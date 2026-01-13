பொங்கல் பானையை வாங்கும் போது கவனிக்க வேண்டியவை!

தைப் பொங்கல் தமிழர்களின் பாரம்பரியமும், இயற்கைக்கும் உழைப்பிற்கும் நன்றி கூறும் முக்கியமான திருநாளுமாகும். இந்த திருநாளின் மையக் கூறாக இருப்பது பொங்கல் பானை. பொங்கல் பானை சரியானதாக இருந்தால் தான் பொங்கல் சுவையாகவும், விழா சிறப்பாகவும் அமையும். ஆகவே, தைப் பொங்கல் பானையை வாங்கும் போது கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய விஷயங்களை இங்கே பார்க்கலாம்.
1. மண் பானையா, உலோக பானையா?
பொங்கலுக்கு பாரம்பரியமாக பயன்படுத்தப்படுவது மண் பானை. மண் பானையில் பொங்கல் செய்தால் சுவை அதிகரிக்கும் என்றும், ஆரோக்கியத்திற்கும் நல்லது என்றும் நம்பப்படுகிறது. இன்று சிலர் பித்தளை, செம்பு அல்லது ஸ்டீல் பானைகளையும் பயன்படுத்துகிறார்கள். ஆனால் மரபையும் விழாவின் சிறப்பையும் காக்க மண் பானை சிறந்த தேர்வு.
2. பானையின் தரம்
மண் பானை வாங்கும் போது அது நன்றாக சுடப்பட்டதா என்பதை கவனிக்க வேண்டும். கையில் எடுத்துப் பார்த்தால் மிக லேசாக இல்லாமல், உறுதியானதாக இருக்க வேண்டும். விரலால் மெதுவாக தட்டினால் சுத்தமான ஒலி வரும் பானைகள் நல்ல தரமானவை.
3. விரிசல் இல்லையா என்பதை சரிபார்க்கவும்
பானையின் அடிப்பகுதி மற்றும் ஓரங்களில் விரிசல், உடைப்பு இல்லையா என்பதை நன்றாக பார்த்து வாங்க வேண்டும். சிறிய விரிசலும் கூட பொங்கல் செய்யும் போது பானை உடைந்து போகக் காரணமாகும்.
4. சரியான அளவு தேர்வு
வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு ஏற்ப பானையின் அளவை தேர்வு செய்ய வேண்டும். சிறிய குடும்பத்திற்கு சிறிய பானை போதுமானது. பெரிய குடும்பம் அல்லது பொங்கல் விழாவை சிறப்பாக நடத்த விரும்புவோர் சற்றே பெரிய பானையை தேர்வு செய்யலாம்.
5. உள்பகுதி மென்மையாக இருக்க வேண்டும்
பானையின் உள்ள்பகுதி மிகக் கரடுமுரடாக இல்லாமல், மென்மையாக இருக்க வேண்டும். இதனால் அரிசி ஒட்டாமல், பொங்கல் நன்றாக வெந்து வரும்.
6. புதிய பானையை முன் தயாரிப்பு செய்வது
புதிய மண் பானையை உடனே பயன்படுத்தக் கூடாது. வாங்கிய பின் அதை ஒரு இரவு முழுவதும் தண்ணீரில் ஊறவைத்து, பின்னர் நன்றாக கழுவி உலர்த்த வேண்டும். இதனால் பானையின் ஆயுள் கூடும்.
7. அலங்காரமும் முக்கியம்
இன்று பொங்கல் பானைகள் அழகான வடிவங்களிலும், வண்ண அலங்காரங்களுடனும் கிடைக்கின்றன. வீட்டின் பூஜை இடத்துக்கும், பொங்கல் கொண்டாட்டத்துக்கும் ஏற்ற வகையில் அலங்கார பானையை தேர்வு செய்தால் விழாவின் அழகு அதிகரிக்கும்.
தைப் பொங்கல் என்பது வெறும் உணவு தயாரிப்பு மட்டுமல்ல; அது ஒரு பண்பாட்டு அடையாளம். சரியான பொங்கல் பானையை தேர்வு செய்வது இந்த விழாவின் இனிமையையும், அர்த்தத்தையும் அதிகரிக்கும். சிறிது கவனத்துடன் பானையை தேர்வு செய்தால், தைப் பொங்கல் விழா குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியாகவும், சிறப்பாகவும் கொண்டாட முடியும்.
பொங்கலோ பொங்கல்!