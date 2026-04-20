Monday, April 20, 2026
இலண்டனில் கார் மோதி விபத்து: கொலை முயற்சி வழக்கில் பெண் கைது!

இலண்டனில் கார் மோதி விபத்து: கொலை முயற்சி வழக்கில் பெண் கைது!

written by இளவரசி 1 minutes read
மத்திய இலண்டனில் உள்ள ஆர்கைல் வீதியில் (Argyll Street) ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை ஒரு கார் பாதசாரிகள் மீது மோதிய விபத்தில் ஒருவர் கவலைக்கிடமான நிலையில் உள்ளார். இது தொடர்பாக ஒரு பெண் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இலண்டன் பல்லேடியம் திரையரங்கம் அமைந்துள்ள சோஹோ (Soho) பகுதியில், ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை சுமார் 04:30 மணியளவில் இந்தச் சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது.

சமூக ஊடகங்களில் பகிரப்பட்ட வீடியோக்களின்படி, சம்பவ இடத்திற்கு அருகில் பல பெண்களுக்கு இடையே சண்டை ஏற்பட்டுள்ளது. அப்போது ஒரு பெண் காரில் ஏறி, நடைபாதையில் நின்றிருந்த மற்றொரு பெண் மீது மோதியுள்ளார். அருகில் சைக்கிளுடன் நின்றிருந்த ஒரு நபர் மீதும் அந்த வாகனம் மோதியது.

இந்த விபத்தில் 30 வயது பெண் ஒருவருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டு, அவர் கவலைக்கிடமான நிலையில் உள்ளார். 50 வயது மதிக்கத்தக்க நபர் ஒருவர் வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய அளவிலான கடுமையான காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். 30 வயதுகளில் உள்ள மற்றொரு பெண்ணிற்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

காரை ஓட்டிய 29 வயது பெண்ணை பொலிஸார் சம்பவ இடத்திலேயே கைது செய்தனர். அவர் மீது கொலை முயற்சி, கடுமையான உடல் காயம் ஏற்படுத்துதல், ஆபத்தான முறையில் வாகனம் ஓட்டுதல் மற்றும் மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டுதல் ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த சம்பவம் பயங்கரவாதத்துடன் தொடர்புடையது அல்ல என்று இலண்டன் மாநகர பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

துப்பறியும் தலைமை ஆய்வாளர் அலிசன் ஃபாக்ஸ்வெல், இந்த விபத்தை நேரில் பார்த்த சாட்சிகள் யாராவது இருந்தால் உடனடியாகத் தொடர்புகொள்ளுமாறு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். அந்த அதிகாலை நேரத்தில் அப்பகுதியில் உள்ள உணவகங்கள் மற்றும் விடுதிகள் திறந்திருந்ததால், பலர் இச்சம்பவத்தைக் கண்டிருக்கக்கூடும் என்று பொலிஸார் கருதுகின்றனர்.

