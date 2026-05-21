AI முதலீட்டுக்காக 8,000 ஊழியர்களை நீக்கும் மேட்டா! மேலும் ஆட்குறைப்புக்கும் வாய்ப்பு

Meta நிறுவனம் உலகளவில் சுமார் 8,000 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்யும் நடவடிக்கையை தொடங்கியுள்ளது. WhatsApp, Facebook, Instagram போன்ற பிரபல சமூக ஊடக தளங்களை இயக்கும் Meta நிறுவனம், செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) துறையில் மிகப்பெரிய முதலீடுகளை மேற்கொள்ளவும், நிறுவன செலவுகளை குறைக்கவும் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
பல நாடுகளில் பணியாற்றி வந்த ஊழியர்களுக்கு தற்போது அதிகாரப்பூர்வ கடிதங்கள் அனுப்பப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக பொறியியல் பிரிவு, தயாரிப்பு மேம்பாட்டு குழுக்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப அணிகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்களே அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சமீப காலமாக உலகின் முன்னணி தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் அனைத்தும் செயற்கை நுண்ணறிவு போட்டியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றன. அந்த வரிசையில், மேட்டாவும் தனது AI தொழில்நுட்பங்களை விரிவுபடுத்த மிகப்பெரிய அளவில் முதலீடு செய்து வருகிறது. குறிப்பாக Alphabet போன்ற நிறுவனங்களுடன் போட்டியிடும் நோக்கில், தனது வளங்களையும் மனிதவளத்தையும் AI மையமாக மாற்றும் முயற்சியில் மேட்டா தீவிரமாக செயல்படுகிறது.
ஆனால், இந்த அளவிலான முதலீடுகள் முதலீட்டாளர்களிடையே கவலையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளன. செயற்கை நுண்ணறிவு தொடர்பான திட்டங்கள் எதிர்பார்த்த அளவில் வருமானத்தை உருவாக்காமல் போனால், நிறுவனத்தின் நிதிநிலை பாதிக்கப்படக்கூடும் என்ற அச்சம் நிலவுகிறது.
பணியாளர்களை குறைப்பதன் மூலம் மேட்டா நிறுவனம் சுமார் 3 பில்லியன் டொலர் வரை செலவுகளை மிச்சப்படுத்தும் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. அதேவேளை, AI மற்றும் தொடர்புடைய தொழில்நுட்பங்களில் நிறுவனம் மேற்கொள்ளவுள்ள முதலீட்டு செலவு 145 பில்லியன் டொலரை எட்டக்கூடும் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இதற்கிடையில், ஆண்டின் பிற்பகுதியில் மேலும் பணிநீக்கங்கள் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளதாக Bloomberg வெளியிட்ட தகவல்கள் கூறுகின்றன. இதனால் உலக தொழில்நுட்ப துறையில் மீண்டும் வேலைவாய்ப்பு நிலைத்தன்மை குறித்த கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.