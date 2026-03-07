19ஆவது வடக்கின் சமர் | வெற்றியை நோக்கி நகரும் சென். ஜோன்ஸ்

யாழ்ப்பாணம் மத்திய கல்லூரிக்கு எதிரான 119ஆவது வடக்கின் சமர் மாபெரும் கிரிக்கெட் போட்டியில் உதயனன் அபிஜோய்ஷாந்த் குவித்த அபார சதம், சென். ஜோன்ஸ் கல்லூரியை வெற்றியை நோக்கி நகரவைத்துள்ளது.
யாழ்ப்பாணம் மத்திய கல்லூரி மைதானத்தில் நடைபெறும் இப் போட்டியில் 248 ஓட்டங்களை வெற்றி இலக்காகக் கொண்டு இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் துடுப்பெடுத்தாடிவரும் யாழ்ப்பாணம் மத்திய கல்லூரி இன்றைய இரண்டாம் நாள் ஆட்ட நேர முடியில் 6 விக்கெட்களை இழந்து 120 ஓட்டங்களைப் பெற்று பெரும் இக்கட்டான நிலையில் இருக்கிறது.
இந் நிலையில் சென். ஜோன்ஸ் கல்லூரி தனது 41ஆவது வெற்றியைப் பதிவு செய்யும் என பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முதல் இன்னிங்ஸ் நிறைவில் 24 ஓட்டங்களால் முன்னிலையில் இருந்த சென். ஜோன்ஸ் கல்லூரி இரண்டாம் நாளான இன்று காலை தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸை பூஜ்ஜியத்திலிருந்து தொடர்ந்தது.
சென். ஜோன்ஸ் கல்லூரியின் ஆரம்பம் சிறப்பாக அமையவில்லை. அதன் முதல் 2 விக்கெட்கள் 19 ஓட்டங்களுக்கு சரிந்தன.
எனினும் உதயனன் அபிஜோய்ஷாந்த் மிகத் திறமையாகத் துடுப்பெடுத்தாடி இரண்டு பெறுமதியான இணைப்பாட்டங்களை ஏற்படுத்தியதுடன் அபார சதம் ஒன்றையும் குவித்து சென். ஜோன்ஸ் அணியை பலமான நிலையில் இட்டார்.
ஜீவா அபிசானுடன் 3ஆவது விக்கெட்டில் 65 ஓட்டங்களையும் அணித் தலைவர் முர்பின் ரெண்டியோவுடன் 4ஆவது விக்கெட்டில் 88 ஓட்டங்களையும் அபிஜோய்ஷாந்த் பகிர்ந்தார்.
105 பந்துகளை எதிர்கொண்ட அபிஜோய்ஷாந்த் 15 பவுண்டறிகள், 4 சிக்ஸ்களுடன் 121 ஓட்டங்களைக் குவித்தார்.
அபிசான் 18 ஓட்டங்களையும் முர்பின் ரெண்டியோ 34 ஓட்டங்களையும் சிவகுமார் ஜோன் நதேனியா 19 ஓட்டங்களையும் பெற்றனர்.
முதல் இன்னிங்ஸில் 5 விக்கெட்களைக் கைப்பற்றிய முரளி திசோன் 2ஆவது இன்னிங்ஸில் 78 ஓட்டங்களுக்கு 7 விக்கெட்களைக் கைப்பற்றி 10 விக்கெட் குவியலைப் பதிவுசெய்தார்.
வெலன்டைன் ஹெரிஸ் 62 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்களைக் கைப்பற்றினார்.
தொடர்ந்து இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் துடுப்பெடுத்தாடிவரும் யாழ்ப்பாணம் மத்திய கல்லூரி இன்றைய இரண்டாம் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் 6 விக்கெட்களை இழந்து 120 ஓட்டங்களைப் பெற்றுள்ளது.
ஜெயசீலன் ஜெனோஷன் (20), கபிலன் அமலன் ஆகிய இருவரும் திறமையாகத் துடுப்பெடுத்தாடி 44 ஓட்டங்களைப் பகிர்ந்து நல்ல ஆரம்பத்தை இட்டுக்கொடுத்தனர். ஆனால், அதன் பின்னர் விக்கெட்கள் சீரான இடைவெளியில் வீழ்ந்தன.
கபிலன் அமலன் 44 ஓட்டங்களைப் பெற்றார்.
முரளி திசோன் 22 ஓட்டங்களுடன் ஆட்டம் இழக்காதுள்ளார்.
இன்று போட்டியின் கடைசி நாளாகும்.
எண்ணிக்கை சுருக்கம்
சென். ஜோன்ஸ் கல்லூரி 1ஆவது இன்: சகலரும் ஆட்டம் இழந்து 119 (சற்குணராஜா வினுக்ஷன் 22, முர்பின் ரெண்டியோ 19, முரளி திசோன் 39 – 5 விக்., வெலன்டைன் ஹெரிஸ் 37 – 3 விக்.)
யாழ்ப்பாணம் மத்திய கல்லூரி 1ஆவது இன்: சகலரும் ஆட்டம் இழந்து 95 (அன்ரனிரேஷான் அபிஷேக் 23, நாகராசா சஜித் 16, கனேசமூர்த்தி கௌசிகன் 41 – 5 விக்., முர்பின் ரெண்டியோ 19 – 3 விக்.)
சென். ஜோன்ஸ் கல்லூரி 2ஆவது இன்: சகலரும் ஆட்டம் இழந்து 223 (உதயனன் அபிஜோய்ஷாந்த் 122, முர்பின் ரெண்டியோ 34, சிவகுமார் ஜோன் நதேனியா 19, ஜீவா அபிசான் 18, முரளி திசோன் 78 – 7 விக்., வெலன்டைன் ஹெரிஸ் 62 – 3 விக்.),
யாழ்ப்பாணம் மத்திய கல்லூரி 2ஆவது இன்: 2ஆம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 120 – 6 விக். (கபிலன் அமலன் 44, முரளி திசோன் 22 ஆ.இ., ஜெயசீலன் ஜெனோஷன் 20, புவணேஸ்வரன் கிஷாந்த் 3 – 1 விக், உதயனன் அபிஜோய்ஷாந்த் 3 – 1 விக்.)