Thursday, February 26, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
இன்றைய ராசிபலன் 26 பிப்ரவரி 2026: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு பணம் தேடிவரும் அதிர்ஷ்ட நாள்!

இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 26 பிப்ரவரி 2026: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு பணம் தேடிவரும் அதிர்ஷ்ட நாள்!

வேத ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில், தினமும் கிரகங்களின் நிலை மற்றும் நட்சத்திர சஞ்சாரம் மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. தொழில், நிதி, குடும்பம், திருமணம், ஆரோக்கியம் என அனைத்து துறைகளிலும் இந்த மாற்றங்கள் பிரதிபலிக்கின்றன. அந்த வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 26 ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை இன்றைய தினம் ஒவ்வொரு ராசிக்காரர்களுக்கும் எப்படி அமையப் போகிறது என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம்.

மேஷ ராசிக்காரர்கள் இன்று பல வேலைகளால் மிகவும் பிஸியாக இருப்பார்கள். இதனால் சற்று சோர்வு ஏற்படலாம். முக்கிய நபர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும், அது உங்களுக்கு நன்மை தரும். வெளிநாடு செல்லும் முயற்சிகளில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். தவறான ஆலோசனைகளை வழங்குபவர்களிடமிருந்து விலகி இருங்கள். வீட்டிலுள்ள பெரியவர்களின் அறிவுரையை மதிப்பது நல்ல பலனைத் தரும். அதிர்ஷ்ட நிறம் சிவப்பு.

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று ஓரளவு சாதகமான நாளாக இருக்கும். உங்கள் துறையில் செல்வாக்கு உள்ளவர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் பணிகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். தம்பதிகள் மகிழ்ச்சியான தருணங்களை அனுபவிப்பார்கள். போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்கு வெற்றிவாய்ப்பு அதிகம். அதிர்ஷ்ட நிறம் வெள்ளை.

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு வேலை தொடர்பான தடைகள் இன்று விலகும். கடன் வாங்குவதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. பிறரின் விஷயங்களில் அதிகம் ஈடுபடுவதால் உங்கள் பணிகளில் தாமதம் ஏற்படலாம். ஆரோக்கியத்தை அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம். வியாபாரத்தில் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுங்கள். அந்நியர்களை முழுமையாக நம்புவது இழப்பை தரலாம். அதிர்ஷ்ட நிறம் ஊதா.

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று உற்சாகம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். குடும்பப் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். கடந்த கால சம்பவம் வாழ்க்கைத்துணையுடன் சிறு வாக்குவாதத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். பொறுமையுடன் அணுகினால் நல்ல முடிவு கிடைக்கும். அதிர்ஷ்ட நிறம் மெரூன்.

சிம்ம ராசிக்காரர்கள் இன்று செலவுகளில் கட்டுப்பாட்டை கடைப்பிடிக்க வேண்டும். குடும்ப பிரச்சினைகள் தீர்வு காணும். நண்பர்களிடம் வாக்குறுதிகள் அளிக்கும் போது கவனமாக இருங்கள். தாயாரின் ஆரோக்கியத்தில் சிறப்பு கவனம் தேவை. அதிர்ஷ்ட நிறம் பச்சை.

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மனநிம்மதி கிடைக்கும். புதிய சொத்துக்கள் வாங்குவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகலாம். பேச்சில் நிதானம் அவசியம். நீண்டகால திட்டங்கள் நிறைவேறும். பணியிடத்தில் தவறான குற்றச்சாட்டுகள் வரலாம், கவனமாக செயல்படுங்கள். அதிர்ஷ்ட நிறம் ப்ரவுன்.

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு உடல்நலம் தொடர்பான சிக்கல்கள் ஏற்படலாம். வியாபாரத்தில் இழப்பு வாய்ப்பு இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. சொத்து விவகாரங்களில் குடும்பத் தகராறு அதிகரிக்கலாம். வாகனம் ஓட்டும்போது கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவை. அதிர்ஷ்ட நிறம் கருப்பு.

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மிகவும் சிறப்பான நாளாக இருக்கும். திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் நல்லிணக்கம் அதிகரிக்கும். மேற்கொள்ளும் செயல்களில் வெற்றி கிடைக்கும். பழைய நண்பரை சந்திப்பது மகிழ்ச்சியை தரும். புதிய வீடு வாங்கும் எண்ணம் உருவாகலாம். அதிர்ஷ்ட நிறம் மஞ்சள்.

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சில நஷ்டங்கள் ஏற்படலாம். குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். வணிக ஒப்பந்தங்களில் எச்சரிக்கை தேவை. மாணவர்கள் புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள ஆர்வம் காட்டுவார்கள். பயணங்களில் கவனம் அவசியம். அதிர்ஷ்ட நிறம் வெள்ளை.

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சாதாரண நாளாக அமையும். காதல் மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கையில் நல்லிணக்கம் நிலவும். வேலைப்பளு அதிகரிக்கலாம். புதிய முயற்சிகளை தொடங்க ஏற்ற நாள். சக ஊழியர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவது வெற்றியை தரும். அதிர்ஷ்ட நிறம் ஆரஞ்சு.

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மனஅழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும். நண்பர் ஒருவர் விரக்தியை ஏற்படுத்தலாம். பேச்சிலும் செயலிலும் அமைதி அவசியம். புதிய திட்டங்களை இன்று தொடங்க வேண்டாம். பொறுமை தான் வெற்றிக்கான வழி. அதிர்ஷ்ட நிறம் வெள்ளை.

மீன ராசிக்காரர்கள் இன்று ஆபத்தான செயல்களை தவிர்க்க வேண்டும். வார்த்தைகளில் கட்டுப்பாடு அவசியம். அவசர முடிவுகள் இழப்பை ஏற்படுத்தலாம். தனிப்பட்ட விருப்பங்களை நிறைவேற்ற முயற்சிப்பீர்கள். ஆரோக்கியத்தில் ஏற்ற இறக்கங்கள் காணப்படும். அதிர்ஷ்ட நிறம் நீலம்.

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

