🍳 முட்டையும் இதய ஆரோக்கியமும் ❤️

தினம் ஒரு முட்டை சாப்பிட்டாலும் இதயத்திற்கு பாதிப்பா..? கொலஸ்ட்ரால் அதிகரிக்குமா..? இது அநேகரின் கேள்வியாக உள்ளன.
முட்டை சாப்பிடுவது ஆரோக்கியமானதா என்பதில் பல வருடங்களாக சர்ச்சைகள் இருந்தாலும், இப்போது நிபுணர்கள் கூறுவது — மிதமான அளவில் முட்டை சாப்பிடுவது உடல்நலத்திற்கு நல்லது என்பதே. முட்டைகள் புரதம் மற்றும் பல முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்களின் சிறந்த மூலமாகும்.
🍳 முட்டையின் முக்கியத்துவம்
ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக நம் உணவில் முட்டை முக்கிய பங்கை வகிக்கிறது.
கோழி முட்டைகள் மலிவான விலையில் கிடைக்கும், புரதச்சத்து நிறைந்த சத்தான உணவாகும்.
💪 முட்டை சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்
உடல் திசுக்களைப் பராமரிக்கும்: முட்டையில் உள்ள புரதம் தசை மற்றும் உடல் திசுக்களை சரிசெய்ய உதவுகிறது.
மூளை & நரம்பு மண்டல ஆரோக்கியம்: முட்டைகளில் உள்ள வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் மூளைச் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகின்றன.
நோயெதிர்ப்பு சக்தி: வைட்டமின் A, B12 மற்றும் செலினியம் நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தை பலப்படுத்துகின்றன.
கருவில் வளர்ச்சி பாதுகாப்பு: ஃபோலேட் இருப்பதால் குழந்தைகளில் பிறவிக் குறைபாடுகளைத் தடுக்கும்.
கண்நலம்: லுடீன் மற்றும் ஜீயாக்சாந்தின் போன்ற பொருட்கள் பார்வை குறைபாடுகளைத் தடுக்கின்றன.
பசியை கட்டுப்படுத்தல்: புரதம் நீண்ட நேரம் வயிறு நிறைந்த உணர்வைத் தருகிறது.
சருமம் & முடி ஆரோக்கியம்: வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் சருமம் மற்றும் முடியைப் பாதுகாக்கும்.
மூளை வளர்ச்சி: கோலின் மூளையின் செயல்பாட்டில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
❤️ முட்டையும் இதய ஆரோக்கியமும்
முட்டைகள் குறைந்த கலோரி மற்றும் ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவாகும்.
ஒரு முட்டையில் சுமார் 6 கிராம் புரதம் உள்ளது.
ஆரோக்கியமான நபர்களுக்கு வாரத்திற்கு 2–3 முட்டைகள் ஆம்லெட்டாக சாப்பிடலாம்.
👉 இதய நோய் அல்லது அதிக கொலஸ்ட்ரால் உள்ளவர்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி முட்டை அளவைக் குறைக்க வேண்டும்.
⚠️ அதிக அளவில் முட்டை சாப்பிட்டால் ஏற்படும் ஆபத்துகள்
இதய நோய் அபாயம்: அதிகமான முட்டைகள் சாப்பிடுவது இதய நோயின் அபாயத்தை உயர்த்தலாம்.
செரிமான பிரச்சனைகள்: வயிறு உப்புசம், வாயு, வயிற்று வலி, வாந்தி, அஜீரணம் போன்றவை ஏற்படலாம்.
எடை அதிகரிப்பு: அதிக கலோரி உட்கொள்வதால் எடை கூடும்.
கல்லீரல் பாதிப்பு: மது இல்லாத கொழுப்பு கல்லீரல் நோய் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
🥗 ஆரோக்கியமான சமநிலை அவசியம்
முட்டைகள் ஊட்டச்சத்து நிறைந்தவையாக இருந்தாலும், பழங்கள், காய்கறிகள், முழு தானியங்கள் மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் அடங்கிய சமநிலையான உணவு அவசியம்.
நார்ச்சத்து, வைட்டமின் C, மெக்னீசியம், ஒமேகா-3 போன்ற ஊட்டச்சத்துக்களை தவிர்க்கக் கூடாது.
✨ முட்டை உடலுக்கு நன்மை தரும், ஆனால் மிதமான அளவில் மட்டும்.
அதிகப்படியாக சாப்பிடுவது இதயத்துக்கும் செரிமானத்துக்கும் தீங்காகும்.
“அளவோடு முட்டை – ஆரோக்கியமான இதயம்!” ❤️