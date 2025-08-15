WhatsApp
Friday, August 15, 2025
மணி பிளான்ட் வளர்ப்பதன் இரகசியம்!

written by இளவரசி
மணி பிளான்ட் வளர்ப்பதன் இரகசியம்

வீட்டின் உள் அலங்காரத்திற்கு செடிகள் வைப்பது இன்று வழக்கமாகிவிட்டது. ஆனால், இந்த அணிவகுப்பில் ஒரு சிறப்பு செடி உண்டு – மணி பிளான்ட். இன்று ஒவ்வொரு வீட்டிலும், குறிப்பாக சமையலறை, ஹால் போன்ற இடங்களில் இந்த செடி பரவலாகக் காணப்படுகிறது. அழகுக்காக மட்டும் அல்ல, இதை வளர்க்கப் பலர் ஒரு பண அதிர்ஷ்டச் செடியாக கருதுகின்றனர்.

ஐதீகம் மற்றும் நம்பிக்கைகள்

“மணி பிளான்ட்” என்ற பெயரிலேயே பணம் குறித்த ஒரு நம்பிக்கையை தருகிறது. இந்த செடியை வீட்டில் வளர்த்தால் பணம் பெருகும் என்று ஒரு காலத்திலிருந்து நம்பப்படுகிறது. வாஸ்துப்படி, தென்கிழக்கு திசையில் வைத்து வளர்த்தால் அதிர்ஷ்டம் அதிகரிக்கும் எனும் நம்பிக்கையும் உண்டு.

சுவாரஸ்யமாக, இதை அன்பளிப்பாக கொடுக்கக்கூடாது என்றும், யாராவது வைத்திருக்கும் செடியை திருடி வைத்து வளர்த்தால் கூட அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும் என்றும் ஒரு ஐதீகம் நிலவுகிறது!

மிக உயர்ந்த விலை இல்லையென்றாலும் பெரும் மதிப்பு

மணி பிளான்ட் விலை பெரிய அளவில் அல்ல – சுமாராக 150 ரூபாய் முதல் 1,000 ரூபாய் வரை கிடைக்கிறது. ஆனால், 1.5 இலட்சம் வரை செல்லும் அலங்காரச் செடிகளுடன் ஒப்பிடும்போது, இது மிகக் குறைந்த விலையிலும் அதிக நம்பிக்கையுடன் வீட்டிற்குள் வைக்கப்படும் செடியாக இருக்கிறது.

சிறிய இடம், சிறந்த பராமரிப்பு

இது ஒரு படரும் செடியானதால் பெரிய இடம் தேவையில்லை. அதிக சூரிய ஒளியின்றி, சோம்பேறித்தனமாக வளரக்கூடியதும். ஆனால் பராமரிப்பதில் கவனம் தேவை. பழைய இலைகளை அகற்றாமல் விட்டு விட்டால், அது வீட்டில் உள்ள நபர்களின் உடல்நலத்தையும் மனநிலையையும் பாதிக்கும் என நம்பப்படுகிறது.

உண்மையில் பணம் பெருகுமா?

இதில் இருக்கும் நம்பிக்கைகள் அனைத்தும் சாஸ்திர அடிப்படையிலானதல்ல எனக் கூறுகிறார்கள்.  மணி பிளான்ட் இந்திய செடி அல்ல; பூக்காத செடி. இது காற்றை சுத்தமாக்குகிறது, அதுவே இதன் உண்மையான பயன். பணம் பெருகும் என சாஸ்திரத்தில் எங்கேயும் இல்லை எனவும் கூறுகிறார்கள்.

நம்பிக்கையா? மன அமைதியா?

செடிகளை விற்பனை செய்யும் ஒரு நர்சரி உரிமையாளர் கூறுவதாவது: “பண நம்பிக்கை இருக்கட்டும், இல்லாட்டியும் செடியை வளர்ப்பது ஒரு நல்ல பழக்கம்தான். இதை வீட்டில் வைத்திருப்பது மனதிற்கு இன்பம் தரும்.” இது உண்மைதான் – பலர் தங்கள் வீட்டில் செடிகளை மன அமைதிக்கும், பசுமையுக்கும் வளர்க்கின்றனர்.

மணி பிளான்ட் வளர்ப்பது அதிர்ஷ்டத்துக்காகவோ, மனநிம்மதிக்காகவோ இருந்தாலும், அது வீட்டில் இயற்கையின் ஓர் அழகான ஓரமாகத் திகழ்கிறது. நம்பிக்கையோ, அறிவியலோ — உங்கள் பார்வையில் இருந்து தீர்மானிக்கலாம்!

இளவரசி

