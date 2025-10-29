புகலிட விடுதிகளுக்காக பில்லியன் கணக்கான பவுண்டுகள் வீணடிப்பு – நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் குற்றச்சாட்டு

புகலிடம் கோருவோருக்கான தங்குமிடத்திற்காக வரி செலுத்துவோரின் பில்லியன் கணக்கான பவுண்டுகளை இங்கிலாந்து உள்துறை அலுவலகம் வீணடித்துள்ளதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் குழு அளித்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உள்துறை விவகாரங்களுக்கான குழுவின் அறிக்கைப்படி, “குறைபாடுள்ள ஒப்பந்தங்கள்” மற்றும் “திறமையற்ற விநியோகம்” காரணமாக, தேவை அதிகரிப்பைச் சமாளிக்க முடியாமல், தற்காலிகத் தீர்வுகளுக்குப் பதிலாக விடுதிகளைச் “செல்லும் தீர்வுகளாக” உள்துறை அலுவலகம் சார்ந்திருக்க வேண்டியிருந்தது.
இந்த விடுதி ஒப்பந்தங்களுக்கான எதிர்பார்க்கப்பட்ட செலவுகள் மூன்று மடங்காக உயர்ந்துள்ளன. 2019 முதல் 2029 வரையிலான விடுதி ஒப்பந்தங்களுக்கான செலவுகள் £4.5 பில்லியனிலிருந்து £15.3 பில்லியனாக உயர்ந்துள்ளது. இது மொத்தமாக £15 பில்லியனுக்கும் அதிகமாகும்.
இந்தச் செலவுகள் அதிகரித்துள்ள போதிலும், இரண்டு தங்குமிட வழங்குநர்கள் இன்னும் மில்லியன் கணக்கான கூடுதல் இலாபங்களைக் கடன்பட்டுள்ள நிலையில், உள்துறை அலுவலகம் அவற்றை வசூலிக்கவில்லை.
இந்தத் தற்போதைய அமைப்பு, விடுதிகளைச் சார்ந்திருப்பதால், அது விலையுயர்ந்ததாகவும், உள்ளூர் சமூகங்களிடையே செல்வாக்கு இல்லாததாகவும், புகலிடம் தேடுபவர்களுக்குப் பொருத்தமற்றதாகவும் உள்ளது.
முன்னர் கன்சர்வேடிவ் அரசாங்கத்தின் கீழ் வரையப்பட்ட ஒப்பந்தங்களில் குறைபாடுகள் இருந்தன என்றும், “போதுமான மேற்பார்வையின்மை” காரணமாகத் தவறுகள் “கவனிக்கப்படாமல் மற்றும் கவனிக்கப்படாமல் போயின” என்றும் இந்த அறிக்கை கூறியுள்ளது.
“மூத்த மட்டத்தில் தலைமைத்துவத்தின் தோல்விகள்” உள்துறை அலுவலகம் “இந்தச் சூழ்நிலையைக் கட்டுப்படுத்த இயலாமைக்கு” ஒரு காரணம் என்றும் அறிக்கை குறிப்பிடுகிறது.
குழுவின் தலைவர் டேம் கரேன் பிராட்லி கூறுகையில், இந்தத் துறை “இந்த ஒப்பந்தங்களின் தினசரி நிர்வாகத்தைப் புறக்கணித்தது” மேலும் “குறுகிய கால, எதிர்வினை பதில்களில்” கவனம் செலுத்தியுள்ளது என்று தெரிவித்தார்.
புகலிடக் கோரிக்கை தங்குமிடத்தில் உள்ள குறைபாடுகள் மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய நபர்களுக்கான பாதுகாப்பு கவலைகள் கவனிக்கப்படாமல் இருப்பது போன்ற பல நிகழ்வுகளைக் குழு கேள்விப்பட்டதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தெரிவித்தனர்.
முந்தைய கன்சர்வேடிவ் அரசாங்கத்தின் முடிவுகள், அதாவது ருவாண்டாவிற்கு குடியேற்றவாசிகளை நாடு கடத்தும் திட்டத்தைத் தொடரும்போது புகலிட முடிவுகளைத் தாமதப்படுத்துவது போன்ற முடிவுகளும் இந்தக் குழப்பத்திற்கு ஒரு காரணியாக இருந்ததாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூறினர்.
உள்துறை அலுவலகம் சவாலான சூழலில் இயங்கினாலும், அதன் “குழப்பமான பதில், அது சவாலைச் சமாளிக்கவில்லை என்பதை நிரூபித்துள்ளது” என்று அறிக்கை ஒப்புக்கொண்டது.
இந்த அறிக்கை குறித்துப் பதிலளித்த உள்துறை அலுவலகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர், அரசாங்கம் “இந்த நாட்டில் மற்றும் விடுதிகளில் உள்ள சட்டவிரோத குடியேற்றவாசிகளின் எண்ணிக்கை குறித்து கரிசனையுடன் உள்ளது” என்று கூறினார்.
மேலும், 2029-க்குள் புகலிட விடுதிகளின் பயன்பாட்டை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கான உறுதியைத் துறை மீண்டும் வலியுறுத்தியது.
செய்தித் தொடர்பாளர், “நாங்கள் ஏற்கனவே நடவடிக்கை எடுத்துள்ளோம் – விடுதிகளை மூடுவது, புகலிடச் செலவுகளை கிட்டத்தட்ட £1 பில்லியன் குறைப்பது மற்றும் இராணுவ தளங்கள் மற்றும் பயன்படுத்தப்படாத சொத்துக்களைப் பயன்படுத்துவதை ஆராய்வது” என்று கூறினார்.