அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் இருந்து விழுந்து பெண் பலி; இளைஞன் மீது கொலைக் குற்றச்சாட்டு!

அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் இருந்து விழுந்து ஒரு பெண் உயிரிழந்ததை அடுத்து, 18 வயது இளைஞன் மீது ஆணவக் கொலை மற்றும் கடத்தல் உட்பட ஏழு குற்றங்கள் சுமத்தப்பட்டுள்ளன.
வியாழக்கிழமை பிற்பகல் 2.45 மணியளவில் சவுத்தாம்ப்டனில் உள்ள கக்மியர் வீதியில் உள்ள முகவரியிலிருந்து ஒரு பெண் விழுந்துவிட்டதாக அவசர சேவைகள் மூலம் தகவல் கிடைத்ததாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
சவுத்தாம்ப்டனைச் சேர்ந்த 25 வயதான தியா லாங்டன், சம்பவ இடத்தில் காயங்களுடன் காணப்பட்டார். பின்னர் அவர் வெள்ளிக்கிழமை மருத்துவமனையில் இறந்தார்.
அவரது குடும்பத்தினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு, சிறப்பு அதிகாரிகள் ஆதரவு அளித்து வருகின்றனர்.
சம்பவம் நடந்த நேரத்தில் லாங்டனுடன் ஓர் ஆணும் பெண்ணும் அந்த முகவரியில் இருந்ததாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
இந்த நிலையில், சவுத்தாம்ப்டனின் ஸ்டோர் க்ளோஸைச் சேர்ந்த ஜெய்டன் ஹாசன்-அகார்ட் மீது கொலைக் குற்றம் சாட்டப்பட்டதாக பொலிஸார் கூறினர்.