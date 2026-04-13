2026 பராபவ ஆண்டு முக்கிய பொது பலன்கள்

பொருளாதாரம் & விவசாயம்: விவசாயிகளுக்கு நல்ல வருமானம், விளைச்சல் இரட்டிப்பாகும். தங்கத்தின் விலை கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருக்கும், மஞ்சள் நிறப் பொருட்கள் விலை அதிகரிக்கும்.
பணி, தொழில்: மென்பொருள் மற்றும் பழைய தொழிற்சாலைகளில் மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். வேலை வாய்ப்புகளில் சிறிய தொய்வு ஏற்பட்டாலும், சொந்தமாக தொழில் தொடங்குபவர்களுக்கு நல்ல காலம்.
ஆன்மிகம்: குருவின் ஆதிக்கத்தால் ஆலய திருப்பணிகள், வழிபாடுகள், ஞானிகளின் அருளாசி அதிகரிக்கும். நீண்ட நாள் வேண்டுதல்கள் நிறைவேறும்.
வீடு/வாகனம்: சொந்த வீடு, நிலம் வாங்கும் யோகம் பலருக்கு உண்டு. வாகன விபத்துகள் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.
12 ராசிகள் சுருக்கமான பொது பலன்கள்:
மேஷம்: நீண்ட நாள் கவலைகள் நீங்கும், தொழில் முன்னேற்றம் உண்டு.
ரிஷபம்: உழைப்புக்கேற்ற ஊதியம், சமூக அந்தஸ்து உயரும், வெளிநாட்டு யோகம்.
மிதுனம்: பொருளாதாரத்தில் முன்னேற்றம், ஆரோக்கியம் சிறக்கும்.
கடகம்: புதிய முயற்சிகள் வெற்றி தரும், பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும்.
சிம்மம்: பண வரவு சிறப்பாக இருக்கும், சுப காரியங்கள் நடக்கும்.
கன்னி: உத்தியோக உயர்வு, புதிய சொத்து சேர்க்கை.
துலாம்: முயற்சிகள் பலன் தரும், கணவன்-மனைவி இடையே இணக்கம்.
விருச்சிகம்: தடைகள் நீங்கும், வெளிநாட்டு பயணம் அமையலாம்.
தனுசு: குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி, தொழில் ரீதியான பயணம்.
மகரம்: புதிய தொழில்கள் தொடங்கலாம், லாபம் அதிகரிக்கும்.
கும்பம்: சவால்கள் இருக்கும், பொறுமை அவசியம்.
மீனம்: அதிர்ஷ்டமான காலம், சொத்துக்கள் சேரும்.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.