Tuesday, January 27, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
இங்கிலாந்து–சீனா உறவு வலுப்படுத்தல்: பிரதமர் கீர் ஸ்டார்மர் நாளை பீஜிங் பயணம்

written by இளவரசி
இங்கிலாந்து–சீனா உறவு வலுப்படுத்தல்: பிரதமர் கீர் ஸ்டார்மர் நாளை பீஜிங் பயணம்

இங்கிலாந்துபிரதமர் கீர் ஸ்டார்மர், ஜனவரி 28ஆம் திகதி புதன்கிழமை சீனாவுக்கான உத்தியோகபூர்வ பயணத்தை மேற்கொள்ளவுள்ளார். இங்கிலாந்து மற்றும் சீனாவுக்கிடையிலான இருதரப்பு உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்தும் நோக்கிலேயே, இந்தப் பயணம் அமைந்துள்ளது.

2018ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு ஒரு இங்கிலாந்து பிரதமர் சீனாவுக்கு செல்லும் முதல் விஜயம் என்பதால், இந்தப் பயணம் சர்வதேச அரசியல் அரங்கில் குறிப்பிடத்தக்க முக்கியத்துவத்தை பெற்றுள்ளது. இப்பயணத்தின் போது, சீன ஜனாதிபதியுடன் பிரதமர் கீர் ஸ்டார்மர் சந்திப்புகளை நடத்தவுள்ளதுடன், இரு நாடுகளுக்கிடையில் பொருளாதார மற்றும் வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் கைச்சாத்திடப்படவுள்ளதாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அதேவேளை, அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்பின் வரிப் போர் நடவடிக்கைகள் காரணமாக, மேற்குலக நாடுகள் புதிய சந்தை வாய்ப்புகளை தேடும் சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது. இதன் பின்னணியில், கனடா மற்றும் ஜெர்மனி உள்ளிட்ட பல நாடுகள் சீனாவுடன் நட்புறவை வலுப்படுத்த முயற்சித்து வருகின்றன. இதே சூழலில், இங்கிலாந்தும் தனது இராஜதந்திர நகர்வுகளை தற்போது தீவிரப்படுத்துவதாக தெரியவருகிறது.

இந்நகர்வு, அமெரிக்கா–இங்கிலாந்து இடையிலான பாரம்பரிய கூட்டணியில் ஒரு வகையான விரிசலை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்ற அச்சத்தையும் உருவாக்கியுள்ளது. குறிப்பாக, இங்கிலாந்து பிரதமரின் சீனப் பயணம் தொடர்பில் ட்ரம்ப் நிர்வாகம் கூர்ந்த கவனத்துடன் கண்காணிக்கும் என அரசியல் வட்டாரங்களில் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

இளவரசி

கட்டுரை

ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக உங்களுடன் எப்போதும் இருக்கிறேன் | தீபச்செல்வனின் நூல் வெளியீட்டில் சிங்கள எழுத்தாளர் நெகிழ்ச்சி

by பூங்குன்றன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
தீதும் நன்றும் | ரசனைக் குறிப்பு  | ரஞ்சனி சுப்ரமணியம்
by பூங்குன்றன்
JVP எனும் Pied Piper | ஜூட் பிரகாஷ்
by பூங்குன்றன்
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட்...
by பூங்குன்றன்

