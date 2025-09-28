ஆபத்தான நோய்களை குணப்படுத்தும் தீர்த்தம்

இந்தியா – தமிழகம் / நாகப்பட்டினம்: ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் ஆரோக்கியம் வேண்டி தரிசனம் செய்யும் வைத்தீஸ்வரன் கோவில், நோய்களை குணப்படுத்தும் சக்தியால் பிரபலமாக உள்ளது.
நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள இந்த கோவில் சிவபெருமானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. “வைத்யா” (மருத்துவர்) மற்றும் “ஈஸ்வரன்” (சிவன்) என்பதிலிருந்து வைத்தீஸ்வரன் என்ற பெயர் வந்ததாக வரலாறு கூறுகிறது. சுமார் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சோழர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட இந்த கோவில், பிரமாண்ட கட்டிடக்கலை, செதுக்கப்பட்ட சிற்பங்கள், உயரமான ராஜகோபுரம் ஆகியவற்றால் தனித்துவம் பெற்றுள்ளது.
இந்தக் கோவிலின் புனிதக் குளத்தில் நீராடினால் காய்ச்சல், தோல் நோய், எலும்பு முறிவு, மனஅழுத்தம் போன்ற பலவிதமான நோய்கள் குணமாகும் என்ற நம்பிக்கையால், தமிழகத்தின் பல பகுதியிலிருந்து மட்டுமல்லாது, நாட்டின் பல மாநிலங்களிலிருந்தும் பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர்.
மேலும், வைத்தீஸ்வரன் கோவில் நாடி ஜோதிடம் காரணமாகவும் பிரபலமாகும். பனை ஓலைகளில் முனிவர்கள் பதிவு செய்த வாழ்க்கை தகவல்கள், பக்தர்களின் கட்டைவிரல் ரேகை மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு கடந்த, நிகழ், எதிர்காலத்தைப் பற்றிய தீர்க்கதரிசனங்கள் வழங்கப்படுகின்றன.
கோவிலில் நடைபெறும் வைத்திய சித்த பூஜை மற்றும் சிறப்பு சடங்குகள் உடல், மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் என பக்தர்கள் நம்புகின்றனர். மருத்துவத் தாவரங்களை காணிக்கையாக செலுத்தும் வழக்கம் இன்றும் தொடர்கிறது.
சமீபத்தில், ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் நவத்ரி திருவிழாவை முன்னிட்டு கோவிலுக்கு திரளாக வந்து தீர்த்தத்தில் நீராடி, நோய்கள் குணமாக பிரார்த்தனை செய்தனர்.
வைத்தீஸ்வரன் கோவில், சிகிச்சை மற்றும் ஆன்மிக நம்பிக்கை ஒன்றாக இணையும் அபூர்வ தலமாக இருந்து, பக்தர்களுக்கு நம்பிக்கையும் நிம்மதியும் அளித்து வருகிறது.