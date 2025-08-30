பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி லெட்சுமன்

10 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் 21 ஆம் நூற்றாண்டு வரை இலங்கையில் இந்திய நடனத்தின் தாக்கமானது, இலங்கை சிற்பக்கலையில், குறிப்பாக பொலன்னறுவை காலத்தில், சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம், தென்னிந்தியாவிற்கும் இலங்கைக்கும் இடையிலான கலாச்சார பரிமாற்றத்திற்கு ஒரு கண்கவர் எடுத்துக்காட்டாகும்.
இது குறித்த ஆய்வை விளக்கும் சொற்பொழிவு செயல் விளக்கம் கடந்த 19ஆம் திகதி புதன்கிழமை, கொழும்பு 07 இல் உள்ள இந்திய உயர்ஸ்தானிகராலயத்தின் சுவாமி விவேகானந்தா கலாச்சார நிலையத்தில் புகழ்பெற்ற பரதநாட்டிய நிபுணர் மற்றும் அறிஞர் கலாநிதி சுபாஷினி பத்மநாதன் தலைமையில் நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது.
இதன்போது, சொற்பொழிவு செயல் விளக்கம் அளித்த பரதநாட்டிய நிபுணர் மற்றும் அறிஞர் கலாநிதி சுபாஷினி பத்மநாதன், பல்வேறு புகைப்படங்களையும் காட்சிப்படுத்தல்கள் மூலம், இலங்கை சிற்பக்கலையில், குறிப்பாக பொலன்னறுவை காலத்தில், சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கத்தை அருமையாக எடுத்தியம்பினார்.
இது பற்றிய விளக்கமளித்த கலாநிதி சுபாஷினி பத்மநாதன்,
இந்து மதத்தில், நடனம் ஒரு பக்தி முறையாகக் கருதப்படுகிறது. சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் என்ற நான்கு வழிகளுள், சரியை என்பது உடலால் செய்யப்படும் வழிபாடு. இது சோழர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அவர்கள் அந்த நடன வடிவங்களை சிற்பங்களில் பிரதிபலித்தனர்.
இலங்கையில், இந்தியாவைப் போல கல்வெட்டுகள் இல்லை. ஆனால் சிற்பங்கள் வழியாகவே நாங்கள் நடன கலையின் தாக்கத்தை ஆராய்கிறோம்
சிற்பங்களை இரண்டு வகைப்படுத்தலாம்:
1. அலங்கார நடனச் சிற்பங்கள்
2. தெய்வங்களை அடிப்படையாக்கொண்ட பக்தி சிற்பங்கள் (Iconography)
பொலன்னறுவை பகுதியில் உள்ள இந்தச் சிற்பங்கள் இந்திய நடன கலையின் தாக்கத்தை காட்டுகின்றன. சிற்பங்களில் உடல் நிலை, கண் பார்வை, கால்நிலை போன்றவை சிறந்த முறையில் செதுக்கப்பட்டுள்ளதாக கலாநிதி சுபாஷினி பத்மநாதன் தெரிவித்தார்.
கலாநிதி சுபாஷினி பத்மநாதனின் சொற்பொழிவு செயல் விளக்கத்தை கொண்டு , இலங்கை சிற்பக்கலையில், குறிப்பாக பொலன்னறுவை காலத்தில், சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கத்தின் எடுத்துக்காட்டு பின்வருமாறு –
இலங்கை சிற்பக்கலையில் சோழர் செல்வாக்கு
இலங்கையில் சோழ வம்சத்தின் ஆட்சியின் போது (சுமார் 1017–1055 கி.பி), இலங்கை கலை மற்றும் கட்டிடக்கலையில் தென்னிந்திய கலை பாணிகள் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் புகுத்தப்பட்டன. இந்த காலகட்டத்தில் இந்து கோவில்கள் கட்டப்பட்டன மற்றும் சிக்கலான சிற்பங்கள் , மாறும் தோரணைகள் கொண்ட சோழ பாணி சிற்பங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.
குறிப்பாக, பொலன்னறுவையில் உள்ள சிவன் ஆலயத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நடராஜரின் வெண்கல சிலையில் சோழர் செல்வாக்கு தெளிவாகத் தெரிகிறது. தற்போது பொலன்னறுவை அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள இந்த சிலை, இலங்கையில் காணப்படும் சிவன் வெண்கலங்களின் மிகப்பெரிய மாதிரியாகக் கருதப்படுகிறது.
பரதநாட்டியம் மற்றும் சிற்ப பிரதிநிதித்துவம்
தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரிய நடன வடிவமான பரதநாட்டியம், இலங்கையில் சிற்பக் கலையை ஆழமாக பாதித்துள்ளது. பொலன்னறுவை காலத்தைச் சேர்ந்த பல சிற்பங்கள், நாட்டிய சாஸ்திரத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள 108 கரணங்களுடன் ஒத்துப்போகும் நடன நிலைகளை சித்தரிக்கின்றன, இந்த சிற்பங்கள் அலங்காரமாக மட்டுமல்லாமல், பரதநாட்டியத்தின் வெளிப்படையான சைகைகள் மற்றும் தோரணைகளின் சாரத்தை படம்பிடித்து, நடன அசைவுகளின் காட்சி பிரதிநிதித்துவங்களாகவும் செயல்படுகின்றன.
பொலன்னறுவை பகுதியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட, இந்த நடராஜ சிலை முழுமையாக இந்து ஆகம சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது. இந்தியாவிலும், குறிப்பாக தென்னிந்தியாவில், இவை உள்ளூர் சிற்பிகளால் கற்பனை சக்தியுடன் மற்றும் பாரம்பரிய அறியலுடன் உருவாக்கப்பட்டன.
இந்த நடராஜ சிற்பங்கள் பாரதநாட்டிய பாணிகளின் தாக்கம் பொலன்னறுவை காலத்தில் இருந்ததை உறுதி செய்கின்றன.
அதற்குப் பிறகு, அலங்காரப்படுத்தப்பட்ட ( ornamentation) சிற்பங்களும் காட்டப்பட்டுள்ளன: சோமாஸ்கந்தர், சந்திரசேகரர் எனப்படும் தெய்வங்கள். இவற்றின் உடல் நிலைகள், கால்நிலையின் நுட்பம், அணிகலன்கள் அனைத்தும் அந்தக் காலத்து நடனக் கலைஞர்கள் பயன்படுத்தியதை பிரதிபலிக்கின்றன. இன்றும் நாம் பாரதநாட்டியத்தில் இதே போன்ற ஆடைகள் மற்றும் நகைகளை பயன்படுத்துகிறோம். காலப்போக்கில் உருவான மாற்றங்களுடன் இருப்பினும் பாரம்பரிய வடிவம் தொடர்ந்து உள்ளது.
சில அணிகலன்கள்: நாகம் வடிவ கையணிகள், காலணிகள், தொப்பிகள் போன்றவை. இன்றைக்கு நாம் அவற்றில் சிலவற்றையே பயன்படுத்துகிறோம், ஆனால் அவை நடன கலைஞர்களின் பழங்கால பாணிகளை எடுத்துச் சொல்கின்றன.
கலாச்சார ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் மரபு
சோழர் கால கலை கூறுகள் மற்றும் பரதநாட்டியத்தை இலங்கை சிற்பத்தில் ஒருங்கிணைப்பது வளமான கலாச்சார தொகுப்பின் காலத்தைக் குறிக்கிறது. இந்த இணைவு குறிப்பாக பொலன்னறுவையில் காணப்படும் அலங்கார நடன சிற்பங்கள் மற்றும் உருவப்படங்களில் தெளிவாகத் தெரிகிறது.
இது இந்து மற்றும் பௌத்த கலை மரபுகளை பிரதிபலிக்கிறது. இத்தகைய சிற்பங்களின் இருப்பு தென்னிந்திய மற்றும் இலங்கை கலாச்சாரங்களின் வரலாற்று ஒன்றோடொன்று இணைந்திருப்பதையும் அவற்றின் கலை பரிமாற்றங்களின் நீடித்த மரபையும் அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.
சுருக்கமாக, பொலன்னறுவை காலத்தில் சோழ வம்சத்தின் செல்வாக்கும், இலங்கை சிற்பக்கலையில் பரதநாட்டியம் இணைக்கப்பட்டதும், ஒரு குறிப்பிடத்தக்க கலாச்சார மற்றும் கலை ஒருங்கிணைப்பு சகாப்தத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது. இது பிராந்தியத்தின் பாரம்பரியத்தில் நீடித்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
குறிப்பாக பொலன்னறுவை காலத்தில், இலங்கை கலையில் சோழ வம்சத்தின் செல்வாக்கு தென்னிந்திய நடன வடிவங்களை உள்ளூர் சிற்பங்களுடன் ஒருங்கிணைப்பதில் தெளிவாகத் தெரிகிறது.
இந்த கலாச்சார பரிமாற்றம் பொலன்னறுவையில் உள்ள 5வதாக அடையாளப்படுத்தப்பட்ட சிவன் ஆலயம் நடராஜர் வெண்கல சிலையால் எடுத்துக்காட்டுகிறது. தோராயமாக 139.5 செ.மீ உயரமுள்ள இந்த 12 ஆம் நூற்றாண்டின் சிற்பம், சோழர்களின் கலை பாணி மற்றும் மத அடையாளங்களை உள்ளடக்கிய அவரது நடனத்தில் சிவபெருமானை சித்தரிக்கிறது .
சோழ கைவினைஞர்கள் நாட்டிய சாஸ்திரம் மற்றும் சிற்ப சாஸ்திரத்தின் கொள்கைகளைப் பின்பற்றினர், அவர்களின் சிற்பங்கள் துல்லியமான நடன தோரணைகள் மற்றும் உருவப்பட விவரங்களை பிரதிபலிக்கின்றன என்பதை உறுதி செய்தனர்.
இந்த மரபுகள் வெண்கல சின்னங்களை உருவாக்குவதில் மட்டுமல்ல, கோயில் கட்டிடக்கலையில் அலங்கார கூறுகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின.
உதாரணமாக, பொலன்னறுவையில் உள்ள வட்டதாகே ஒரு காலத்தில் இசைக்கலைஞர்கள் மற்றும் நடனக் கலைஞர்களுடன் நடன ஊர்வலங்களை சித்தரிக்கும் ஸ்டக்கோ சிற்பங்கள் இருந்தன, இருப்பினும் காலப்போக்கில் பாதுகாப்பு இல்லாததால் மாற்றமடைந்துள்ளன.
வட்டதாகே (Vatadage) பௌத்த சமய வழிபாட்டுக்குரிய கட்டிடம் , இதன் படிகளின் கீழே காணப்படும் இரண்டு சிற்பங்கள் கூட நடன நுட்பங்களுடனான செதுக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இவை சோழர் கலைச்சித்திரங்களை நினைவூட்டுகின்றன. இந்தியாவின் தஞ்சாவூரில் உள்ள பெரியக் கோயிலும் (இராஜராஜ சோழன் கட்டிய), சோழர்களின் கலைத் திறமையை உலகிற்கு காட்டுகிறது.
கூடுதலாக, அந்தக் காலத்தின் காவல் கற்கள் மற்றும் பிற கட்டிடக்கலை அம்சங்களில் நடன மையக்கருக்களின் ஒருங்கிணைப்பு தெளிவாகத் தெரிகிறது. இந்தக் கூறுகள் இந்து மற்றும் பௌத்த கலை மரபுகளின் இணைவை வெளிப்படுத்துகின்றன. இது இடைக்கால இலங்கையின் துடிப்பான கலாச்சார நிலப்பரப்பை பிரதிபலிக்கிறது.
இலங்கையில் சோழர் காலம் தென்னிந்திய கலை மற்றும் மதக் கூறுகளின் குறிப்பிடத்தக்க உட்செலுத்தலால் குறிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக நடனத்தால் ஈர்க்கப்பட்ட சிற்பத்தின் மூலம். இந்தப் பாரம்பரியம் இப்பகுதியின் கலாச்சார மற்றும் கலை வளர்ச்சியில் அதன் பங்கிற்காக தொடர்ந்து ஆய்வுப் பொருளாக உள்ளது.
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையானது பார்வதி சிலைகள் மற்றும் நடன பாவனைகள், இந்திய பாரம்பரிய நடன வடிவமான பரதநாட்டியத்தின் ஆழமான தாக்கத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன. இந்தக் காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட சிலைகள், நடனத்தின் அசைவுகள், உடல் நிலைகள் மற்றும் கைவினைகள் போன்றவற்றை சிறப்பாக பிரதிபலிக்கின்றன.
பொலன்னறுவை மற்றும் யாப்பஹுவ கால சிற்பக்கலை, பாரத நாட்டியத்தின் அழகிய அசைவுகளையும், அலங்காரங்களையும் பிரதிபலிக்கின்றன. இந்த சிற்பங்கள், இந்திய நாட்டிய கலையின் தாக்கத்தை இலங்கையின் கலாச்சாரத்தில் எவ்வாறு ஊடுருவியுள்ளது. என்பதை வெளிப்படுத்துகின்றன. பொலன்னறுவை காலத்தில், பரத நாட்டியத்தின் பாணிகள் மற்றும் அசைவுகள் சிற்பங்களில் தெளிவாக காணப்படுகின்றன .
பொலன்னறுவை மற்றும் யாப்பஹுவ கால சிற்பங்கள், பாரத நாட்டியத்தின் தாக்கம் இலங்கையின் கலாச்சாரத்தில் எவ்வாறு ஊடுருவியுள்ளது என்பதை வெளிப்படுத்துகின்றன. இந்த சிற்பங்கள், நாட்டிய கலையின் அழகையும் வெளிப்படுத்துகின்றன.
பார்வதி சிலைகள் மற்றும் பரதநாட்டியம்
பொலன்னறுவை பகுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பார்வதி சிலைகள், பரதநாட்டியத்தில் காணப்படும் ‘அரைமண்டி நிலை’ போன்ற அடிப்படை நிலைகள் பிரதிபலிக்கின்றன. இந்த சிலைகளின் உடல் நிலைகள், கைகளின் நிலைகள் மற்றும் கண்களின் இயக்கங்கள், பரதநாட்டியத்தின் அசைவுகளை நினைவூட்டுகின்றன. இவை, நடனத்தின் அழகையும், அதன் ஆன்மீக முக்கியத்துவத்தையும் வெளிப்படுத்துகின்றன.
நடன பாவனைகள் மற்றும் சிற்பங்கள்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலை சார்ந்த கலைகளில், நடன பாவனைகள் மற்றும் அசைவுகள் மிகுந்த முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. சிலைகள், நடனத்தின் அசைவுகளை பிரதிபலிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவை, இந்திய நடன கலையின் தாக்கத்தை இலங்கையின் கலாச்சாரத்தில் எவ்வாறு ஊடுருவியது என்பதை காட்டுகின்றன.
இந்த சிற்பக்கலை சார்ந்த கலைகள், இந்திய நடன கலையின் அழகையும், அதன் ஆன்மீக முக்கியத்துவத்தையும் வெளிப்படுத்துகின்றன. இவை, இலங்கையின் கலாச்சாரத்தில் இந்திய நடன கலையின் தாக்கத்தை பிரதிபலிக்கின்றன.
பொலன்னறுவை காலத்தில் சோழர்களின் ஆட்சியின்போது, பரத நாட்டியத்தின் தாக்கம் இலங்கை சிற்பக்கலையில் முக்கிய பங்கு வகித்தது. சோழர்கள் தஞ்சாவூரைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு, இலங்கையின் பல பகுதிகளில், குறிப்பாக பொலன்னறுவையில், தங்கள் கலை மற்றும் கலாச்சாரத்தை பரப்பினர்.
பொலன்னறுவை நகரத்தில் காணப்படும் சில சிற்பங்கள், குறிப்பாக நடன அசைவுகளை பிரதிபலிக்கும் சிற்பங்கள், பாரத நாட்டியத்தின் தாக்கத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன. இந்த சிற்பங்கள், நடன அசைவுகள், கை மற்றும் கால் நிலைகள், கண் பார்வைகள் போன்றவற்றை நுட்பமாகக் காட்டுகின்றன. இவை, பாரத நாட்டியத்தின் கரணங்கள் மற்றும் அங்கீகாரங்களை பிரதிபலிக்கின்றன.
பொலன்னறுவை காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட சிற்பங்கள், சோழர்களின் கலைப்பாணியையும், பரதநாட்டியத்தின் நடன பாவனைகளையும் அழகாக இணைத்தன. இவை இலங்கை –இந்திய கலாச்சாரப் பரிமாற்றத்தின் உயிர்த்த சான்றுகளாகவும், காலத்தைக் கடந்த கலை மற்றும் ஆன்மீக மரபின் பிரதிபலிப்பாகவும் திகழ்கின்றன.