மனித ஆயுளை குறைக்கும் துரித உணவுகள்!

இன்றைய வேகமான வாழ்க்கை முறையில் துரித உணவுகள் (Fast Food) பலரின் அன்றாட உணவுப் பழக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக மாறிவிட்டன. சுவையாகவும், எளிதில் கிடைக்கக்கூடியதாகவும் இருப்பதால் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் இவ்வகை உணவுகளை விரும்பி உண்ணுகின்றனர். ஆனால், தொடர்ந்து துரித உணவுகளை அதிகமாக உட்கொள்வது உடல்நலத்திற்கு கடுமையான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துவதோடு, மனிதர்களின் ஆயுளைக் கூட குறைக்கக்கூடும் என மருத்துவ நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
துரித உணவுகள் என்றால் என்ன?
பர்கர், பீட்சா, பிரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ், ஹாட் டாக், பொரித்த கோழி வகைகள், நூடுல்ஸ், சிப்ஸ், குளிர்பானங்கள் போன்றவை துரித உணவுகளாகக் கருதப்படுகின்றன. இவை விரைவாக தயாரிக்கப்படுவதுடன், அதிக அளவு கொழுப்பு, உப்பு, சர்க்கரை மற்றும் செயற்கை சேர்மங்கள் கொண்டதாக இருக்கும்.
உடல்நலத்தில் ஏற்படும் பாதிப்புகள்
1. உடல் பருமன் அதிகரிப்பு
துரித உணவுகளில் அதிக கலோரி மற்றும் கொழுப்பு இருப்பதால், அவற்றை அடிக்கடி சாப்பிடுபவர்களுக்கு உடல் எடை வேகமாக அதிகரிக்கும். இதனால் உடல் பருமன் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய பல நோய்கள் ஏற்படும் அபாயம் அதிகரிக்கிறது.
2. இதய நோய்களின் ஆபத்து
அதிக அளவு டிரான்ஸ் கொழுப்பு மற்றும் செறிவூட்டப்பட்ட கொழுப்புகள் கொண்ட உணவுகள் இரத்த நாளங்களில் கொழுப்பு படிவதை அதிகரிக்கின்றன. இதனால் இதய நோய், மாரடைப்பு மற்றும் உயர் இரத்த அழுத்தம் போன்ற பிரச்சினைகள் உருவாகலாம்.
3. நீரிழிவு நோய்
சர்க்கரை நிறைந்த பானங்கள் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை அதிகம் உட்கொள்வது இரத்த சர்க்கரை அளவை பாதித்து, டைப்-2 நீரிழிவு நோய் ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது.
4. செரிமான கோளாறுகள்
நார்ச்சத்து குறைவாக உள்ள துரித உணவுகள் மலச்சிக்கல், செரிமான சிக்கல்கள் மற்றும் குடல் ஆரோக்கிய பாதிப்புகளுக்கு வழிவகுக்கின்றன.
5. புற்றுநோய் அபாயம்
சில பதப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் அதிக வெப்பத்தில் பொரிக்கப்பட்ட உணவுகளில் உருவாகும் வேதிப்பொருட்கள் நீண்டகாலத்தில் புற்றுநோய் அபாயத்தை அதிகரிக்கக்கூடும் என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
ஆயுளை எவ்வாறு குறைக்கின்றன?
தொடர்ச்சியாக துரித உணவுகளை உண்ணும் பழக்கம் உடலில் நாள்பட்ட அழற்சி (Chronic Inflammation) நிலையை உருவாக்குகிறது. இது இதய நோய், நீரிழிவு, சிறுநீரக பாதிப்பு, பக்கவாதம் உள்ளிட்ட பல உயிருக்கு ஆபத்தான நோய்களுக்கு காரணமாகிறது. இத்தகைய நோய்கள் மனிதர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை பாதிப்பதோடு, ஆயுட்காலத்தையும் குறைக்கின்றன.
ஆரோக்கியமான மாற்று வழிகள்
வீட்டில் தயாரிக்கப்படும் சத்தான உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள்.
தினசரி பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
குளிர்பானங்களுக்கு பதிலாக தண்ணீர் அல்லது இயற்கை பழச்சாறுகளை அருந்துங்கள்.
முழுத்தானிய உணவுகள் மற்றும் நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.
வாரத்திற்கு ஒருமுறை அல்லது அரிதாக மட்டுமே துரித உணவுகளை உட்கொள்ளுங்கள்.
துரித உணவுகள் சுவையாக இருந்தாலும், அவற்றை அடிக்கடி உட்கொள்வது உடல்நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிப்பதுடன், மனித ஆயுளையும் குறைக்கக்கூடும். ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையையும், சத்தான உணவுப் பழக்கத்தையும் கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் பல்வேறு நோய்களிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்து நீண்ட ஆயுளுடன் வாழ முடியும். எனவே, துரித உணவுகளை அளவோடு உட்கொண்டு, ஆரோக்கியமான உணவுகளுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பது மிகவும் அவசியமாகும்.