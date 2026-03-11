WhatsApp
Wednesday, March 11, 2026
‘கடுமையான அபாயங்கள்’ காரணமாக இலண்டனில் ஈரான் ஆதரவு பேரணிக்கு தடை
சுவிட்சர்லாந்தில் நடுரோட்டில் பஸ் தீ விபத்து – 6 பேர்...
இலண்டனில் சில பகுதிகளில் அதிகளவில் விசாரிக்கப்படும் கறுப்பு நிற மக்கள்
இருளை மொழிபெயர்த்தவனின் பாடல் | வசந்ததீபன்
10 நாட்களில் ரூ.50 கோடி வசூல் | ராதிகாவின் ‘தாய்...
‘தலைவாசல்’ விஜய் நடிக்கும் ‘ஆர் ஆர் ரிசார்ட்’ இணையத்தொடரின் முன்னோட்டம்...
இலங்கை அணியின் புதிய தலைமை பயிற்சியாளராக கேரி கிறிஸ்டன் நியமனம்
ஈரான் கப்பல் மீதான தாக்குதல் | அமெரிக்கா எமக்கு முன்கூட்டியே...
Home உலகம் சுவிட்சர்லாந்தில் நடுரோட்டில் பஸ் தீ விபத்து – 6 பேர் உயிரிழப்பு

சுவிட்சர்லாந்தில் நடுரோட்டில் பஸ் தீ விபத்து – 6 பேர் உயிரிழப்பு

written by இளவரசி
பஸ் தீ விபத்து

சுவிட்சர்லாந்தின் பிரிபொங் மாகாணம், கெர்சர் நகரில் நேற்று மாலை நடந்து கொண்டிருந்த பஸ் திடீரென தீப்பற்றியது. அந்த பஸ்சில் 11 பேர் பயணித்து வந்தனர்.

தீ பஸ்சை முழுவதும் மூடியதால் பயணிகள் அதிர்ச்சியடைந்து வெளியேற முயன்றனர். இதில் 5 பேர் படுகாயங்களுடன் உயிர் தப்பினார்கள், ஆனால் 6 பயணிகள் பஸ்சில் உயிரிழந்தனர்.

தகவல் வந்ததும் தீயணைப்புத்துறை விரைந்து சென்று பஸ்சில் எரிந்த தீயை அணைத்தது. காயமடைந்த 5 பேரையும் அருகிலுள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு அனுப்பினர்.

பொலிஸார், பஸ்சில் தீப்பற்றிய காரணத்தை மற்றும் சதிச்செயல் சம்பந்தமுள்ளதா என்பதை விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

