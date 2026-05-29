இன்றைய ராசிபலன் 29 மே 2026: இந்த ராசிக்காரர்கள் இன்று அவசர முடிவுகளை தவிர்க்க வேண்டும்!

வேத ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில் கிரகங்களின் இடமாற்றம் மற்றும் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரம் மனிதர்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது. அந்த வகையில், 2026 மே 29 ஆம் திகதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் தொழில், பணவரவு, குடும்பம், ஆரோக்கியம் மற்றும் உறவுகள் போன்ற துறைகளில் என்ன பலன்கள் காத்திருக்கின்றன என்பதை விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
மேஷம்
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று குடும்ப உறவுகள் பலப்படும் நாளாக இருக்கும். வாழ்க்கைத் துணையுடன் மனம் திறந்த உரையாடல்கள் நடைபெறும். இதனால் இருவருக்குமிடையிலான புரிதல் அதிகரிக்கும். தொழிலில் சில சவால்கள் வந்தாலும், உங்கள் புத்திசாலித்தனமான அணுகுமுறை அவற்றை சமாளிக்க உதவும். நிதி தொடர்பான முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும் முன் நிதானமாக சிந்திப்பது நல்லது. சுற்றியுள்ளவர்களின் உண்மையான எண்ணங்களை புரிந்துகொள்வது உங்களுக்கு மன அமைதியைத் தரும்.
ரிஷபம்
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அதிர்ஷ்டம் கைகொடுக்கும் நாள். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். நீண்ட நாட்களாக முயன்ற காரியங்கள் வெற்றியடையும். சமூகத்தில் உங்கள் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவு உங்களுக்கு உற்சாகத்தை தரும். முடிக்காமல் இருந்த ஒரு முக்கிய வேலை இன்று நிறைவடைவதால் மனநிம்மதி கிடைக்கும்.
மிதுனம்
மிதுன ராசிக்காரர்களின் திறமைகள் இன்று அனைவராலும் பாராட்டப்படும். பணியிடத்தில் உங்கள் புதிய யோசனைகள் மேலதிகாரிகளின் கவனத்தை ஈர்க்கும். வெளிநாடு தொடர்பான முயற்சிகளில் நல்ல தகவல்கள் கிடைக்கலாம். வீட்டிற்கு உறவினர்கள் அல்லது நண்பர்கள் வருகை தரலாம். இருப்பினும் பணியிடத்தில் பொறுமையுடன் நடந்துகொள்வது அவசியம். அவசரமாக பேசுவது சிக்கலை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
கடகம்
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மனஅழுத்தம் மற்றும் குழப்பம் அதிகமாக இருக்கக்கூடும். எந்த விஷயத்திலும் அவசர முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும். குடும்பத்தில் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். இருப்பினும் அமைதியாக நடந்துகொண்டால் பிரச்சினைகள் விரைவில் சரியாகும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த வேலைகள் முடிவடையும் வாய்ப்பு உள்ளது. ஆரோக்கியத்திலும் கவனம் தேவை.
சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் நாள். பணியிடத்தில் உங்கள் உழைப்புக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். முதலீடுகள் மூலம் நல்ல லாபம் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். பழைய நண்பரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு ஏற்படலாம். இது பழைய நினைவுகளை மீண்டும் புதுப்பிக்கும்.
கன்னி
கன்னி ராசிக்காரர்கள் இன்று மிகவும் கவனமாக செயல்பட வேண்டும். வேலைப்பளு அதிகரிக்கலாம். எந்த முடிவையும் எடுக்கும் முன் பலமுறை யோசிக்க வேண்டும். ஆரோக்கியத்தில் அலட்சியம் காட்டக்கூடாது. சிறிய கவனக்குறைவும் பெரிய பிரச்சினையை உருவாக்கலாம். நிதி பிரச்சினைகளில் இருந்து விடுபடும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நல்ல முன்னேற்றங்கள் கிடைக்கும். வருமானத்தை அதிகரிக்கும் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். வெளிநாட்டு கல்வி அல்லது தொழில் தொடர்பான முயற்சிகள் சாதகமாக அமையும். உங்கள் வேலைகளை மற்றவர்களை நம்பாமல் நீங்களே செய்து முடிப்பது வெற்றியைத் தரும். முடிவெடுக்கும் திறன் இன்று சிறப்பாக இருக்கும்.
விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசிக்காரர்களின் சமூக மரியாதை அதிகரிக்கும் நாள் இது. உங்கள் உழைப்புக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். ஆனால் அதிக கோபம் மற்றும் பிடிவாதம் சிக்கலை ஏற்படுத்தலாம். முக்கியமான விஷயங்களை எல்லோரிடமும் பகிர வேண்டாம். தவறுகளை ஒப்புக்கொள்ளும் மனப்பான்மை உறவுகளை வலுப்படுத்தும். உடல்நலத்திலும் கவனம் தேவை.
தனுசு
தனுசு ராசிக்காரர்கள் இன்று உற்சாகத்துடன் செயல்படுவீர்கள். குடும்பத்தில் இருந்த பிரச்சினைகளை பேசித் தீர்க்க முயற்சி செய்வீர்கள். ஆரோக்கியத்தில் சிறிய பாதிப்புகள் இருக்கக்கூடும் என்பதால் யோகா மற்றும் உடற்பயிற்சியை அன்றாட பழக்கமாக்குவது நல்லது. வேலைகளில் முழு கவனத்துடன் செயல்பட்டால் வெற்றி உறுதி.
மகரம்
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று பொறுமை மிகவும் அவசியம். பழைய உடல்நலப் பிரச்சினைகள் மீண்டும் தோன்றக்கூடும். அதை அலட்சியப்படுத்தாமல் மருத்துவரின் ஆலோசனை பெறுவது நல்லது. குடும்பம் மற்றும் தொழில் வாழ்க்கைக்கு இடையே சமநிலையை பேண வேண்டும். நிதானமாக செயல்பட்டால் பெரிய பிரச்சினைகளையும் எளிதில் சமாளிக்க முடியும்.
கும்பம்
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சமூக அங்கீகாரம் அதிகரிக்கும். பொருளாதார நிலைமை வலுப்பெறும். ஆன்மீக சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். தேவையற்ற செலவுகள் கவலையை ஏற்படுத்தலாம். மற்றவர்களின் பிரச்சினைகளில் அதிகமாக தலையிடாமல் இருப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும்.
மீனம்
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மிகவும் சாதகமான நாள். உடல்நலம் சிறப்பாக இருக்கும். வாழ்க்கைத் துணையுடன் உறவு மேலும் நெருக்கமாகும். அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருப்பதால் பல வேலைகள் எளிதில் நிறைவேறும். மனநிறைவும் அமைதியும் இன்று அதிகமாக இருக்கும். புதிய முயற்சிகளை தைரியமாக தொடங்கலாம்.
இன்றைய தினத்தில் கடகம், கன்னி மற்றும் மகர ராசிக்காரர்கள் அவசர முடிவுகளை தவிர்க்க வேண்டும். பொறுமை மற்றும் நிதானம் இன்று வெற்றிக்கான முக்கிய காரணமாக இருக்கும்.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.