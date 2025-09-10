WhatsApp
Wednesday, September 10, 2025
இவர்களுக்கு 100 வயதுக்கு மேல் வாழும் அதிர்ஷ்டம்!

written by இளவரசி
இவர்களுக்கு 100 வயதுக்கு மேல் வாழும் அதிர்ஷ்டம்!

நீண்ட ஆயுள் வாழ்வது எல்லோருடைய கனவுதான். ஆனால், அது அனைவருக்கும் கிடைக்காது. ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறை, மனநிலை, கடவுளின் ஆசீர்வாதம் — இவையெல்லாம் சேர்ந்தால்தான் அந்த ஆசை நனவாகும்.

அதிர்ஷ்டமாக, ஜோதிடத்தின் படி சில மாதங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு நீண்ட ஆயுள் கிடைக்கும் வாய்ப்பு அதிகம்.

அதாவது, அந்த மாதங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு 100 வயதுக்கு மேல் வாழும் அதிர்ஷ்டம் இருக்கிறது. இப்போது அந்த நான்கு மாதங்களைப் பார்ப்போம்:

🌸 ஜூன்

சுக்கிரன் ஆட்சி செய்யும் ஜூன் மாதத்தில் பிறந்தவர்கள் மிகுந்த பாசமுள்ளவர்களும், அன்பான சூழலை உருவாக்குவோரும் ஆவர். குடும்பத்தினருக்கும், அன்புக்குரியவர்களுக்கும் அக்கறை செலுத்தும் இவர்களின் குணம், மன ஆரோக்கியத்தையும் உடல் ஆரோக்கியத்தையும் பாதுகாக்கிறது.
வேலை மற்றும் ஓய்விற்கு சமநிலை கொண்டாடும் இவர்களின் வாழ்க்கை முறை, நீண்ட ஆயுளுக்கான முக்கிய காரணம்.

🍁 செப்டம்பர்

செப்டம்பர் மாதத்தில் பிறந்தவர்கள் ஆரோக்கியத்தை மிகுந்த கவனத்துடன் பார்த்துக் கொள்வார்கள். புத்திக்கூர்மை மற்றும் ஒழுக்கம் இவர்களின் தனிச்சிறப்பு.
செவ்வாயால் ஆளப்படும் இவர்கள், உணவு பழக்கம், உடற்பயிற்சி, மருத்துவ பரிசோதனைகள் எல்லாவற்றிலும் கண்டிப்பாக பின்பற்றுவார்கள். இயற்கையை நேசிக்கும் இவர்களுக்கு, சுற்றுச்சூழலுடன் இணைந்த வாழ்க்கை நீண்ட ஆயுள் தரும்.

🌞 ஒக்டோபர்

அக்டோபரில் பிறந்தவர்கள் சூரியனின் ஆற்றலை பெற்றவர்கள். வலுவான விருப்ப சக்தி, தன்னம்பிக்கை, மாற்றங்களை எளிதில் ஏற்கும் திறன் — இவை இவர்களின் பலம்.
எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக இருக்க விரும்பும் இவர்களின் மன உறுதியும் விடாமுயற்சியும், ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்கும் நீண்ட ஆயுளுக்கும் காரணமாகின்றன.

🎄 டிசெம்பர்

குருபகவானால் ஆளப்படும் டிசெம்பர் மாதத்தில் பிறந்தவர்கள் ஒழுக்கமும், கடின உழைப்பும், ஞானமும் நிறைந்தவர்களாக இருப்பார்கள்.
அவர்களின் ஒழுங்கான வாழ்க்கை முறை, உடற்பயிற்சி பழக்கம், ஆரோக்கிய உணவு மற்றும் தீங்கு விளைவிக்கும் பழக்கங்களைத் தவிர்ப்பது — இவை அவர்களுக்கு 100 வயதுக்கு மேல் வாழும் வாய்ப்பை உருவாக்குகின்றன.

👉 இவ்வாறு, ஜூன், செப்டம்பர், ஒக்டோபர், டிசெம்பர் மாதங்களில் பிறந்தவர்கள் நீண்ட ஆயுள் வாழும் அதிர்ஷ்டம் பெற்றவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள்.

⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட ஜோதிடர் அல்லது நிபுணரை அணுகவும்)

