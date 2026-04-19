ஹோர்முஸ் நீரிணையில் இந்தியக் கப்பல்கள் மீது தாக்குதல் – பாதுகாப்பு குறித்து இந்தியா கடும் கவலை

ஹோர்முஸ் நீரிணை பகுதியில் இந்தியக் கப்பல்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் சம்பவம் குறித்து இந்திய அரசு கடும் கவலை வெளியிட்டுள்ளது. உலகளாவிய எரிசக்தி போக்குவரத்திற்கான முக்கிய வழித்தடமாகக் கருதப்படும் இந்த நீரிணையில் ஏற்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு சிக்கல்கள், இந்தியாவின் வர்த்தக மற்றும் எரிபொருள் தேவைகளுக்கு நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, இந்தியாவின் வெளியுறவு அமைச்சகம் ஈரானின் தூதர் முகம்மது ஃபத்தாலியை சந்தித்து அவசர ஆலோசனை நடத்தியுள்ளது. அந்த சந்திப்பில், ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாகச் செல்லும் இந்தியக் கப்பல்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய உடனடி மற்றும் வலுவான நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என்று இந்தியா வலியுறுத்தியுள்ளது.
மேலும், கடலில் பணியாற்றும் இந்திய மாலுமிகளின் உயிர் பாதுகாப்புக்கு மிக உயர்ந்த முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் எனவும் இந்திய அரசு வலியுறுத்தியுள்ளது. தாக்குதலுக்கு உள்ளான இரண்டு இந்தியக் கப்பல்களிலும் இருந்த மாலுமிகள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்தியா தனது கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியின் சுமார் 50 சதவீதத்தை ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாகப் பெறுகிறது. அதேபோல், திரவ எரிவாயு (LNG) இறக்குமதியின் பெரும்பகுதியும் இந்தப் பாதையைச் சார்ந்துள்ளது. இதனால், அந்தப் பகுதியில் உருவாகும் எந்தவொரு பதற்றமும் இந்தியாவின் எரிசக்தி பாதுகாப்பிற்கு நேரடியான சவாலாக மாறும் சூழல் உள்ளது.
இந்நிலையில், ஹோர்முஸ் நீரிணையில் நிலவும் பாதுகாப்பு நிலையை நெருக்கமாக கண்காணித்து வருவதாகவும், தேவையான அனைத்து தூதரக மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளையும் இந்தியா மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.