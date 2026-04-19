இந்திய துணை ஜனாதிபதி இலங்கை வருகை – இரண்டு நாள் உத்தியோகப்பூர்வ விஜயம்

இந்தியாவின் துணை ஜனாதிபதி சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், இரண்டு நாள் உத்தியோகப்பூர்வ விஜயத்தை முன்னிட்டு இலங்கைக்கு இன்று (19) வருகை தந்துள்ளார். இந்த விஜயம், இரு நாடுகளுக்கிடையேயான இருதரப்பு உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்தும் நோக்கத்துடன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.
அவருடன் 49 பேர் கொண்ட உயர் மட்டத் தூதுக்குழுவும் இந்த பயணத்தில் கலந்து கொண்டுள்ளது. இந்த குழுவில் அரசியல், நிர்வாக மற்றும் பாதுகாப்பு துறைகளில் தொடர்புடைய அதிகாரிகள் இடம்பெற்றுள்ளனர். இவர்களின் வருகை, பல்வேறு துறைகளில் ஒத்துழைப்பை விரிவுபடுத்தும் முயற்சிகளுக்கான முன்னோட்டமாகக் கருதப்படுகிறது.
இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை, இந்திய விமான சேவைக்குச் சொந்தமான ‘INDIA–01’ என்ற சிறப்பு விமானம் மூலம் அவர்கள் பண்டாரநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையம் (கட்டுநாயக்க) வந்தடைந்தனர். விமான நிலையத்தில் இலங்கை அரசின் உயர்மட்ட அதிகாரிகள் மற்றும் இந்தியத் தூதரக அதிகாரிகள் அவர்களை உளமாற வரவேற்றனர்.
இந்த விஜயத்தின் போது, இலங்கை அரசின் முக்கிய தலைவர்களுடன் சந்திப்புகள், இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தைகள் மற்றும் பல்வேறு ஒத்துழைப்பு திட்டங்கள் குறித்து ஆலோசனைகள் நடைபெற உள்ளன. குறிப்பாக வர்த்தகம், முதலீடு, கல்வி, பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட துறைகளில் இணக்கப்பாடுகளை மேம்படுத்துவது குறித்து கவனம் செலுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த விஜயம், இந்தியா மற்றும் இலங்கை இடையிலான பாரம்பரிய நட்பு உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்தும் ஒரு முக்கியமான கட்டமாக பார்க்கப்படுகிறது.