Monday, August 18, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
கைவிடப்படாத போராட்டத்தால் Air Canada விமானச் சேவைகள் தொடர்ந்தும் பாதிப்பு!
பெண்கள் அணிய ஏற்ற கருப்பு கவுன்கள்!
வெங்காயம் இல்லாத பூசணி சாம்பார்!
தினமும் ஒரு பச்சை தக்காளி!
இந்திய வரலாற்றில் மிகப் பெரிய வரிக் குறைப்பை அறிவித்த மோடி!
குழந்தையை சுமந்து, பிரசவிக்கக்கூடிய மனித ரோபோக்களை உருவாக்கும் சீன விஞ்ஞானிகள்!
நியூயார்க் இரவு விடுதியில் மர்ம நபர்கள் துப்பாக்கிச் சூடு; மூவர்...
ரஷ்யா மீது மேலும் பல பொருளாதார தடைகளை நாங்கள் விதிப்போம்...
இந்திய வரலாற்றில் மிகப் பெரிய வரிக் குறைப்பை அறிவித்த மோடி!

இந்திய வரலாற்றில் மிகப் பெரிய வரிக் குறைப்பை அறிவித்த மோடி!

இளவரசி
Modi

இந்திய வரலாற்றில் மிகப் பெரிய வரிக் குறைப்பை இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்துள்ளார்.

கடந்த 8 ஆண்டுகளில் இந்தளவுக்கு வரிக் குறைப்பை யாரும் செய்யவில்லை என்று அதனை வர்த்தகச் சமூகம் வரவேற்றுள்ளது.

இந்திய அரசாங்கம் பொருள் சேவை வரியில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை அறிவித்திருக்கிறது.

அதனால் அன்றாட அத்தியாவசியப் பொருள்கள் மற்றும் மின்னியல் பொருள்கள் ஆகியவற்றின் விலை குறையும்.

பொதுமக்களுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் கைகொடுக்கும் வகையில் வரி மாற்றம் இடம்பெறுகிறது. இந்தப் புதிய மாற்றம் எதிர்வரும் ஒக்டோபர் மாதம் நடைமுறைக்கு வரவுள்ளது.

இந்தியா மீது எதிர்வரும் 27ஆம் திகதி முதல் 50 சதவீதி தீர்வையை அமெரிக்கா அறிவித்திருக்கிறது.

அதனால் ஏற்படும் பாதிப்பைச் சமாளிக்க இந்திய அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்கிறது.

அதன்படி, இந்தியச் சுதந்திர தினத்தன்று பேசிய பிரதமர் மோடி, உள்நாட்டுப் பொருள்களை வாங்கும்படி மக்களைக் கேட்டுக்கொண்டார்.

இந்தியா வெளிநாட்டைச் சார்ந்திருப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.

இளவரசி

