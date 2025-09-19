WhatsApp
Friday, September 19, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

மழைக்காலத்தில் சளி பிடிக்காமல் இருக்கணுமா?
by இளவரசி
குழந்தைகளுக்கான ஆடைத் தெரிவுகள்!
by இளவரசி
உண்மையை மட்டுமே பேசும் ராசிக்காரர்கள்!
by இளவரசி
பிரான்ஸ்க்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டும் இரண்டாவது புலம்பெயர் நபர்
by இளவரசி
பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர் காலமானார்
by இளவரசி
இலண்டன் ரயில் வேலைநிறுத்த பேச்சுவார்த்தைகள் மீண்டும் தொடர்கின்றன
by இளவரசி
இலண்டன் பூங்காவில் துப்பாக்கிச் சூடு; ஒருவர் பலி, பெண் மருத்துவமனையில்...
by இளவரசி
அணுசக்தி தளத்திற்கு வெளியே போராடியவர்கள் மீது வாகனம் மோதல்; ஒருவர்...
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலண்டன் பிரான்ஸ்க்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டும் இரண்டாவது புலம்பெயர் நபர்

பிரான்ஸ்க்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டும் இரண்டாவது புலம்பெயர் நபர்

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பிரான்ஸ்க்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டும் இரண்டாவது புலம்பெயர் நபர்

இங்கிலாந்து அரசாங்கத்தின் “ஒருவர் உள்ளே, ஒருவர் வெளியே” (one in, one out) ஒப்பந்தத்தின் கீழ், இரண்டாவது புலம்பெயர் நபர், இன்று வெள்ளிக்கிழமை (19) பிரான்சுக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட உள்ளார்.

தனது வெளியேற்றத்திற்கு எதிரான சட்ட சவாலில் அந்த புலம்பெயர்ந்தவர் தோல்வியடைந்ததைத் தொடர்ந்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது.

சிறிய படகு நெருக்கடியை (small boats crisis) சமாளிக்க அரசாங்கத்தின் மீதான அழுத்தங்களுக்கு மத்தியில் இது ஒரு நிவாரணமாகக் கருதப்படுகிறது.

இதற்கிடையில், அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப், குடியேற்றப் பிரச்சினையைக் கையாள சர் கீர் ஸ்டார்மர், இராணுவத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்தார்.

இங்கிலாந்துக்கு வருகை தந்தபோது, இங்கிலாந்து பிரதமர் குடியேற்றம் குறித்து “மிகவும் வலுவான நிலைப்பாட்டை எடுக்க வேண்டும்” என்று டிரம்ப் கூறியிருந்தார்.

கடந்த மாதம் சிறிய படகில் இங்கிலாந்திற்கு வந்த ஓர் எரித்திரிய நாட்டவர் (Eritrean man), இன்று காலை 6.15 மணிக்கு பிரான்சுக்கு அனுப்பப்பட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. உயர் நீதிமன்றத்தில் தனது வெளியேற்றத்தை தற்காலிகமாக தடுக்க அவர் மேற்கொண்ட முயற்சியில் தோல்வியடைந்தார்.

இந்த வெளியேற்றம், கடந்த மாதம் நடைமுறைக்கு வந்த திட்டத்தின் கீழ் நடைபெறுகிறது. இத்திட்டத்தின்படி, ஆங்கிலக் கால்வாயைக் கடந்து வந்தவர்கள் மீண்டும் திருப்பி அனுப்பப்படுகின்றனர்.

இதற்கு ஈடாக, பிரான்ஸில் விண்ணப்பித்து இங்கிலாந்திற்கு வர அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்கள் அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். இந்த வெளியேற்றம், இத்திட்டத்தின் கீழ் முதல் புலம்பெயர்ந்தவர் வெளியேற்றப்பட்டதற்கு ஒரு நாள் கழித்து வருகிறது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர் காலமானார்

இலண்டன் ரயில் வேலைநிறுத்த பேச்சுவார்த்தைகள் மீண்டும் தொடர்கின்றன

இலண்டன் பூங்காவில் துப்பாக்கிச் சூடு; ஒருவர் பலி, பெண் மருத்துவமனையில்...

அணுசக்தி தளத்திற்கு வெளியே போராடியவர்கள் மீது வாகனம் மோதல்; ஒருவர்...

ஹைட் பார்க்கில் பெண்ணை பலாத்காரம் செய்த சட்டவிரோத குடியேறி பயங்கரவாதி...

வின்ட்சர் கோட்டையில் டிரம்ப்-எப்ஸ்டீன் படத்தை ஒளிர செய்த நால்வருக்கு பிணை

பிரபலமானவை

பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர் காலமானார்
உண்மையை மட்டுமே பேசும் ராசிக்காரர்கள்!
என் தேவதையே!
தேங்காய் பிரட் உருண்டை!

ஆன்மீகம்

அருகம்புல் மாலையின் அதிசய மகத்துவம்
by இளவரசி
வாஸ்துப்படி முன்னோர்கள் புகைப்படம்!
by இளவரசி
இவர்களுக்கு 100 வயதுக்கு மேல் வாழும் அதிர்ஷ்டம்!
by இளவரசி
ஆசைகள் நிறைவேற தெய்வீக ஆசீர்வாதம்!
by இளவரசி
இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொழிலில் அதிர்ஷ்டம்!
by இளவரசி

மகளிர்

ஆண் குழந்தை வளர்ப்பு – பெற்றோரின் பொறுப்பு
by இளவரசி
மாதவிடாய் வலியை போக்கும் வழிகள்
by இளவரசி
கருவளையங்களை நீக்க இயற்கை பொருட்கள்!
by இளவரசி
பெண்களுக்கான மனஅழுத்த நிவாரண குறிப்புகள்
by இளவரசி
வெள்ளை ஆடைகளுக்கான லாண்டரி கடை இரகசியம்!
by இளவரசி

சமையல்

காலை உணவில் முருங்கைக்கீரை!
by இளவரசி
தேங்காய் பிரட் உருண்டை!
by இளவரசி
கத்திரிக்காய் சட்னி 🌶️
by இளவரசி
சிக்கன்–முட்டை பொடிமாஸ்!
by இளவரசி
செவ்வாழையை சாப்பிடும் நேரமும் பலனும்!
by இளவரசி

மருத்துவம்

புற்றுநோய்களை குணப்படுத்தும் முள் சீத்தா
by இளவரசி
குப்பைமேனியின் அற்புத மருத்துவ குணங்கள்
by இளவரசி
சீத்தா பழத்தின் மருத்துவ குணங்கள்!
by இளவரசி
வெறும் வயிற்றில் கறிவேப்பிலை நீர் 🌿
by இளவரசி
சிறுநீரக நோயின் அறிகுறிகள் – அலட்சியம் வேண்டாம்!
by இளவரசி

சினிமா

பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர் காலமானார்

by இளவரசி
கவினின் ‘கிஸ்’ படத்திற்காக குரல் கொடுத்த ‘மக்கள் செல்வன்’ விஜய் சேதுபதி
by பூங்குன்றன்
தனுஷ் நடிக்கும் ‘இட்லி கடை’ படத்தின் இசை வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
அறிமுக நடிகர் தர்ஷன் நடிக்கும் ‘சரீரம் ‘
by பூங்குன்றன்
நடிகை ஸ்ருதிஹாசன் வெளியிட்ட ‘கும்கி 2’ பட ஃபர்ஸ்ட் லுக்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

குற்றம் புதிது | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
வீரவணக்கம் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கூலி – திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
போகி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அக்யூஸ்ட் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்

by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More