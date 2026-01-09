இங்கிலாந்து சந்தையில் இலங்கை ஆடை உற்பத்தியாளர்களுக்கு புதிய வர்த்தக வாய்ப்பு

2026 ஜனவரி 1 முதல் இலங்கை ஆடை உற்பத்தியாளர்களுக்கு இங்கிலாந்து சந்தையில் புதிய வர்த்தக சலுகைகள் அமலுக்கு வந்துள்ளன. இதன்மூலம், இலங்கை நிறுவனங்களுக்கு இங்கிலாந்து சந்தையில் போட்டித் திறனை அதிகரிக்கும் முக்கிய வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது.
இனி இலங்கை ஆடை உற்பத்தியாளர்கள் தங்களுக்குத் தேவையான மூலப்பொருட்களை உலகின் எந்த நாட்டிலிருந்தும் 100 சதவீதம் வாங்கி, தயாரிக்கப்பட்ட ஆடைகளை சுங்கவரி இன்றி இங்கிலாந்திற்கு ஏற்றுமதி செய்ய முடியும் என்று கொழும்பிலுள்ள இங்கிலாந்து உயர் ஸ்தானிகராலயம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.
முன்னதாக, இலங்கையில் குறைந்தது இரண்டு முக்கிய உற்பத்தி செயல்முறைகள் இடம்பெற வேண்டும் என்ற நிபந்தனை நடைமுறையில் இருந்தது. புதிய மாற்றத்தின் மூலம் அந்த விதி நீக்கப்பட்டுள்ளதால், உற்பத்தி செயல்முறைகள் எளிமையடைந்து, உற்பத்தியாளர்களுக்கு அதிக நெகிழ்வுத்தன்மையும் சுதந்திரமும் கிடைத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
Asia Regional Cumulation Group எனப்படும் 18 நாடுகளை உள்ளடக்கிய குழுவில் இலங்கை இணைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இதன் ஊடாக ஆடைத் துறையைத் தவிர்ந்த இலங்கையின் பிற ஏற்றுமதிகளுக்கும் கூடுதல் வர்த்தக சலுகைகள் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இலங்கைக்கான இங்கிலாந்து உயர் ஆணையாளர் ஆண்ட்ரூ பாட்டிரிக், இந்த மாற்றம் இலங்கையின் பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பதுடன், நாட்டின் ஏற்றுமதி சந்தைகளை மேலும் விரிவுபடுத்த உதவும் என தெரிவித்துள்ளார்.
இதேவேளை, Joint Apparel Association Forum (JAAF) இந்த முடிவை வரவேற்றுள்ளது. தற்போதைய நிலையில், இங்கிலாந்து இலங்கையின் இரண்டாவது பெரிய ஆடை ஏற்றுமதி சந்தையாக காணப்படுகிறது. 2025 ஆம் ஆண்டில், இலங்கை இங்கிலாந்திற்கு சுமார் 675 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் மதிப்பிலான ஆடைகளை ஏற்றுமதி செய்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த புதிய சலுகைகள், இலங்கை ஆடை உற்பத்தியாளர்களுக்கு உலக சந்தையில் அதிக போட்டித் திறனை வழங்குவதுடன், அதிக ஏற்றுமதி வாய்ப்புகளையும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான வலுவான ஆதரவையும் உருவாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.