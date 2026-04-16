Thursday, April 16, 2026
இன்றைய ராசிபலன் (16 ஏப்ரல் 2026): இன்று எந்த ராசிக்கு அதிர்ஷ்டம்? முழு பலன்!

written by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (16 ஏப்ரல் 2026)

வேத ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில், கிரகங்களின் சஞ்சாரம் மற்றும் நட்சத்திரங்களின் மாற்றங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. தொழில், நிதி, குடும்பம், காதல் என பல துறைகளில் இம்மாற்றங்கள் வெளிப்படும். அந்த வகையில், 2026 ஏப்ரல் 16 ஆம் தேதி (வியாழக்கிழமை) உங்கள் ராசிக்கு என்ன பலன் என்பதை பார்க்கலாம்.

மேஷம்

இன்று உங்களின் உழைப்புக்கு பாராட்டு கிடைக்கும் நாள். மேலதிகாரிகளுடன் நல்ல உறவு நிலவும். முதலீடுகளில் அனுபவமுள்ளவர்களின் ஆலோசனை அவசியம். கடனாக கொடுத்த பணம் திரும்ப கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்

ரிஷபம்

சாதாரணத்தை விட நல்ல நாள். சிறிய லாபங்களை தவறவிடாதீர்கள். குடும்ப உறவுகள் மேம்படும். காதல் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

மிதுனம்

நிலுவை பணிகளை முடிக்க ஏற்ற நாள். தாமதம் தவிர்த்து செயல்படுங்கள். குடும்பத்தில் மதிப்பு உயரும். புதிய தொழில் முயற்சிகளுக்கு நல்ல தொடக்கம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

கடகம்

முக்கிய இலக்குகளை அடையக்கூடிய நாள். வேலைகளில் வேகமும் கவனமும் தேவை. நண்பர்களுக்கு உதவி செய்ய நேரிடலாம். குடும்ப ஆதரவு கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

சிம்மம்
சில சவால்கள் நிறைந்த நாள். அபாயமான முடிவுகளை தவிர்க்கவும். புதிய வருமான வாய்ப்புகள் தோன்றும். கடன் எடுப்பதில் கவனம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

கன்னி

தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் நாள். நண்பர்களுடன் நேரம் செலவிடுவீர்கள். ஆனால் புதியவர்களை நம்பாதீர்கள். துணையின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு

துலாம்

ஏற்றத் தாழ்வுகள் நிறைந்த நாள். உடல்நலத்திலும் வணிகத்திலும் கவனம் தேவை. குடும்பத்தில் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். அமைதியாக நடந்து கொள்ளுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்

விருச்சிகம்

இன்று கலவையான பலன்கள். ஆரோக்கியம் மேம்படும். தொழிலில் சற்று நஷ்டம் ஏற்படலாம். பெரிய முதலீடுகளை ஒத்திவைக்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

தனுசு

கடின உழைப்பால் வெற்றி பெறும் நாள். வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். அவசரம் தவிர்க்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

மகரம்

வணிகத்தில் நல்ல முன்னேற்றம். பிறரின் கருத்தால் பாதிக்கப்படாதீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் கவனம் அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பழுப்பு

கும்பம்

சவால்கள் நிறைந்த நாள். தவறான முடிவுகள் எடுக்க வாய்ப்பு உள்ளது. நிதி இழப்புகள் ஏற்படலாம். கோபத்தை கட்டுப்படுத்துங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

மீனம்

பிஸியான நாள். வெளிநாட்டு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பெரியவர்களின் ஆலோசனையை மதிக்கவும். தவறான நண்பர்களை தவிர்க்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

