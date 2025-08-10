இங்கிலாந்து முழுவதும் குடியேற்ற எதிர்ப்பு போராட்டங்கள்!

நூனேட்டன் டவுன் ஹாலுக்கு (Nuneaton Town Hall) வெளியே முன்னெடுக்கப்பட்ட குடியேற்ற எதிர்ப்புப் போராட்டத்தில் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் இணைந்துகொண்டனர்.
நகர மையத்தில் மக்கள் கொடிகளை அசைத்து கோஷமிட்டபடி பேரணி நடத்திய இந்த ஆர்ப்பாட்டம், சனிக்கிழமை இங்கிலாந்து முழுவதும் நடந்த பல நடவடிக்கைகளில் ஒன்றாகும்.
இந்த வார தொடக்கத்தில், வார்விக்ஷயர் கவுண்டி கவுன்சில் தலைவர் ஜார்ஜ் ஃபின்ச் கூறுகையில், நகரத்தில் 12 வயது சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட இரண்டு ஆண்கள் புகலிடம் தேடுபவர்கள் எனக் குற்றஞ்சாட்டினார்.
போராட்டத்தின் போது குற்றவியல் சேதத்தை ஏற்படுத்துவதாக மிரட்டல் விடுத்ததாக சந்தேகத்தின் பேரில் 17 வயது சிறுவன் கைது செய்யப்பட்டதை வார்விக்ஷயர் பொலிஸ் உறுதிப்படுத்தியது. ஆனால், நிகழ்வு பெரும்பாலும் அமைதியாக இருந்ததாகவும் கூறினார்.
BST மதியம் 13:00 மணிக்கு, டவுன் ஹாலுக்கு வெளியே கூடிய குழு, இங்கிலாந்து கொடி, யூனியன் ஜாக் மற்றும் வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட பதாகைகளை பறக்கவிட்டு அரசாங்க எதிர்ப்பு செய்திகளை முழக்கமிட்டது.
வார்விக்ஷயர் பொலிஸ் மற்றும் உள்துறை அலுவலகம் குற்றம் சாட்டப்பட்ட இருவரின் குடியேற்ற நிலையை மறைத்ததாக சீர்திருத்த UK தலைமையிலான கவுன்சிலின் தலைவர் ஃபின்ச் குற்றம் சாட்டப்பட்டதை அடுத்து இந்த நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
சீர்திருத்த UK தலைவர் நைகல் ஃபரேஜ் பின்னர் குற்றம் சாட்டப்பட்ட சந்தேகநபர்களின் நிலையைப் பகிர்ந்துகொள்ள UK முழுவதும் உள்ள பொலிஸாருக்கு அழைப்பு விடுத்தார்.