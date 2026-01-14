பொங்கலுக்குப் பின் கோடீஸ்வர யோகம் பெறும் 3 ராசிகள்!

தைப் பொங்கல் என்பது புதிய தொடக்கம், செழிப்பு மற்றும் நம்பிக்கையின் அடையாளம். இந்த பொங்கலுக்குப் பிறகு சனிபகவானின் கட்டுப்பாடும், சூரியனின் பிரகாசமான ஆசியும் சேர்ந்து சில ராசிகளுக்கு அபாரமான யோகங்களை உருவாக்குகிறது. குறிப்பாக பணவரவு, தொழில் உயர்வு, எதிர்பாராத லாபம் போன்ற “கோடீஸ்வர அதிர்ஷ்டம்” அமையக்கூடிய 3 ராசிகளைப் பற்றி இங்கே பார்ப்போம்.
துலாம்
துலாம் ராசி சனிபகவானின் ஆசீர்வாதம் பெற்ற அதிர்ஷ்ட ராசியாகக் கருதப்படுகிறது, மேலும் இந்த ராசியில் சனிபகவான் உச்சம் பெறப்போகிறார். ஜோதிடத்தின்படி, பொங்கல் முதல் துலாம் ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கப் போகிறது. இந்த ராசிக்காரர்கள் சூரிய பகவானின் சிறப்பு அருளைப் பெறுவார்கள். இது அவர்களுக்கு அளவற்ற நன்மைகளை அளிக்கப்போகிறது.
பொங்கலுக்குப் பிறகு அவர்களின் நிதி நிலைமை மிகவும் வலுப்பெறும். அவர்களின் அனைத்து முயற்சிகளும் அவர்களுக்கு பெரிய வெற்றியைக் கொடுக்கும். நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் பொங்கலுக்குப் பிறகு வெற்றிகரமாக நிறைவடையும். அவர்கள் வேலையில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றங்களை அடைய இந்த காலகட்டம் உங்களுக்கு உதவும்.
மகரம்
மகர சங்கராந்தி மகர ராசிக்காரர்களுக்கும் மிகவும் விசேஷமான நன்மைகளை அளிக்கப்போகிறது. இது சனிபகவானால் ஆளப்படும் அவருக்கு மிகவும் விருப்பமான ராசியாகக் கருதப்படுகிறது, மேலும் பொங்கலின் போது சூரிய பகவான் இந்த ராசிக்குள் நுழையப் போகிறார். இதனால் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலம் தொடங்கப்போகிறது. அவர்களின் நிதி நிலையில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் ஏற்படும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகளை இந்தக் காலகட்டத்தில் முடிக்க முடியும். வேலையில் இருப்பவர்கள் பதவி உயர்வுகள் மற்றும் சம்பள உயர்வுகளை எதிர்பார்க்கலாம்.
வியாபாரிகள் கடின உழைப்பு மற்றும் முயற்சியால், அவர்களின் தொழிலை புதிய உயரத்திற்கு எடுத்துச் செல்லலாம். அதுமட்டுமின்றி, ரியல் எஸ்டேட் துறையுடன் தொடர்புடைய நபர்கள் பல வகையான நன்மைகளைப் பெறலாம். இந்த காலகட்டத்தில் மகர ராசிக்காரர்கள் தங்கள் குடும்பத்துடன் தரமான நேரத்தை செலவிடலாம். புதிய சொத்துகள் வாங்குவதற்கு வாய்ப்புகளும் உள்ளன.
கும்பம்
கும்ப ராசி சனிபகவானுக்கு மிகவும் பிடித்த ராசியாகக் கருதப்படுகிறது, மேலும் இந்த ராசிக்காரர்கள் சூரிய பகவானின் சிறப்பு ஆசீர்வாதங்களைப் பெறப் போகிறார்கள். சூரியனின் அருள் கிடைப்பதால், அவர்களின் தைரியமும், தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். நிதி நிலையை வலுப்படுத்தும் புதிய வழிகள் திறக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் பெரும் முன்னேற்றத்தை அடைவார்கள். வெளிநாட்டில் படிக்கவோ அல்லது வேலை செய்யவோ விரும்புகிறவர்கள் பொங்கலுக்குப் பிறகு அதற்கான வாய்ப்புகளைப் பெறுவார்கள்.
அவர்களின் தொழில் வேகமாக வளர்ச்சி அடையும். கூட்டாண்மை முயற்சிகளில் பெரும் வெற்றி பெறுவார்கள். வேலையில் இருப்பவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் பெரும் முன்னேற்றத்தை எதிர்பார்க்கலாம் மற்றும் மூத்த அதிகாரிகளுடன் சிறப்பான உறவை பராமரிக்கலாம். இது உங்கள் அவர்களின் லட்சியங்களை சிரமமின்றி அடைவதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும்.
இந்த காலத்தில் செய்ய வேண்டிய சிறிய பரிகாரங்கள்
தினமும் சூரியனை வழிபட்டு ஆதித்ய ஹ்ருதயம் அல்லது காயத்ரி மந்திரம் ஜபிக்கலாம்
சனிக்கிழமைகளில் எளிய தானம் (எள், கருப்பு உளுந்து)
மூத்தவர்களை மதித்து, நேர்மையாக உழைப்பது
பொங்கலுக்குப் பிறகு வரும் இந்த காலகட்டம், சில ராசிகளுக்கு வாழ்க்கை திருப்பம் தரக்கூடியதாக இருக்கிறது. சனியின் ஒழுக்கமும், சூரியனின் சக்தியும் இணைந்தால், அதிர்ஷ்டம் மட்டும் அல்ல — நிலையான செழிப்பும் கிடைக்கும்.
⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட ஜோதிடர் அல்லது நிபுணரை அணுகவும்)