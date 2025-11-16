நிரந்தர குடியிருப்பிற்கு அகதிகள் 20 ஆண்டு காத்திருக்கும் நிலை ஏற்படலாம்

இங்கிலாந்தில் அகதி உரிமை பெற்றவர்களுக்கு, நிரந்தர குடியிருப்புக்கு விண்ணப்பிக்க 20 ஆண்டுகள் காத்திருப்பது கட்டாயமாகலாம்.
இந்த பெரிய மாற்றம், அரசாங்கம் சிறிய படகுகளில் வருதல் மற்றும் அகதி கோரிக்கைகளை குறைக்க முயற்சிக்கும் நடவடிக்கையாக வருகிறது.
புதிய திட்டத்தின்படி, அகதிகள் தற்காலிகமாக மட்டுமே இங்கிலாந்தில் தங்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள். அவர்களின் அகதி நிலைமையை பரிசீலித்து, பிற நாடுகள் பாதுகாப்பானவை என கருதப்பட்டால் திரும்ப செல்ல அறிவுறுத்தப்படும்.
இப்பொழுது அகதி நிலை 5 ஆண்டுகள் வரை இருக்கும், அதன்பிறகு நிரந்தர குடியிருப்பிற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். ஆனால் புதிய திட்டம் இதனை 2.5 ஆண்டுகளுக்கு குறைத்து, தொடர்ந்து நிலையை பரிசீலிக்கும் விதமாக மாற்றப்படுகிறது.
அதே சமயம், நிரந்தர குடியிருப்பை பெறுவதற்கான காலம் 5 ஆண்டுகளில் இருந்து 20 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்படும்.
மக்மூத் சனிக்கிழமை சண்டே டைம்ஸ் இணையதளத்துடனான பேட்டியில், இந்த சீர்திருத்தங்கள் “கடுமையான சட்டமையற்ற குடிவரவு நிலையை தவிர்க்க மக்களுக்கு அறிவுறுத்துவதாகும்” என்றும், “சட்டவிரோத குடிவரவு நம்மை பிரிக்கிறது, அரசாங்கத்தின் பணி நம்மை ஒன்றிணிப்பதாகும்” என்றும் கூறினார்.
இந்த கொள்கை டென்மார்க் நாட்டின் நடைமுறையைப் பின்பற்றுகிறது. டென்மார்க் அகதிகளுக்கு பொதுவாக இரண்டு ஆண்டுகள் தற்காலிக குடியிருப்பு வழங்கப்படுகிறது, பின்னர் மீண்டும் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.