Tuesday, December 9, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
மற்றுமொரு சிக்கலில் Louvre அருங்காட்சியகம் நூற்றுக்கணக்கான புத்தகங்கள் சேதம்!
by இளவரசி
உக்ரேன் ஜனாதிபதியின் செயல் ஏமாற்றமளிப்பதாக அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்ப் தெரிவிப்பு!
by இளவரசி
எண் கணித கணிப்பு: 2026 உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்?
by இளவரசி
வீட்டிலேயே அசத்தலான இறால் தம் பிரியாணி!
by இளவரசி
பச்சை மிளகாய் சாப்பிடுவதன் நன்மைகள்!
by இளவரசி
இசை ரசிகர்கள் முணுமுணுக்கும் ‘எனக்குள்ளே மாற்றமும் நடந்ததா
by பூங்குன்றன்
சூர்யா நடிக்கும் ‘சூர்யா 47 ‘ படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடக்கம்
by பூங்குன்றன்
ஊர்காவற்துறை பிரதேச சபையின் பாதீடு மீண்டும் தோல்வி!
by பூங்குன்றன்

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

எண் கணித கணிப்பு: 2026 உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்?

இளவரசி
எண் கணித கணிப்பு: 2026 உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்?

எண் கணிதம் (Numerology) என்பது உலகின் மிகப் பழமையான கணிப்பு முறைகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. மனிதர்களின் பிறந்த தேதியில் உள்ள எண்கள், அவர்களின் வாழ்க்கை பாதை, ஆளுமை, சிந்தனை முறை, வெற்றி – தோல்விகள் போன்றவற்றில் தாக்கம் செலுத்துகின்றன என்று நம்பப்படுகிறது.

ஜோதிடம் ஒன்பது கிரகங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது போல, எண் கணிதம் ஒன்பது மூல எண்களை (Root Numbers) அடிப்படையாகக் கொண்டது.

இந்த மூல எண், உங்கள் பிறந்த தேதியின் எண்ணை பிளஸ் செய்து கிடைக்கும் எண்.
எடுத்துக்காட்டாக:
23 ஆம் தேதி பிறந்தவரின் மூல எண் → 2 + 3 = 5

இந்த மூல எண்ணின் அடிப்படையில் தான் 2026 ஆம் ஆண்டு உங்களுக்கு எப்படி அமையும் என்பதை எண் கணிதம் கூறுகிறது.

இப்போது ஒவ்வொரு மூல எண்ணிற்கும் விரிவாகப் பார்த்துப் புரிந்துகொள்ளலாம்.

எண் 1 – (1, 10, 19, 28 பிறந்தவர்கள்)

2026 உங்களின் முயற்சிகளை வெற்றிக்குக் கொண்டு செல்லும் ஆண்டு.

முக்கிய பலன்கள்:

உழைத்த உழைப்பிற்கு எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்கும்

தலைமைத் திறன் வெளிப்படும்

புதிய முயற்சிகளுக்கு ஏற்ற காலம்

மனதில் நேர்மறையான எண்ணங்கள் மேலோங்கும்

கவனிக்க வேண்டியது:

வியாபாரிகள் பெரிய முதலீடுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும்

நிதி தொடர்பான முடிவுகளில் பொறுமை அவசியம்

உறவுகள்:

குடும்பத்தில் மரியாதையும் ஆதரவும் கிடைக்கும்

நண்பர்களின் உதவி அதிகரிக்கும்

எண் 2 – (2, 11, 20, 29 பிறந்தவர்கள்)

உங்களின் வாழ்க்கை ஒரு புதிய நிலையை அடையும் ஆண்டு இது.

முக்கிய பலன்கள்:

திருமணம் தொடர்பான நல்ல செய்திகள்

குடும்ப வாழ்வில் முன்னேற்றம்

மன அமைதி கிடைக்கும்

சிக்கல்கள்:

திருமண வாழ்க்கையில் சில தவறான புரிதல்கள் ஏற்படலாம்

உணர்ச்சி வசப்படாமல் இருப்பது அவசியம்

வேலை/பணம்:

வேலை வாய்ப்புகள் மேம்படும்

பணத்தில் சற்று சராசரியான நிலை – செலவில் கட்டுப்பாடு நல்லது

எண் 3 – (3, 12, 21, 30 பிறந்தவர்கள்)

2026 சவால்களும் ஆன்மிகச் சிந்தனைகளும் நிறைந்த ஆண்டு.

முக்கிய பலன்கள்:

ஆன்மிக நாட்டம் அதிகரிக்கும்

மாணவர்கள் தேர்வுகளில் சிறந்து விளங்குவார்கள்

புதிய திறமைகள் வெளிப்படும்

சிக்கல்களும் கவனமும்:

அவசரமான பணிகளில் தடை ஏற்படும்

திட்டமிட்ட விஷயங்கள் தாமதமாகலாம்

வருமானம் இருந்தாலும் செலவுகள் இரட்டிப்பாகலாம்

ஆரோக்கியம்:

மன அழுத்தம்; Meditation உதவும்

எண் 4 – (4, 13, 22, 31 பிறந்தவர்கள்)

இது நிறைவேறும் ஆண்டு. நீங்கள் கனவு கண்ட பல விஷயங்கள் நிஜமாகும்.

முக்கிய பலன்கள்:

வியாபாரத்தில் லாபம்

மாணவர்களின் கல்வி முன்னேற்றம்

புதிய வாய்ப்புகள் தட்டிக்கேட்கும்

நீண்ட காலமாக முயன்ற இலக்குகள் நிறைவேறும்

உறவுகள்:

வீட்டில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும்

பழைய நண்பர்கள் மீண்டும் தொடர்பு கொள்வர்

எண் 5 – (5, 14, 23 பிறந்தவர்கள்)

2026 மாற்றங்களால் நிரம்பிய அதிர்ஷ்டமான ஆண்டு.

முக்கிய பலன்கள்:

புதிய வேலை வாய்ப்பு

உயர்வு/பணியிட மாற்றம்

வியாபாரத்தில் நல்ல பலன்

தொழிலாளர்களுக்கு வருமான முன்னேற்றம்

உங்கள் சிறப்பு:

உங்கள் கம்யூனிகேஷன் திறனும் புத்திசாலித்தனமும் இந்த ஆண்டு உங்களை உயரத்திற்கு கொண்டு போகும்.

எண் 6 – (6, 15, 24 பிறந்தவர்கள்)

குடும்ப மகிழ்ச்சி, செழிப்பு, வெற்றி – அனைத்தும் தரும் ஆண்டு.

முக்கிய பலன்கள்:

குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி

வியாபாரம் மற்றும் தொழிலில் முன்னேற்றம்

மாணவர்களுக்கு கல்வியில் உயர்வு

இணைகளிடமேன்பாடு அதிகரிக்கும்

ஆரோக்கியம்:

சாதாரணமான நிலை – எளிய உடற்பயிற்சி உதவும்

எண் 7 – (7, 16, 25 பிறந்தவர்கள்)

2026 வளர்ச்சி, முன்னேற்றம், புதிய பாதைகள் திறக்கும் ஆண்டு.

முக்கிய பலன்கள்:

காதல் வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றம்

வேலை தொடர்பான மகிழ்ச்சி

மாணவர்கள் உயர்ந்த முடிவுகளைப் பெறுவர்

புது திறன்களை கற்க வாய்ப்பு

நிதி/வேலை:

நிலையான வருமானம்

வியாபாரத்தில் மெதுவான வளர்ச்சி

எண் 8 – (8, 17, 26 பிறந்தவர்கள்)

உயர்வு – தாழ்வு கலந்து வரும் ஆண்டு, ஆனாலும் இறுதியில் வெற்றியே.

முக்கிய பலன்கள்:

காதல் வாழ்க்கையில் அமைதி

தொழில் ரீதியாக உயரும் நேரம்

பணத்தில் நலமான வளர்ச்சி

கவனிக்க வேண்டியது:

உடல் நலனில் கவனம்

மன அழுத்தம் ஏற்படலாம்; ஓய்வு அவசியம்

எண் 9 – (9, 18, 27 பிறந்தவர்கள்)

இது முழுமையான புதிய தொடக்கங்களின் ஆண்டு.

முக்கிய பலன்கள்:

ஆண்டின் ஆரம்பமே உற்சாகமாக இருக்கும்

புதிய வாய்ப்புகள், புதிய முயற்சிகள்

தொழிலில் உயர்வு

வெளிநாட்டு வாய்ப்புகள் கூட கிடைக்கலாம்

கவனம்:

செலவு அதிகரிக்கும்

பணத்தை திட்டமிட்டு பயன்படுத்தவும்

எண் கணிதம் ஒரு அறிவியல் அல்ல; ஆனால் வாழ்க்கையின் பாதையை புரிந்துகொள்ள உதவும் ஒரு வழிகாட்டி. 2026 ஆண்டு ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்துவமான மாற்றங்கள், வளர்ச்சிகள், வாய்ப்புகள் அனைத்தும் கொண்ட ஆண்டாக இருக்கும்.

இளவரசி

