WhatsApp
Tuesday, January 13, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

Grok AI பயன்பாடு குறித்து இங்கிலாந்து விசாரணையை தொடங்கியது!
by இளவரசி
இலண்டனில் எரிபொருள் விநியோகம் படிப்படியாக நிறுத்தம் – டீசல் கார்கள்...
by இளவரசி
பொங்கல் பானையை வாங்கும் போது கவனிக்க வேண்டியவை!
by இளவரசி
இல்லற வாழ்க்கையை இனிமையாக்க உதவும் டிப்ஸ்கள்!
by இளவரசி
செரிமான பிரச்சினைக்கு உதவும் காய்கறிகள்
by இளவரசி
ஆயிரக்கணக்கான பெற்றோரின் Child Benefit நிறுத்தம்: HMRC மீது கடும்...
by இளவரசி
பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ஆயிரக்கணக்கான வீடுகளில் குடிநீர் விநியோகம் பாதிப்பு: வாகனங்களில் நீண்ட வரிசையில்...
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home ஆன்மிகம் பொங்கல் பானையை வாங்கும் போது கவனிக்க வேண்டியவை!

பொங்கல் பானையை வாங்கும் போது கவனிக்க வேண்டியவை!

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பொங்கல் பானையை வாங்கும் போது கவனிக்க வேண்டியவை!

தைப் பொங்கல் தமிழர்களின் பாரம்பரியமும், இயற்கைக்கும் உழைப்பிற்கும் நன்றி கூறும் முக்கியமான திருநாளுமாகும். இந்த திருநாளின் மையக் கூறாக இருப்பது பொங்கல் பானை. பொங்கல் பானை சரியானதாக இருந்தால் தான் பொங்கல் சுவையாகவும், விழா சிறப்பாகவும் அமையும். ஆகவே, தைப் பொங்கல் பானையை வாங்கும் போது கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய விஷயங்களை இங்கே பார்க்கலாம்.

1. மண் பானையா, உலோக பானையா?

பொங்கலுக்கு பாரம்பரியமாக பயன்படுத்தப்படுவது மண் பானை. மண் பானையில் பொங்கல் செய்தால் சுவை அதிகரிக்கும் என்றும், ஆரோக்கியத்திற்கும் நல்லது என்றும் நம்பப்படுகிறது. இன்று சிலர் பித்தளை, செம்பு அல்லது ஸ்டீல் பானைகளையும் பயன்படுத்துகிறார்கள். ஆனால் மரபையும் விழாவின் சிறப்பையும் காக்க மண் பானை சிறந்த தேர்வு.

2. பானையின் தரம்

மண் பானை வாங்கும் போது அது நன்றாக சுடப்பட்டதா என்பதை கவனிக்க வேண்டும். கையில் எடுத்துப் பார்த்தால் மிக லேசாக இல்லாமல், உறுதியானதாக இருக்க வேண்டும். விரலால் மெதுவாக தட்டினால் சுத்தமான ஒலி வரும் பானைகள் நல்ல தரமானவை.

3. விரிசல் இல்லையா என்பதை சரிபார்க்கவும்

பானையின் அடிப்பகுதி மற்றும் ஓரங்களில் விரிசல், உடைப்பு இல்லையா என்பதை நன்றாக பார்த்து வாங்க வேண்டும். சிறிய விரிசலும் கூட பொங்கல் செய்யும் போது பானை உடைந்து போகக் காரணமாகும்.

4. சரியான அளவு தேர்வு

வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு ஏற்ப பானையின் அளவை தேர்வு செய்ய வேண்டும். சிறிய குடும்பத்திற்கு சிறிய பானை போதுமானது. பெரிய குடும்பம் அல்லது பொங்கல் விழாவை சிறப்பாக நடத்த விரும்புவோர் சற்றே பெரிய பானையை தேர்வு செய்யலாம்.

5. உள்பகுதி மென்மையாக இருக்க வேண்டும்

பானையின் உள்ள்பகுதி மிகக் கரடுமுரடாக இல்லாமல், மென்மையாக இருக்க வேண்டும். இதனால் அரிசி ஒட்டாமல், பொங்கல் நன்றாக வெந்து வரும்.

6. புதிய பானையை முன் தயாரிப்பு செய்வது

புதிய மண் பானையை உடனே பயன்படுத்தக் கூடாது. வாங்கிய பின் அதை ஒரு இரவு முழுவதும் தண்ணீரில் ஊறவைத்து, பின்னர் நன்றாக கழுவி உலர்த்த வேண்டும். இதனால் பானையின் ஆயுள் கூடும்.

7. அலங்காரமும் முக்கியம்

இன்று பொங்கல் பானைகள் அழகான வடிவங்களிலும், வண்ண அலங்காரங்களுடனும் கிடைக்கின்றன. வீட்டின் பூஜை இடத்துக்கும், பொங்கல் கொண்டாட்டத்துக்கும் ஏற்ற வகையில் அலங்கார பானையை தேர்வு செய்தால் விழாவின் அழகு அதிகரிக்கும்.

தைப் பொங்கல் என்பது வெறும் உணவு தயாரிப்பு மட்டுமல்ல; அது ஒரு பண்பாட்டு அடையாளம். சரியான பொங்கல் பானையை தேர்வு செய்வது இந்த விழாவின் இனிமையையும், அர்த்தத்தையும் அதிகரிக்கும். சிறிது கவனத்துடன் பானையை தேர்வு செய்தால், தைப் பொங்கல் விழா குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியாகவும், சிறப்பாகவும் கொண்டாட முடியும்.
பொங்கலோ பொங்கல்!

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் – 2026 தை பொங்கல்...

சூரியன் தோஷம் நிவர்த்தி பரிகாரங்கள்

பொங்கலுக்கு பின் புகழ் உயரப்போகும் ராசிக்காரர்கள்!

காலண்டரை மாட்ட எந்த திசை சிறந்தது?

கருட புராணத்தில் “மரணம்” பற்றி கூறப்பட்டுள்ள முக்கிய விடயங்கள்!

2026 பிறந்த எண் பலன்கள்

பிரபலமானவை

பொங்கலுக்கு பின் புகழ் உயரப்போகும் ராசிக்காரர்கள்!
தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் – 2026 தை பொங்கல் ராசி பலன்
தி ராஜா சாப் | திரைவிமர்சனம்
ஈரானில் தீவிரமடையும் போராட்டங்கள்: நிரம்பிய மருத்துவமனைகள்; 217 பேர் உயிரிழப்பு!

ஆன்மீகம்

சூரியன் தோஷம் நிவர்த்தி பரிகாரங்கள்
by இளவரசி
பொங்கலுக்கு பின் புகழ் உயரப்போகும் ராசிக்காரர்கள்!
by இளவரசி
காலண்டரை மாட்ட எந்த திசை சிறந்தது?
by இளவரசி
கருட புராணத்தில் “மரணம்” பற்றி கூறப்பட்டுள்ள முக்கிய விடயங்கள்!
by இளவரசி
2026 பிறந்த எண் பலன்கள்
by இளவரசி

மகளிர்

கொதிக்க வைத்த டீ தூளை இப்படி Reuse பண்ணுங்க!
by இளவரசி
2026 இல் சேமிப்புக்கு முக்கிய இடம் கொடுங்கள்!
by இளவரசி
இணையத்தில் ஆபாச புகைப்படம் வெளியானால் பெண்கள் முதலில் செய்ய வேண்டியது?
by இளவரசி
2026 புத்தாண்டின் முதல் நாள் (ஜன. 1) – இந்தப் பொருட்களை...
by இளவரசி
புத்தாண்டில் என்னென்ன உறுதி எடுக்கப் போறீங்க? இப்பவே இப்படி பட்டியலிடுங்க!
by இளவரசி

சமையல்

சுவையான காலை உணவுக்கு முட்டையும் கீரையும் இருந்தா போதும்!
by இளவரசி
சுவையும் மணமும் நிறைந்த காலிஃப்ளவர் கிரேவி!
by இளவரசி
சிக்கனின் கழுத்து, இதயம், தோல் சாப்பிட்டால் நல்லதா? கெட்டதா?
by இளவரசி
சத்தானதும், ருசியானதுமான மரவள்ளி கிழங்கு கூட்டு!
by இளவரசி
கிறிஸ்மஸ் பிளம் கேக் ரெசிபி
by இளவரசி

மருத்துவம்

ஆண்கள் பேரிச்சம்பழம் சாப்பிடுவதன் ஆரோக்கியம்
by இளவரசி
செல்லப்பிராணிகளுடன் செல்லும் நடைப்பயிற்சியின் நன்மைகள்!
by இளவரசி
உங்க தொப்பை வேகமா குறையணுமா? அப்ப இதை கடைப்பிடியுங்கள்!
by இளவரசி
ஆஸ்துமா: யாருக்கெல்லாம் ஏற்படுகிறது?
by இளவரசி
‘படுத்தவுடன் தூக்கம் வரவில்லையா?’ – நல்ல தூக்கத்திற்கான டிப்ஸ்!
by இளவரசி

சினிமா

பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
இயக்குநர் ஆர் ஜே பாலாஜி வெளியிட்ட ‘காதல் ரீ செட் ரிப்பீட்’ படத்தின்...
by பூங்குன்றன்
நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடிக்கும் ‘ஓ.. சுகுமாரி ‘ பட அப்டேட்ஸ்
by பூங்குன்றன்
விஜய் சேதுபதி வெளியிட்ட; வடிவுக்கரசி மிரட்டும் ‘ க்ரானி’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக்
by பூங்குன்றன்
யஷ் நடிக்கும் ‘டாக்ஸிக்’ படத்தின் அப்டேட்ஸ்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
ரெட்ட தல | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ஹார்ட்டிலே பற்றரி | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மாஸ்க் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

by பூங்குன்றன்
தீதும் நன்றும் | ரசனைக் குறிப்பு  | ரஞ்சனி சுப்ரமணியம்
by பூங்குன்றன்
JVP எனும் Pied Piper | ஜூட் பிரகாஷ்
by பூங்குன்றன்
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட்...
by பூங்குன்றன்
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பது மனிதகுலத்தின் வாழ்வியல் காவல் | நடராசா கோபிராம்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More