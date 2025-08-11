WhatsApp
Monday, August 11, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

தந்தை மற்றும் மகனைக் கொலை செய்ததாக ஒருவர் மீது குற்றச்சாட்டு
by இளவரசி
கட்டாய கண் பரிசோதனை: 70 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஓட்டுநர்களுக்கு தடை...
by இளவரசி
இந்தியாவுக்கு வான்வெளி தடை: 2 மாதங்களில் ரூ.127 கோடி இழந்த...
by இளவரசி
உணவுக்கு பின் ஏலக்காய்!
by இளவரசி
சுலபமான சமையல் ‘இறால் தொக்கு’
by இளவரசி
மூன்று ராசிப் பெண்கள் அதிர்ஷ்ட தேவதைகள்!
by இளவரசி
புலம்பெயர்வோரைக் கட்டுப்படுத்த ‘Deport now, appeal later’ திட்டம் 23...
by இளவரசி
துருக்கியில் 6.1 ரிக்டர் நிலநடுக்கம்; 16 கட்டிடங்கள் தரைமட்டம்!
by இளவரசி

Home உலகம்இலண்டன் தந்தை மற்றும் மகனைக் கொலை செய்ததாக ஒருவர் மீது குற்றச்சாட்டு

தந்தை மற்றும் மகனைக் கொலை செய்ததாக ஒருவர் மீது குற்றச்சாட்டு

written by இளவரசி
தந்தை மற்றும் மகனைக் கொலை செய்ததாக ஒருவர் மீது குற்றச்சாட்டு

மத்திய இலண்டனில் தந்தை மற்றும் மகனைக் கொலை செய்ததாக ஒருவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

ஜூலை 28ஆம் திகதி பெர்மண்ட்ஸியின் லாங் லேனில் உள்ள ஒரு வணிக வளாகத்தில் கத்தியால் குத்தப்பட்டு, ப்ரோம்லியின் சிஸ்லேஹர்ஸ்ட்டைச் சேர்ந்த 58 வயதான டெர்ரி மெக்மில்லன் மற்றும் அவரது மகன் 27 வயதான பிரெண்டன் மெக்மில்லன் ஆகிய இருவரும் உயிரிழந்தனர்.

பிரெண்டன் மெக்மில்லன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். அவரது தந்தை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட சிறிது நேரத்தில் உயிரிழந்தார்.

அத்துடன், கத்திக்குத்து காயங்களுக்கு நான்கு பேர் சம்பவ இடத்திலேயே சிகிச்சை பெற்றதாக பெருநகர பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

ஹாக்னியின் மவுண்ட் ப்ளசண்ட் லேனைச் சேர்ந்த 31 வயதான ஹசன் செவிக், ஜூலை 28ஆம் திகதி கைது செய்யப்பட்டு, மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார்.

செவிக் சனிக்கிழமை மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்ட நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை இரண்டு கொலைக் குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

இளவரசி

