சூரியன் தோஷம் நிவர்த்தி பரிகாரங்கள்

ஜோதிடத்தில் சூரியன் ஆத்மா, அதிகாரம், தன்னம்பிக்கை, தந்தை, அரசு ஆதரவு ஆகியவற்றைக் குறிக்கும் முக்கிய கிரகமாகக் கருதப்படுகிறார். ஜாதகத்தில் சூரியன் பலஹீனமாக இருப்பது, பாப கிரகங்களின் பாதிப்பில் சிக்குவது அல்லது தோஷம் ஏற்பட்டிருப்பது வாழ்க்கையில் பல தடைகளை உருவாக்கலாம். இத்தகைய சூரியன் தோஷம் இருந்தால், கீழ்க்கண்ட பரிகாரங்களை முறையாகச் செய்தால் நன்மை கிடைக்கும் என நம்பப்படுகிறது.
1. சூரிய வழிபாடு
தினமும் காலை சூரியன் உதிக்கும் நேரத்தில் சூரிய பகவானை வணங்குதல்.
தாமிர பாத்திரத்தில் தண்ணீர் கொண்டு அதில் செம்மலர் (சிவப்பு தாமரை/செம்பருத்தி) அல்லது குங்குமம் சேர்த்து சூரியனுக்கு அர்க்யம் (நீர்) செலுத்துதல்.
2. ஆதித்ய ஹிருதயம் பாராயணம்
ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் அல்லது தினமும் காலை ஆதித்ய ஹிருதயம் அல்லது சூரிய காயத்ரி மந்திரம் ஜபித்தல்.
“ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரௌம் ஸஹ சூர்யாய நம:” என்ற மந்திரத்தை 108 முறை ஜபிக்கலாம்.
3. ஞாயிற்றுக்கிழமை விரதம்
ஞாயிற்றுக்கிழமை விரதமிருந்து, சிவப்பு நிற ஆடைகள் அணிந்து சூரியனை வழிபடுதல்.
அந்த நாளில் உப்பு குறைவாக உணவு எடுத்துக்கொள்வது நன்மை தரும் என கூறப்படுகிறது.
4. தான தர்மங்கள்
ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கோதுமை, வெல்லம், செம்மலர்கள், செம்பு பாத்திரங்கள் தானமாக வழங்குதல்.
கண் பார்வை குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு உதவி செய்வதும் சூரிய கிரகத்திற்கு உகந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.
5. தந்தையை மதித்தல்
சூரியன் தந்தையை குறிக்கும் கிரகம் என்பதால், தந்தையை மதித்து நடப்பது, அவரிடம் ஆசீர்வாதம் பெறுவது முக்கிய பரிகாரமாக சொல்லப்படுகிறது.
6. அரசியல்/அதிகார மரியாதை
அரசு விதிகளை மதித்து நடப்பது, நேர்மை, ஒழுக்கம் ஆகியவற்றைக் கடைப்பிடிப்பது சூரியன் தோஷம் குறைய உதவும்.
7. ரத்தினம் (ஜோதிடர் ஆலோசனையுடன்)
தகுந்த ஜாதக ஆய்வுக்குப் பிறகு மட்டும் மாணிக்கம் (Ruby) அணிவது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
தவறான முறையில் ரத்தினம் அணிவது எதிர்விளைவுகளைத் தரக்கூடும்; எனவே நிபுணர் ஆலோசனை அவசியம்.
இந்த பரிகாரங்களை நம்பிக்கையுடன், தொடர்ச்சியாகச் செய்தால் சூரியன் தோஷத்தின் தாக்கம் குறைந்து தன்னம்பிக்கை, உடல்நலம், சமூக மரியாதை போன்றவை மேம்படும் என ஜோதிடர்கள் கூறுகின்றனர்.