதிபர் தொழிற்சங்கக் கூட்டமைப்புக்கும் பிரதமருக்கும் இடையில் விசேட...
by பூங்குன்றன்
கிழக்கில் நிலம் சார்ந்த அநீதிகள் | இந்த ஊழலற்ற ஆட்சியில்...
by பூங்குன்றன்
கொழும்பை வந்தடைந்தார் இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்ஷங்கர்
by பூங்குன்றன்
இங்கிலாந்தில் கால்வாய் உடைந்து பெரும் பள்ளம் – படகுகள் ஆபத்தில்,...
by இளவரசி
கனடாவில் 46 மில்லியன் டொலர் லொட்டரி பரிசு – வெற்றியாளரை...
by இளவரசி
வெளிநாடுகளில் உள்ள யூதர்கள் இஸ்ரேலுக்குத் திரும்ப வேண்டும் – வெளியுறவு...
by இளவரசி
எப்ஸ்டீன் ஆவணங்கள் பகுதி மட்டுமே வெளியீடு – கடும் கண்டனம்
by இளவரசி

Home மகளிர் பிறர் மத்தியில் உங்கள் மதிப்பை உயர்த்த இந்த 10 பண்புகளை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்!

பிறர் மத்தியில் உங்கள் மதிப்பை உயர்த்த இந்த 10 பண்புகளை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்!

written by இளவரசி 2 minutes read
kind

ஒரு மனிதனின் உண்மையான மதிப்பு என்பது அவர் வைத்திருக்கும் பணம், பதவி அல்லது புகழால் மட்டும் தீர்மானிக்கப்படுவதில்லை. அவர் எப்படி பேசுகிறார், எப்படி நடந்து கொள்கிறார், மற்றவர்களை எப்படி மதிக்கிறார், பிரச்சினைகளை எப்படி கையாள்கிறார் என்பதே சமூகத்தில் அவருக்கான இடத்தை உருவாக்குகிறது.

சில அடிப்படை நல்ல பண்புகளை வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து கடைப்பிடித்தால், இயல்பாகவே பிறர் மத்தியில் மரியாதையும் நம்பிக்கையும் உருவாகும்.

1. தன்னம்பிக்கை

தன்னம்பிக்கை என்பது அகந்தை அல்ல. தன்னைத் தானே நம்பும் மனநிலையே உண்மையான தன்னம்பிக்கை. உங்கள் திறமைகள் மீது உங்களுக்கே நம்பிக்கை இருந்தால், உங்கள் பேச்சிலும் நடையிலும் அது வெளிப்படும். அப்படிப்பட்டவர்களை மக்கள் இயல்பாகவே மதிப்பார்கள். தன்னம்பிக்கை உங்களை உறுதியான முடிவுகளை எடுக்க உதவும்.

2. நேர்மை

நேர்மை ஒருவரின் அடையாளமாகும். உண்மையைப் பேசும் பழக்கம், தவறு செய்தால் ஒப்புக்கொள்ளும் மனப்பான்மை ஆகியவை உங்கள் மீது நம்பிக்கையை உருவாக்கும். நேர்மையானவர்களின் வார்த்தைக்கு எப்போதும் மதிப்பு இருக்கும். நீண்ட காலத்தில் சமூகத்தில் நிலையான மரியாதை கிடைக்க நேர்மை மிகவும் அவசியம்.

3. பணிவு

அறிவோ, அனுபவமோ, பதவியோ எவ்வளவு உயர்ந்ததாக இருந்தாலும், பணிவு இல்லையெனில் மதிப்பு குறையும். பணிவுடன் பேசும், மற்றவர்களை மதிக்கும் குணம் ஒருவரை மேலும் உயர்த்துகிறது. பணிவு என்பது பலவீனம் அல்ல; அது முதிர்ச்சியின் அடையாளம்.

4. கேட்கும் திறன்

பலர் பேச விரும்புகிறார்கள்; ஆனால் கேட்கத் தெரிந்தவர்கள் குறைவு. மற்றவர்களின் கருத்தை இடையில் குறுக்கிடாமல் கவனமாக கேட்பது, அவர்களுக்கு நீங்கள் அளிக்கும் மரியாதையின் வெளிப்பாடாகும். இது உறவுகளை வலுப்படுத்துவதோடு, உங்கள் மீது நல்ல அபிப்பிராயத்தை உருவாக்கும்.

5. கட்டுப்பாடு

கோபம், வார்த்தை, உணர்ச்சி ஆகியவற்றில் கட்டுப்பாடு இல்லையெனில் சிறிய விஷயங்களும் பெரிய பிரச்சினையாக மாறும். தன்னை கட்டுப்படுத்தத் தெரிந்தவர்கள் புத்திசாலிகளாகவும், நம்பகமானவர்களாகவும் பார்க்கப்படுகிறார்கள். எந்த சூழ்நிலையிலும் அமைதியை காக்கும் குணம் உங்கள் மதிப்பை உயர்த்தும்.

6. நேர மேலாண்மை

நேரத்தை மதிப்பது என்பது வாழ்க்கையை மதிப்பதற்குச் சமம். நேரத்திற்கு வருதல், வாக்குறுதிகளை காலத்தில் நிறைவேற்றுதல் போன்ற பழக்கங்கள் உங்கள் பொறுப்புணர்வை காட்டும். பிறரின் நேரத்தையும் மதிக்கும் நபர்களை அனைவரும் மதிப்புடன் பார்க்கிறார்கள்.

7. உதவும் மனப்பான்மை

சுயநலமின்றி பிறருக்கு உதவும் மனம் மனிதநேயத்தின் அடையாளம். சிறிய உதவிகளே பெரிய நம்பிக்கையை உருவாக்கும். உதவ தயாராக இருப்பவர்கள் சமூகத்தில் நல்ல பெயரையும் நிலையான மதிப்பையும் பெறுவார்கள்.

8. பொறுப்புணர்வு

தன் செயல்களுக்கு பொறுப்பு ஏற்கும் குணம் ஒருவரை வலிமையானவராக மாற்றுகிறது. தவறு நடந்தால் பிறரை குறை கூறாமல், தன் பங்கை ஏற்கும் மனப்பான்மை முதிர்ச்சியின் அடையாளம். இப்படிப்பட்டவர்களை தலைமைப் பொறுப்புகளுக்கு மற்றவர்கள் நம்புவார்கள்.

9. நேர்மறை சிந்தனை

எப்போதும் குறைகளை மட்டும் பார்க்காமல், தீர்வுகளை நோக்கி சிந்திப்பது வாழ்க்கையை முன்னேற்றும். நேர்மறை சிந்தனை கொண்டவர்கள் சுற்றியுள்ளவர்களுக்கும் ஊக்கம் அளிப்பார்கள். இப்படிப்பட்டவர்கள் எந்த குழுவிலும் மதிப்புடன் பார்க்கப்படுவார்கள்.

10. மரியாதையான பேச்சு

ஒருவரின் பேச்சே அவரின் பண்பை வெளிப்படுத்தும் கண்ணாடி. கடினமான சூழ்நிலையிலும் மரியாதையுடன் பேசும் பழக்கம் உங்கள் ஆளுமையை உயர்த்தும். வார்த்தைகளை கவனமாகத் தேர்ந்தெடுப்பது, பிறர் மத்தியில் உங்கள் மதிப்பை பாதுகாக்கும்.

இந்த 10 பண்புகளையும் ஒரே நாளில் முழுமையாக மாற்றிக் கொள்ள முடியாது. ஆனால், தினமும் சிறு முயற்சிகளுடன் அவற்றை நடைமுறையில் கொண்டு வந்தால், உங்கள் நடத்தை மெதுவாக மாறும். அதன் விளைவாக, பிறர் மத்தியில் உங்கள் மதிப்பும் மரியாதையும் தானாகவே உயர்ந்து விடும்.

இளவரசி

